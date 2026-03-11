La mujer que disparó contra la mansión de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

Ivanna Ortiz fue arrestada tras disparar contra la residencia de Rihanna en Beverly Crest, Los Ángeles (Volusia County Division of Corrections/REUTERS)

Ivanna Ortiz fue arrestada el domingo tras abrir fuego contra la residencia de la cantante Rihanna y el rapero A$AP Rocky en el barrio Beverly Crest de Los Ángeles.

La mujer de 35 años fue formalmente acusada el martes de 14 cargos por delitos graves, entre ellos intento de homicidio, y podría enfrentar cadena perpetua si es declarada culpable, informó People.

Según una denuncia penal obtenida por la revista, Ortiz enfrenta un cargo de intento de homicidio calificado como “deliberado, premeditado y voluntario”, diez cargos de agresión con arma de fuego semiautomática y tres cargos por disparar contra una vivienda o vehículo habitado.

Su audiencia de lectura de cargos quedó programada para el 25 de marzo.

“Abrir fuego en cualquier vecindario poblado es extremadamente peligroso, pone vidas en riesgo y será perseguido con todo el peso de la ley”, declaró el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, en un comunicado de prensa.

La acusada enfrenta 14 cargos graves, incluyendo intento de homicidio y agresión con arma de fuego semiautomática, según la fiscalía (Facebook)

Y agregó: “Esta violencia imprudente no será tolerada en nuestra comunidad. Quienes disparen así tendrán como próximo destino nuestras cárceles y prisiones”.

Hochman confirmó durante una conferencia de prensa que la vivienda pertenece a Rihanna, de 38 años, quien reside allí junto a su pareja y sus tres hijos: RZA, de tres años y medio; Riot, de dos años y medio; y su hija Rocki, de seis meses.

Al momento del ataque, ocho personas se encontraban en la propiedad, incluyendo a la artista, su pareja A$AP Rocky, sus hijos, la madre de la cantante y dos empleados. Ninguno resultó herido.

De acuerdo con la acusación, Ortiz condujo hasta el frente de la mansión y disparó en múltiples ocasiones con un arma semiautomática.

Las autoridades señalaron además que también habría disparado contra una vivienda vecina donde se encontraban dos personas, lo que suma los diez cargos de agresión con arma de fuego. El fiscal indicó que aún no se ha determinado la ubicación exacta de cada proyectil.

En el momento del ataque, se encontraban en la propiedad Rihanna, A$AP Rocky, sus tres hijos, la madre de la cantante y dos empleados (REUTERS/Manon Cruz)

Ivanna Ortiz compareció el martes ante un tribunal vistiendo un uniforme azul de reclusa, con el cabello rubio trenzado. Habló con su abogado a través del vidrio, de acuerdo a lo que reportó la agencia Associated Press.

Su defensor público, Jamarcus Bradford, presentó una declaración de inocencia en su nombre, aunque luego la retiró hasta la audiencia de arraignment prevista para finales de mes.

Una portavoz de la Defensoría Pública de Los Ángeles confirmó a esa publicación que la oficina fue designada para representar a Ortiz y señaló que, dado que el caso está pendiente ante los tribunales, no pueden comentar sobre los cargos en este momento.

La fianza de Ortiz fue fijada en 1.875.000 dólares, según confirmó el fiscal Hochman. Tras el ataque, una fuente cercana a la artista declaró a People que el incidente fue “aterrador” para la estrella, aunque “afortunadamente todos están a salvo”.

El perfil de Facebook que aparentemente pertenece a Ortiz contiene más de una publicación en referencia a Rihanna. En una entrada del 23 de febrero, la acusada le escribió directamente a la cantante: “Dime algo directamente en lugar de andar de manera sigilosa como si me hablaras donde no estoy”.

El defensor de la acusada presentó y luego retiró una declaración de inocencia ante el tribunal. Ortiz permanece detenida con una fianza de USD 1.875.000 (Ethan Swope/Pool via REUTERS)

Los antecedentes de Ivanna Ortiz en Florida muestran un historial de problemas con la ley.

El Departamento de Correccionales del condado de Orange, Florida, confirmó que fue arrestada en junio de 2023 bajo sospecha de violencia doméstica y agresión física, y tres meses después por violación de una orden de restricción doméstica.

Registros públicos revisados por Los Angeles Times también indican que fue arrestada en 2021 bajo sospecha de conducción imprudente y que estuvo involucrada en un caso de bancarrota en 2013.

Ortiz ejercía como fonoaudióloga con licencia al momento de su detención. No quedó claro de inmediato cómo obtuvo el arma utilizada en el ataque.

Además, no se ha determinado si la acusada tenía algún vínculo personal con la artista. La representante de Rihanna no respondió de inmediato a las solicitudes de respuesta.