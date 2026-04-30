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Steven Tyler logra que un tribunal desestime la mayoría de las acusaciones de abuso sexual en su contra

La resolución judicial permite que solo una acusación continúe en el proceso iniciado en 2022

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Tribunal reduce demanda contra Steven Tyler y deja un solo cargo activo. (REUTERS/Danny Moloshok)
Tribunal reduce demanda contra Steven Tyler y deja un solo cargo activo. (REUTERS/Danny Moloshok)

Un tribunal de Los Ángeles resolvió el 28 de abril limitar de forma significativa el alcance de una demanda por agresión sexual presentada en 2022 contra Steven Tyler. La decisión establece que la mayoría de las acusaciones quedarán fuera del proceso y que solo un cargo específico continuará su curso.

De acuerdo con los registros del caso, la demanda fue presentada por Julia Misley, quien acusó al cantante de mantener una relación sexual cuando ella era menor de edad en la década de 1970.

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La resolución judicial determina que únicamente una parte de la denuncia relacionada con una alegación de infliction intencional de angustia emocional (IIED) seguirá adelante.

El abogado del líder de Aerosmith, David Long-Daniels, señaló en un comunicado que la decisión representa una reducción sustancial de las reclamaciones iniciales.

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FILE PHOTO: Singer Steven Tyler arrives for the iHeartRadio Music Awards in Los Angeles, California, U.S., March 14, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo
El tribunal desestimó la mayoría de las acusaciones hacia Steven Tyler. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“El tribunal ha desestimado definitivamente el 99,9% de las demandas contra el Sr. Tyler en este caso. El tribunal ha decidido que solo se permite que se mantenga como prueba una noche, ocurrida hace más de cincuenta años, de una relación de tres años”, dijo y añadió que el juicio está programado para el próximo 31 de agosto.

La acusación que continúa en el proceso se refiere a un supuesto encuentro en 1974, cuando la demandante tenía 16 años. Según los documentos judiciales, el hecho habría ocurrido en un hotel y en una piscina pública en California.

El expediente también sostiene que en 1975 la relación habría continuado en otro contexto, con referencias a una convivencia y planes de matrimonio, de acuerdo con las alegaciones presentadas por la parte demandante.

El caso ha tenido distintos desarrollos desde su presentación en diciembre de 2022. En una fase anterior, el tribunal ya había eliminado partes de la demanda relacionadas con presunto daño emocional vinculado a la publicación de memorias del cantante.

En 2022 ya se había eliminado otra parte de la demanda contra Steven Tyler. (REUTERS/Eric Henderson)
En 2022 ya se había eliminado otra parte de la demanda contra Steven Tyler. (REUTERS/Eric Henderson)

En 2024, una resolución judicial determinó que esas alegaciones no podían mantenerse dentro del proceso. El equipo legal de Steven Tyler argumentó en varias instancias que la demanda no cumplía con los plazos establecidos por la ley.

Según su defensa, las memorias del cantante fueron publicadas en 1997 y 2011, mientras que la acción legal fue presentada en 2022, lo que excedería el plazo de prescripción aplicable para ese tipo de reclamaciones.

También sostuvieron que los contenidos del libro están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al tratarse de narraciones de experiencias personales.

En su libro autobiográfico Does the Noise in My Head Bother You?, Tyler describe una relación con una persona menor de edad en términos generales, sin identificar a la demandante. En el texto, el cantante escribe que “casi se casó con una adolescente” porque sus padres eran fanáticos de su trabajo.

Steven Tyler mencionó en sus memorias que tuvo una relación con una menor de edad. Shutterstock
Steven Tyler mencionó en sus memorias que tuvo una relación con una menor de edad. Shutterstock

“Sus padres se enamoraron de mí, firmaron un documento para que yo tuviera la custodia, así que no me arrestarían si la sacaba del estado. La llevé de gira conmigo”, relató.

Aunque la demandante no fue identificada inicialmente en la demanda, posteriormente vinculó sus alegaciones con el contenido del libro y declaraciones públicas del músico. La conexión entre ambos elementos fue incorporada en etapas posteriores del litigio.

Por su parte, Tyler negó las acusaciones en abril de 2022. En sus declaraciones judiciales sostuvo que la relación fue consensuada y argumentó además que existía una relación de tutela legal en ese periodo.

Su equipo legal solicitó la desestimación del caso, alegando también inmunidad derivada de su papel en aquel momento.

Steven Tyler ha negado las acusaciones en su contra desde el inicio. REUTERS/Mario Anzuoni
Steven Tyler ha negado las acusaciones en su contra desde el inicio. REUTERS/Mario Anzuoni

El proceso judicial ha incluido además referencias a otros casos similares. En 2023, una segunda demanda por agresión sexual presentada contra el cantante fue desestimada por un tribunal de Nueva York, que determinó que la acción legal había sido presentada fuera del plazo permitido.

En ese caso, la denunciante alegó haber sido agredida en 1975 cuando era menor de edad.

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