Kanye West pierde juicio y deberá pagar 140 mil dólares a un contratista

El jurado de Los Ángeles ordenó a Kanye West pagar 140.000 dólares a Tony Saxon tras una demanda por trabajos en su mansión de Malibú (REUTERS/Lucas Jackson)

Un jurado de Los Ángeles ordenó al rapero Kanye West pagar 140.000 dólares a Tony Saxon, un contratista que le había demandado por 1,7 millones de dólares en relación con trabajos de renovación en su mansión de Malibú.

El veredicto, emitido el miércoles en el Tribunal Superior de Los Ángeles tras diez días de juicio, representa una fracción de los 1,7 millones de dólares que Saxon reclamaba originalmente cuando presentó su demanda en septiembre de 2023, alegando violaciones laborales, impago de servicios y discriminación por discapacidad.

La cantidad concedida corresponde exclusivamente a gastos médicos relacionados con lesiones que Saxon afirma haber sufrido mientras trabajaba en la propiedad.

El jurado rechazó las reclamaciones por salarios no pagados, horas extras, penalidades por tiempo de espera, represalias y daños punitivos, según declaró a la prensa estadounidense y el representante de West, Milo Yiannopoulos.

Sin embargo, el monto total podría superar el millón de dólares, ya que el artista también deberá cubrir los honorarios legales de Saxon. Así lo estimó Neama Rahmani, uno de los abogados del demandante.

La cantidad concedida a Saxon corresponde únicamente a gastos médicos por lesiones sufridas durante la renovación de la propiedad del rapero (REUTERS/Daniel Cole)

“Hoy el veredicto mixto es una reivindicación para nuestro cliente”, declaró Ronald Zambrano, otro miembro del equipo legal de Saxon, recogido por Entertainment Weekly.

Y agregó: “Al más puro estilo David contra Goliat, el señor Saxon se mantuvo firme frente a una de las mayores celebridades del mundo, con la verdad de su lado”.

Tony Saxon alegó haber sido despedido del proyecto de construcción en noviembre de 2021, tras apenas siete semanas de trabajo y un solo cheque de pago, por negarse a cumplir con lo que describió como solicitudes peligrosas del rapero.

Durante ese período, según su testimonio ante el tribunal recogido por la BBC, se vio obligado a dormir en un colchón sobre el suelo de concreto mientras ejercía como vigilante de la propiedad.

También declaró que Kanye West le habría pedido instalar un sistema para convertir sus desechos en agua potable, y que en una ocasión lo despertó a las 3:00 am a para preguntarle por qué no estaba trabajando.

El monto total que West podría pagar supera el millón de dólares al incluir los honorarios legales del demandante (Foto Amy Harris/Invision/AP)

El músico negó todos los cargos en su respuesta de noviembre de 2023. Cuando tomó la palabra en el juicio, el lunes de la segunda semana del proceso, ofreció respuestas escuetas como “no recuerdo”, y en varios momentos pareció quedarse dormido en la sala, según consignó Rolling Stone.

Su abogado, Andrew Cherkasky, rechazó esa interpretación ante el jurado: “No estaba durmiendo. Estaba aburrido. Esto está por debajo de él”, declaró, según la BBC.

La propiedad en disputa es una mansión frente al mar valuada en 57 millones de dólares, diseñada por el arquitecto japonés Tadao Ando, ganador del Premio Pritzker. Kanye West la adquirió en 2021 con la intención de transformarla en lo que él mismo describió como “mi búnker antibombas”.

Tres años después, tras ser completamente vaciada de sus instalaciones, la vendió por apenas 21 millones de dólares al promotor inmobiliario Steven Belmont, una pérdida extraordinaria.

La propiedad enfrenta ahora un proceso de ejecución hipotecaria luego de que la empresa de Belmont, Belwood Investments, acumulara pagos impagos por 814.000 dólares a su prestamista.

Kanye West adquirió la mansión frente al mar diseñada por Tadao Ando por 57 millones de dólares y la vendió tres años después por solo 21 millones (Europa Press)

El fallo no cierra el litigio entre ambas partes. En enero, Kanye West presentó su propia demanda contra Tony Saxon y su equipo legal por un gravamen de 1,8 millones de dólares impuesto sobre la mansión.

“Ese gravamen afectó el título de la propiedad e interfirió con su venta, destruyendo un valor considerable”, señaló Yiannopoulos.

Este es el primero de más de una docena de juicios presentados contra el cantante por exempleados que llega a juicio.