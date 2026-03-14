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La guitarra de David Gilmour de Pink Floyd alcanza un precio récord en una subasta en Nueva York

La guitarra era parte de la colección del empresario Jim Irsay y parte de los ingresos serán destinados a causas benéficas

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La icónica guitarra de David
La icónica guitarra de David Gilmour de Pink Floyd rompió récords en subasta. (Captura de video: YouTube)

La guitarra conocida como “Black Strat”, utilizada por el guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour, fue vendida en una subasta por 14.55 millones de dólares, una cifra que establece un nuevo récord para un instrumento musical vendido en este tipo de eventos.

La venta se realizó el jueves 12 de marzo en la casa de subastas Christie’s, en la ciudad de New York City, como parte de la subasta de la colección del empresario y filántropo Jim Irsay.

La guitarra “Black Strat” es una Fender Stratocaster 1969 que Gilmour utilizó en varias grabaciones y presentaciones de Pink Floyd durante la década de 1970. Según información publicada por Christie’s, el instrumento fue empleado en la producción de algunos de los álbumes más conocidos del grupo.

Entre ellos se encuentran The Dark Side of the Moon, lanzado en 1973; Wish You Were Here, publicado en 1975; Animals, de 1977; y The Wall, editado en 1979. Estos discos forman parte del catálogo más reconocido de la banda y marcaron distintos momentos en su trayectoria musical.

La guitarra de David
La guitarra de David Gilmour alcanzó un récord histórico al ser vendida por 14.55 millones de dólares. (Christies)

Con esta cifra, la guitarra superó el récord anterior establecido por la guitarra acústica utilizada por Kurt Cobain, que fue vendida por 6 millones de dólares en 2020.

Ese instrumento, una Martin D-18E acoustic guitar, había sido utilizada por el músico durante una presentación del grupo Nirvana en el programa MTV Unplugged.

El instrumento había sido adquirido previamente por Jim Irsay en junio de 2019, también a través de una subasta de Christie’s, por una suma cercana a los cuatro millones de dólares.

En ese momento, David Gilmour habló sobre la decisión de vender la guitarra en una entrevista con la revista Rolling Stone. Durante esa conversación, el músico explicó que las guitarras que había utilizado a lo largo de su carrera habían sido una parte importante de su trabajo musical.

David Gilmour aseguró que
David Gilmour aseguró que las guitarras han sido parte esencial de su vida profesional y personal.

“Estas guitarras me han dado muchas alegrías. Son mis amigas. Me han brindado muchísima música. Creo que ya es hora de que sigan su camino y sirvan a alguien más. Por mi parte, puedo desprenderme de ella. Va a atraer a mucha gente a ver esta venta, y cumplirá su cometido. Es una guitarra preciosa”, dijo.

Y añadió: “Ha aparecido en casi todos los álbumes de Pink Floyd durante los setenta… está en muchísimas cosas, pero Fender ha fabricado réplicas que venden, y tengo dos o tres que están en perfecto estado. Una de ellas podría ser mi guitarra favorita en el futuro o incluso, ¡qué horror!, tal vez hasta le cambie el color”.

La venta del instrumento forma parte de la subasta de la colección de Jim Irsay. De acuerdo con la descripción publicada en el sitio de Christie’s, la colección reúne diversos objetos relacionados con la música, el cine, el deporte y la cultura popular de Estados Unidos.

La colección fue reunida durante varias décadas por Irsay, quien fue propietario y director ejecutivo del equipo de la Indianapolis Colts de la National Football League.

Jim Irsay pasó décadas reuniendo
Jim Irsay pasó décadas reuniendo artículos de personalidades importantes. (AP)

El empresario falleció recientemente, y parte de los ingresos obtenidos en la subasta serán destinados a causas filantrópicas que apoyó durante su vida.

Además de la guitarra asociada a Pink Floyd, la subasta incluye instrumentos que pertenecieron a diversos músicos y artistas de la historia de la música popular como The Beatles, Eric Clapton, Bob Dylan, Jerry Garcia, Elton John, Prince, Johnny Cash, Janis Joplin, John Coltrane y Miles Davis.

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