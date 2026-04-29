El director de la nueva Star Wars habló sobre la IA en Hollywood y su postura dividió opiniones

Shawn Levy defiende que la inteligencia artificial en el cine debe complementar la creatividad humana y no reemplazarla (REUTERS/Isabel Infantes)

La irrupción de la inteligencia artificial en el sector audiovisual plantea un debate central: la tecnología puede enriquecer el proceso creativo, pero nunca debe desplazar la voz y el juicio humanos que dan sentido a la narrativa cinematográfica.

Así lo sostiene Shawn Levy, director de Starfighter, próxima entrega de la saga Star Wars, quien enfatiza que el equilibrio entre innovación y creatividad es clave para el futuro del cine.

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La posición de Shawn Levy sobre la inteligencia artificial

En declaraciones recogidas por el portal especializado Complex, Levy destaca que, aunque la inteligencia artificial representa un recurso valioso, todavía no ha intervenido en su trabajo en la saga galáctica.

El director de Starfighter subraya que aún no ha integrado IA en sus procesos creativos, priorizando la autenticidad artística en el desarrollo de la saga Star Wars (REUTERS/Caitlin Ochs)

El director remarca que la IA puede optimizar ciertas etapas de la producción, pero advierte sobre el riesgo de convertirla en un sustituto del pensamiento creativo.

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“Hasta la fecha, no he incorporado la inteligencia artificial de manera significativa en ninguna parte de mi proceso de contar historias”, afirmó Levy, subrayando que la autenticidad artística sigue siendo prioritaria.

Levy considera fundamental analizar en profundidad tanto el impacto como la regulación de la inteligencia artificial antes de adoptarla en la creación de relatos para la pantalla grande. Enfatiza que la industria debe explorar sus aplicaciones con cautela, manteniendo siempre la singularidad de la visión humana al frente de cada proyecto.

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Aplicaciones y límites de la IA en la producción de Starfighter

La postproducción de Starfighter mantiene métodos convencionales, reflejando la preferencia de Levy por la edición tradicional frente a los algoritmos automatizados (@slevydirect)

Durante la etapa de postproducción de Starfighter, Levy relata que el proceso se mantiene fiel a métodos convencionales. El director describe cómo atraviesa “la oscuridad silenciosa de la sala de edición, buscando la mejor forma posible para la película”, priorizando la edición tradicional sobre los algoritmos automatizados. Este enfoque refleja su convicción de que la tecnología debe estar al servicio del relato, no dirigirlo.

Aunque reconoce la acelerada penetración de la inteligencia artificial en la industria audiovisual, Levy sostiene que en su caso la creatividad humana dirige cada decisión clave del montaje y la narrativa. De acuerdo con Complex, el cineasta permanece atento a los desarrollos regulatorios y a los debates sobre el uso responsable de la IA, con el objetivo de proteger la integridad de las historias.

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El debate sobre el futuro de la inteligencia artificial en el cine

El debate sobre la inteligencia artificial en Hollywood resalta la importancia de regular su uso para proteger la identidad autoral de las obras (Foto AP/Chris Pizzello)

Levy advierte que una integración precipitada de la IA podría comprometer la autenticidad y diversidad de las producciones. Insiste en la necesidad de una “integración responsable y cuidadosamente gestionada”, y señala que ignorar la discusión sobre los límites de la tecnología “sería ingenuo y poco sensato” para el futuro de la industria cinematográfica.

Este enfoque se alinea con la preocupación generalizada en el sector por el posible desplazamiento del criterio humano en favor de sistemas automatizados. Diversos profesionales del cine han manifestado que la identidad de una obra puede diluirse si se sustituye la mirada autoral por decisiones generadas por algoritmos.

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Voces del sector y contexto de la saga Star Wars

Starfighter, próxima película de la franquicia Star Wars dirigida por Shawn Levy, llegará a los cines como una historia independiente el 28 de mayo de 2027 (REUTERS/Daniel Cole)

La discusión sobre el papel de la inteligencia artificial no se limita a los cineastas. En la ceremonia Breakthrough Prize, Sam Altman, presidente de OpenAI, sostuvo que la IA puede ayudar a valorar el trabajo creativo humano en Hollywood, proporcionando herramientas que potencien, y no reemplacen, la originalidad de los autores.

Estas declaraciones, también recogidas por Complex, ilustran la diversidad de opiniones en torno al impacto de la tecnología en la creación artística.

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En paralelo, Starfighter se posiciona como una apuesta original dentro del universo Star Wars. Su estreno está programado para el 28 de mayo de 2027 y, según confirmó Levy en entrevistas previas, la película no será una secuela ni una precuela, sino una historia independiente, desvinculada de tramas anteriores.

Expansión de la franquicia y nuevos desafíos

El universo Star Wars continúa expandiéndose y adaptándose a nuevas tendencias tecnológicas, manteniendo abierta la discusión sobre el papel de la inteligencia artificial en la industria audiovisual (Captura de tráiler oficial)

El universo Star Wars continúa ampliándose con nuevos proyectos y plataformas. Disney+ lanzó Star Wars: Maul — Shadow Lord el 6 de abril de 2026. La serie, compuesta por 10 episodios, estrenó dos capítulos cada semana hasta el 4 de mayo, coincidiendo con la celebración del Star Wars Day.

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Según cifras reunidas por Complex, la plataforma registró su mayor día de streaming en 2025 durante esa festividad. Este dinamismo muestra la capacidad de la franquicia para adaptarse a nuevas tendencias tecnológicas y de consumo, aunque la discusión sobre el papel de la IA sigue abierta.

Shawn Levy concluye que el debate sobre inteligencia artificial debe mantenerse en el centro de la agenda del sector audiovisual. El director apuesta por analizar el alcance de la tecnología y utilizarla en beneficio del cine, siempre bajo la premisa de que la creatividad y la experiencia humanas deben guiar cada incorporación, asegurando relatos auténticos y relevantes en la era digital.

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