Entretenimiento

Premios Oscar: 9 nominaciones que fueron revocadas por la Academia

Desde un documental que perdió su premio hasta una canción retirada por lobby indebido. Aquí el recuento de los casos más insólitos

Guardar
Solo en nueve ocasiones la
Solo en nueve ocasiones la Academia ha retirado nominaciones al Oscar en casi un siglo de historia.(Foto AP/Reed Saxon, archivo)

A pocos días de la ceremonia de los Premios Oscar 2026, la carrera por la estatuilla vuelve a estar rodeada de controversias. Aunque la votación para determinar a los ganadores concluyó el 5 de marzo, el debate público sobre algunos nominados ha reavivado una vieja pregunta en Hollywood: ¿puede una polémica afectar el destino de un candidato?

Como sabrán los cinéfilos, varios aspirantes de esta temporada han enfrentado críticas o reacciones negativas. El actor Timothée Chalamet, por ejemplo, fue cuestionado tras afirmar en una conversación transmitida en vivo que no deseaba trabajar en el ballet o la ópera porque “a nadie le interesa eso”. La mezzosoprano Isabel Leonard calificó el comentario como “poco elocuente y de mente estrecha”, mientras el episodio generó debates en redes sociales.

Por otro lado, la actriz Jessie Buckley de Hamnet se vio obligada a aclarar públicamente que es “amante de los gatos”, después de que una anécdota sobre una mascota de su pareja se viralizara.

Este tipo de controversias rara vez tienen consecuencias formales en la carrera al Oscar. Sin embargo, la historia de la Academia muestra que en contadas ocasiones las nominaciones sí han sido anuladas. Según un recuento publicado por Far Out Magazine, solo nueve nominaciones —o premios ya otorgados— han sido revocados en casi un siglo de historia de los galardones.

Charles Chaplin en su aclamada
Charles Chaplin en su aclamada película "The Circus" (Créditos: IMBD)

Charles Chaplin y el caso único de “The Circus” (1928)

Uno de los episodios más curiosos ocurrió en la primera ceremonia de los Oscar. El cineasta y actor Charles Chaplin había sido nominado por su película The Circus en cuatro categorías: mejor actor, mejor director, mejor guion original y mejor película.

Sin embargo, la Academia decidió retirar todas esas nominaciones del listado oficial. El motivo: existía el temor de que Chaplin dominara completamente la premiación inaugural. En lugar de competir en esas categorías, se creó un reconocimiento especial y el artista recibió un Oscar honorífico “por actuar, escribir, dirigir y producir The Circus.

“Hondo” (1953)

En 1953, el western en 3D Hondo, protagonizado por John Wayne, también generó un problema con las reglas de elegibilidad.

El guionista James Edward Grant había sido nominado a mejor guion original. Poco después se descubrió que la historia estaba basada en un relato titulado The Gift of Cochise. Como la película no mencionaba ese origen en los créditos, la Academia determinó que el guion no era completamente original. La nominación fue retirada y la categoría quedó con menos contendientes ese año.

El western Hondo perdió su
El western Hondo perdió su nominación a mejor guion original al descubrirse que estaba basado en un relato previo. (Archivo IMBD)

La confusión con “High Society” (1956)

Otra situación singular ocurrió con High Society, un musical protagonizado por Bing Crosby, Grace Kelly y Frank Sinatra. La película recibió nominaciones legítimas en categorías musicales, pero el problema estaba en el guion.

Los escritores Edward Bernds y Elwood Ullman aparecieron nominados a mejor guion original, pese a que el filme era en realidad un remake de The Philadelphia Story. Para complicar aún más el asunto, ellos ni siquiera habían escrito ese guion: habían trabajado en otra película con el mismo título estrenada el año anterior. Tras el error, la Academia eliminó la nominación.

“Young Americans” (1967)

Uno de los casos más extraordinarios ocurrió con el documental Young Americans, dirigido por Alexander Grasshoff. La película incluso llegó a ganar el Oscar a mejor documental.

El dilema llegó cuando se supo que el filme había sido proyectado en un cine en octubre de 1967, lo que lo dejaba fuera del período de elegibilidad correspondiente. Como resultado, la Academia retiró el premio y se lo otorgó al documental que había quedado en segundo lugar en las votaciones, Journey Into Self.

“El padrino” (1972)

El actor Marlon Brando en
El actor Marlon Brando en una escena de "El Padrino".EFE/Archivo

El clásico mafioso El padrino obtuvo varios premios Oscar, entre ellos mejor película, mejor actor para Marlon Brando y mejor guion adaptado. Sin embargo, una de sus nominaciones fue eliminada antes de la ceremonia.

La banda sonora compuesta por Nino Rota había sido nominada a mejor música original, pero se descubrió que el compositor reutilizó parte de un tema que había creado para la comedia italiana Fortunella en 1958. Al no ser completamente original, la candidatura fue retirada.

“A Place in the World” (1992)

En 1992, la película A Place in the World, dirigida por Adolfo Aristarain, fue presentada por Uruguay en la categoría de mejor película internacional y logró ingresar en la lista final de nominados.

