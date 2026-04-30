La historia de cómo Taylor Swift creó la versión de 10 minutos de “All Too Well”

Taylor Swift revela cómo reconstruyó la versión de 10 minutos de "All Too Well"

Taylor Swift explicó en una entrevista con New York Times el proceso de creación de la versión de 10 minutos de su canción “All Too Well”, incluida posteriormente en el álbum Red (Taylor’s Version) lanzado en 2021.

En la conversación, la artista detalló cómo el tema fue reconstruido a partir de grabaciones y fragmentos de su archivo personal, tras varios años desde la publicación de la versión original.

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La cantante, de 36 años, recordó que la composición surgió en un periodo posterior a la gira de Speak Now, cuando atravesaba una etapa emocional compleja.

En ese contexto, explicó que comenzó a tocar una progresión de acordes de forma repetitiva mientras desarrollaba una estructura improvisada.

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Taylor Swift recordó que "All Too Well" surgió durante una improvisación en el estudio de grabación.

“Fueron más de 10 minutos en los que esto se convirtió en un desahogo sin estructura ni cohesión, no era algo realmente organizado”, dijo y añadió que la sesión no tenía una forma definida en ese instante.

La cantante indicó que la grabación de aquella improvisación fue determinante para la existencia posterior del material. Según relató, un técnico de sonido registró la sesión sin una intención específica de conservarla como versión final.

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“Creo que mi madre o alguien se acercó al técnico de sonido y le preguntó: ‘¿Por casualidad grabaste algo de eso?’ Y él respondió: ‘Sí, lo hice’”, relató.

Tras escucharla, la famosa percibió en la canción una “catarsis de 10 minutos de intensa emoción”. Asimismo, aseveró que se habría “alejado de la situación si él no hubiera tenido una grabación”.

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Taylor Swift admitió que si el técnico no hubiera grabado la sesión, la canción probablemente no habría visto la luz. (REUTERS/Daniel Cole)

También explicó que la grabación incluía secciones con un tono más directo y contenido más explícito, lo que la llevó posteriormente a reorganizar la estructura antes de su publicación.

Taylor Swift señaló que el proceso de reconstrucción implicó revisar archivos personales para recuperar la letra original, ya que no conservaba una versión completa del texto.

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“Estaba revisando diarios y encontrando pequeños fragmentos, y ya no tenía la versión original, Así que busqué en cajas fuertes para encontrar el CD, pero tuve que reconstruir la letra y demás”, indicó.

Y añadió: “Pero ese fue el proceso de restauración más extenso que he realizado en una canción. No creo que vuelva a experimentar algo así”.

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Taylor Swift aseguró que la restauración de la canción fue muy extenuante. (Captura de video)

En entrevistas anteriores, Swift ya había comentado el origen de la canción. En 2020, durante una conversación con Rolling Stone, explicó que la composición inicial surgió en un ensayo con su banda, en el que comenzó a improvisar sobre una secuencia de cuatro acordes.

“Estaba tocando los mismos cuatro acordes una y otra vez y la banda comenzó a acompañar la idea”. relató. Además, detalló que la canción “probablemente tenía siete versos adicionales”.

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“Incluí una palabrota, y recuerdo que mi técnico de sonido me dijo: ‘Grabé un CD con lo que estabas haciendo por si lo quieres’. Le dije: ‘Claro’. Al final me lo llevé a casa, lo escuché y pensé: ‘En realidad me gusta mucho, pero dura 10 minutos. Tengo que acortarlo’”, recordó.

Taylor Swift recordó cómo su banda de músicos siguió su idea mientras improvisaba.

La versión de 10 minutos de “All Too Well” fue publicada en 2021 como parte del proyecto de regrabaciones de su catálogo.

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Posteriormente, la artista dirigió un cortometraje basado en la canción, protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien, que recrea escenas asociadas al relato de la letra. El proyecto fue reconocido con el premio Grammy al mejor video musical en 2023.