A sus 12 años, North West da el salto al mundo empresarial con su propia marca de moda y joyería

Joyería, bolsos y maquillaje son los productos que serán parte de la marca de North West

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, North West, avanzó hacia su independencia empresarial con el próximo lanzamiento de su propia marca de moda y joyería. Kardashian respaldó públicamente a su hija en este movimiento, tras haber presentado tres solicitudes de registro de marca para la línea llamada NOR11, según informó The Sun. Los documentos muestran que KimYe’s Kid Inc., creada en California en agosto de 2023, gestionó el trámite, con Kardashian como única directora según registros estatales. El crecimiento de la marca se produce sin implicación directa por parte de West, con la oficina registrada perteneciente a la gestora de negocios Lou Taylor, conocida por administrar la carrera de Britney Spears.

La cobertura mediática de la marca NOR11 incluyó el avistamiento de North West en Nueva York, donde lució cabello azul neón y una camiseta oversize de Balenciaga de 795 dólares. En la tienda Alexander Wang en Soho, la preadolescente exhibió “su estilo junto a amigas con cabelleras en tonos neón rosa, violeta y verde”. Las publicaciones en Instagram de diciembre ya anticipaban el lanzamiento, mostrando a North y a su grupo “con gorras negras tachonadas con el logo de ‘NOR11’”.

Paralelo a sus inicios como empresaria, North compartió su paseo por las calles de Nueva York con sus amigas (Créditos: Instagram/northwest)

Sobre la inspiración del nombre de la marca, The Sun explicó que “combinó las tres primeras letras de North y la edad que tenía cuando concibió la línea”. Las solicitudes de marca cubrieron tres áreas: “ropa y accesorios, incluidos vestidos, calzado, sombreros y medias”; “relojes y joyería, como pulseras, collares, pendientes y anillos”; y “bolsos, monederos y neceseres de maquillaje”.

La relación de North West con la moda y la expresión personal generó debate público por su estilo llamativo y modificaciones corporales. La joven debutó en noviembre con “piercings dérmicos en los dedos”, lo que motivó comentarios críticos en redes y llevó a la preadolescente a responder de modo escueto: “Está bien”, acompañando el mensaje con un emoji de manos en forma de corazón.

North West ha causado un gran escándalo en redes por sus modificaciones corporales a su corta edad (Redes sociales)

La polémica se amplificó hace unos días cuando North publicó en Instagram una foto mostrando “una mezcla de piezas puntiagudas y redondas sobresaliendo del dorso de sus manos, dedos y muñeca”, acto que coincidió con el estreno de su tema de rap “PIERCING ON MY HAND”. Aunque North ya había participado previamente en canciones de su padre, los créditos de Spotify para este nuevo tema quedaron en blanco, mientras que en YouTube figuró como “escrita, producida e interpretada solo por North”. Según un informante a Daily Mail, “West no participó en la producción de la canción, aunque North la interpretó recientemente junto a él en un escenario de Ciudad de México”.

En enero, Kardashian detalló la educación personalizada de North en el pódcast Khloe In Wonder Land de Khloe Kardashian. “En casa puede hacer una sesión de estudio musical de ocho horas, donde produce y compone. Incluyo la redacción de sus letras como parte de sus dictados de ortografía. Hacemos en casa todo lo que realmente le apasiona y representa un reto”, compartió la empresaria en la grabación.

"Northie en realidad tiene muchas normas. El único ámbito de libertad es que sí le permito expresarse a su manera”, llegó a declarar Kim Kardashian sobre la manera en que cría a North Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group

Kardashian también defendió el equilibrio en la crianza de su hija frente a las críticas. Al ser consultada sobre si le afectaban los cuestionamientos a su método educativo, respondió: “No soy una persona que juzgue de esa forma, así que trato de no prestar atención”. Amplió: “Pero creo que nadie sabe, salvo que esté en mi lugar, con qué tengo que lidiar ni cómo gestionamos ciertos asuntos con el mundo exterior”.

Subrayó la existencia de reglas en la crianza, pese a la percepción de flexibilidad excesiva: “Existe la idea errónea de que intento ser la mejor amiga de mi hija y le permito todo”, declaró en el pódcast. “No, Northie en realidad tiene muchas normas. El único ámbito de libertad es que sí le permito expresarse a su manera”.