Sin embargo, una investigación reveló que el filme había sido registrado como producción argentina en los Globos de Oro y que la participación de artistas uruguayos era mínima. Esto violaba las reglas de la Academia para esa categoría, por lo que la nominación fue anulada.

“Tuba Atlantic” (2010)

Tuba Atlantic (2010) nominada a
Tuba Atlantic (2010) nominada a mejor cortometraje de acción real (Créditos: IMBD)

El cortometraje noruego Tuba Atlantic, de Hallvar Witzø, fue nominado a mejor cortometraje de acción real. Durante el proceso de inscripción, los productores afirmaron que la obra no había sido emitida en televisión.

Más tarde se comprobó que sí se había transmitido previamente en la pequeña pantalla, lo que infringía los requisitos de elegibilidad. La Academia decidió entonces eliminar la nominación.

“Alone Yet Not Alone” (2013)

La canción principal de la película Alone Yet Not Alone también fue retirada de la carrera al Oscar. El compositor Bruce Broughton, quien además era miembro del comité ejecutivo de la rama musical de la Academia, envió correos electrónicos a votantes para promover su candidatura.

Ese tipo de campaña directa estaba prohibida por las normas de la organización, por lo que la nominación a mejor canción original fue anulada.

“13 Hours” (2016)

El caso más reciente ocurrió con 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, de Michael Bay. El equipo de sonido del filme había sido nominado a mejor mezcla de sonido.

Sin embargo, el ingeniero Greg P. Russell fue eliminado de la nominación después de que se descubriera que había llamado a miembros de la rama de sonido de la Academia para recordarles su trabajo en la película, una práctica que viola las reglas de campaña.

Temas Relacionados

Premios OscarOscars 2026Charles ChaplinHondoHigh SocietyEl padrino

Últimas Noticias

“Dejar el dolor atrás y responder al bullying con éxito fue la mejor venganza”: la confesión de Halle Berry que sorprendió a sus fanáticos

En el podcast “YouTube Creators Hub”, conducido por Dusty Porter, la actriz compartió detalles inéditos de su niñez marcada por el acoso escolar y la discriminación racial, mostrando cómo la resiliencia y el apoyo de figuras clave la convirtieron en un símbolo de fortaleza y empoderamiento

“Dejar el dolor atrás y

La miniserie con David Harbour (‘Stranger Things’) que acaba de llegar a HBO y ya se ha colado entre lo más visto: inspirada en un caso real

La producción, firmada por Steve Conrad, muestra en tono de comedia negra una historia sobre un triángulo amoroso creado a través de una aplicación de citas

La miniserie con David

Así se ve Miley Cyrus como Hannah Montana en el especial por los 20 años de la serie en Disney+

La estrella pop regresa a su emblemático personaje el próximo 24 de marzo

Así se ve Miley Cyrus

“Esto es el infierno”: Harvey Weinstein comparte su día a día en la cárcel de Rikers Island

En una conversación exclusiva con The Hollywood Reporter, el productor condenado relató cómo es su vida tras las rejas e insistió en su inocencia

“Esto es el infierno”: Harvey

Joshua Jackson habló por primera vez de la muerte de James Van Der Beek, su co-estrella en “Dawson’s Creek”

Las palabras del actor durante una entrevista televisiva reflejan el impacto que le ocasionó la ausencia de su amigo y colega

Joshua Jackson habló por primera
DEPORTES
El Galatasaray de Icardi le

El Galatasaray de Icardi le ganó 1-0 al Liverpool de Mac Allister en el comienzo de los octavos de la Champions League

La respuesta de Jorge Almirón cuando le preguntaron si Ángel Di María podría regresar a la selección argentina

Todos los argentinos que dirán presente en el Masters 1000 de Montecarlo

La sugestiva sentencia de Mauricio Pochettino cuando le consultaron por el interés del Real Madrid

Se conocieron más detalles del proyecto con el que Boca Juniors construirá una cuarta bandeja en La Bombonera

TELESHOW
Melody Luz mostró el asombroso

Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia

Gastronomía, paisajes y amor: el viaje de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por el sur de Francia

La tarde en familia de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: charlas, mates y abrazos con los nietos

Geraldine Neumann defendió a Nicole en la polémica por los 15 de Allegra Cubero: “Que digan lo que quieran”

La fuerte indirecta de Ana Rosenfeld al festejo de cumpleaños de la China Suárez con Icardi por el Bósforo: “Prestado”

INFOBAE AMÉRICA

Esta es la lista de

Esta es la lista de leyes que cambiarán en Estados Unidos desde marzo de 2026

Ucrania despliega expertos anti drones en cuatro países de Medio Oriente a cambio de misiles Patriot

Estas son algunas de las cosas más raras encontradas en aeropuertos de EEUU, desde espadas samurái hasta un meteorito y un Rolex

El escritor Alfredo Bryce Echenique murió en Lima a los 87 años: pidió que sus restos fueran al mar

Benicio Del Toro confiesa sobre su personaje en ‘Una batalla tras otra’: “Hay mucho de mí”