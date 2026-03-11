Nicole Kidman habla por primera vez de su divorcio con Keith Urban: “Todavía hay dolor”

Nicole Kidman reconoció que su divorcio con Keith Urban todavía deja huella emocional pero prioriza el bienestar de su familia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Nicole Kidman compartió sus primeras declaraciones sobre su separación del cantante de música country Keith Urban y adelantó los detalles de sus próximos proyectos cinematográficos.

Con 58 años y desde Nashville, ciudad donde reside desde hace dos décadas, la actriz australiana reconoció que el año pasado fue un período de recogimiento personal.

“Estuve tranquila. Tenía otras cosas en marcha. Estaba en mi caparazón”, declaró a Variety.

Sin embargo, la intérprete aseguró que ese capítulo quedó atrás: “Ahora estoy en un lugar en el que digo: ’2026. Vamos allá’”.

Sobre su divorcio, Kidman fue escueta pero directa. “Todavía hay dolor”, admitió, sin entrar en detalles.

La artista destacó que su prioridad absoluta es la estabilidad familiar: “Lo que agradezco es mi familia y mantenerla como está, avanzando. Eso es todo. Todo lo demás no lo comento por respeto. Me mantengo en el lugar de decir: ‘Somos una familia’, y eso es lo que seguiremos siendo. Mis hermosas hijas, mis queridas, que de repente ya son mujeres”.

La actriz australiana agradeció la solidez de su familia y destacó la compañía de sus hijas, Faith Margaret y Sunday Rose (REUTERS/Benoit Tessier)

A pesar del proceso personal que atraviesa, Nicole Kidman llega a 2026 con una agenda profesional cargada.

Este mes se estrena en Prime Video la adaptación de Scarpetta, la popular serie de novelas de Patricia Cornwell, donde interpreta a una endurecida médico forense.

En otoño llegará Practical Magic 2, la esperada secuela que la reúne con Sandra Bullock casi 30 años después.

Además, se encuentra rodando la tercera temporada de Lioness, la serie del creador Taylor Sheridan, y cerrará el año con un papel secundario en la nueva película de terror de Osgood Perkins.

La actriz describió este período como una etapa de exploración personal y profesional. Recientemente viajó a la Antártida junto a su hermana, sobrinos y amigos, y planea recorrer las Islas Galápagos y hacer la ruta a Machu Picchu.

“He trabajado muy duro desde los 14 años en esta exploración del espíritu humano”, reflexionó ante Variety.

"Practical Magic" tendrá una secuela después de más de dos décadas (Warner Bros.)

“Practical Magic 2″ y los premios Oscar

Respecto a Practical Magic 2, Nicole Kidman expresó su entusiasmo por el reencuentro con Sandra Bullock y desveló que el rodaje incluirá una pelea física entre ambas actrices.

“La amo. Y somos tan distintas”, confesó sobre Bullock. “Soy como [hace un ruido estridente con la boca] y ella es tan medida y organizada. Somos como hermanas”.

La actriz también confirmó el regreso de Stockard Channing y Dianne Wiest, además de la incorporación de Joey King al elenco.

Sobre la franquicia, fue enfática en la importancia de que las mujeres estén detrás de las cámaras.

“Es muy bueno haber encontrado un propósito en ese trabajo, siendo capaz de cambiar algo culturalmente en un momento en que simplemente dices: ‘Bueno, sí, trabajo mucho, y espero poder dar a las directoras y escritoras muchas más oportunidades gracias a mi propia presencia en el proyecto’”, sostuvo.

"Somos como hermanas", aseguró sobre su relación con Sandra Bullock (Instagram/@nicolekidman)

En cuanto a los premios Oscar —Kidman ganó el premio a mejor actriz en 2003 por su interpretación de Virginia Woolf en Las horas— la estrella evocó el backstage de aquella ceremonia con una mezcla de emoción y humor.

Recordó que al recibir el galardón olvidó agradecer a su padre, que estaba presente en la sala. “Todo se oscurece por un momento”, relató a Variety. “No recuerdo mucho después de eso”.

Asimismo, reflexionó sobre la naturaleza colectiva del reconocimiento cinematográfico: “Soy solo un engranaje en la rueda. Sí, hice algo en ello. Pero si realmente lo analizas, es todos juntos”.

Y recordó que la prótesis de nariz que utilizó para encarnar a Woolf respondió a una decisión artística deliberada.

“Necesitaba tener un perfil diferente al mío”, reconoció. “Soy una actriz de personaje, por lo tanto, cuando trabajo, no estoy aquí para ser Nicole”.

Nicole Kidman revela detalles de su transformación en Virginia Woolf para "Las horas", papel que le valió el Oscar en 2003 (Paramount Pictures)

Sobre la ceremonia actual de los Oscar y su extenso calendario de promoción, Nicole Kidman señaló que cuando ganó su premio “no había mucho que hacer”, en contraste con el maratón de eventos que hoy comienza en septiembre y concluye en marzo.