Entretenimiento

Así se siente Nicole Kidman tras finalizar su divorcio de Keith Urban: “Está renovada y optimista”

La actriz de 58 años retoma su rutina familiar con sus hijas Sunday y Faith, mientras se prepara para una agenda profesional cargada en 2026

Nicole Kidman está en una
Nicole Kidman está en una nueva etapa luego de su divorcio con Keith Urban. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Nicole Kidman encara el inicio de un nuevo año con una actitud marcada por el optimismo y la reorganización personal tras dejar atrás su divorcio de Keith Urban. La actriz australiana se encuentra centrada en su familia y en una agenda profesional especialmente cargada, según fuentes cercanas citadas por PEOPLE.

Nicole pasa mucho tiempo con sus hijas. Le encanta el tiempo en familia”, señaló una fuente sobre Sunday, de 17 años, y Faith, de 15 años, a quien procreó con el músico.

Tras pasar las fiestas de fin de año en Australia, la artista de 58 años, ha regresado a Nashville junto a las adolescentes, donde la familia ha retomado su rutina habitual.

Está renovada y optimista de cara al nuevo año. Todas están volviendo a la normalidad. Las cosas han estado tranquilas”, dijo el informante.

Nicole Kidman retomó la rutina
Nicole Kidman retomó la rutina junto a sus hijas tras las vacaciones decembrinas. (REUTERS/Benoit Tessier)

Ese clima de calma personal coincide con un periodo de intensa actividad profesional. De acuerdo con la misma fuente, Nicole Kidman “está mirando hacia adelante a un año muy ocupado y estimulante”, con varios proyectos en distintas fases de producción y estreno.

La actriz, que en los últimos años ha consolidado una presencia constante tanto en cine como en televisión, volverá a ocupar un lugar destacado en la cartelera y en las plataformas de streaming.

Uno de los lanzamientos más esperados es la secuela de Practical Magic, la película de 1998 que protagonizó junto a Sandra Bullock y que se convirtió con el tiempo en un título de culto.

La continuación tiene previsto su estreno en septiembre y supone el regreso de Kidman a un universo cinematográfico especialmente recordado por el público.

Nicole Kidman anunció que habrá
Nicole Kidman anunció que habrá una secuela de "Practical Magic". (Instagram)

A ello se suma una agenda televisiva especialmente amplia. La actriz forma parte del reparto de Scarpetta, una serie de Prime Video en la que comparte protagonismo con Jamie Lee Curtis.

También aparecerá en Margo’s Got Money Troubles, producción de Apple TV+ junto a Elle Fanning, y en la tercera temporada de Lioness, la serie de Paramount+ encabezada por Zoe Saldaña.

Además de actuar, Nicole Kidman continúa desarrollando su faceta como productora, con planes para adaptar a la pantalla series como Girls and Their Horses y Discretion, además de un eventual regreso de Big Little Lies para una tercera temporada.

Este momento de estabilidad llega después de un periodo personal complejo. La separación de la artista y Keith Urban se hizo pública en septiembre de 2025, poniendo fin a un matrimonio de 19 años.

Nicole Kidman y Keith Urban
Nicole Kidman y Keith Urban luego de 19 años de matrimonio. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La pareja se había casado en 2006 y era considerada una de las relaciones más sólidas del mundo del espectáculo. Según fuentes citadas en su momento, la actriz “no quería esta ruptura” y había estado “luchando por salvar el matrimonio”.

Otra persona cercana añadió entonces que Nicole se sentía “herida y traicionada” y que la situación había sido “devastadora” para ella.

Pese a ese contexto, la actriz ha mostrado públicamente una actitud reflexiva frente a las dificultades. En octubre, durante una entrevista con Harper’s Bazaar, Kidman habló sobre las lecciones aprendidas con el paso del tiempo y la manera de atravesar momentos complicados.

Nicole Kidman reflexionó sobre las
Nicole Kidman reflexionó sobre las lecciones que ha aprendido a lo largo de los años. (Reuters)

La mejor parte de envejecer son las experiencias que has acumulado. Hay algo en saber que, por muy doloroso, difícil o devastador que sea algo, existe una manera de atravesarlo”, explicó entonces.

Y añadió: “No puedes anestesiarlo. Tienes que sentirlo, y en algunos momentos parecerá insuperable. Vas a sentir que estás rota. Pero si avanzas con cuidado y despacio —y puede llevar muchísimo tiempo—, pasa”.

