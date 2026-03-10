Premios Oscar: 9 nominaciones que fueron revocadas por la Academia

Solo en nueve ocasiones la Academia ha retirado nominaciones al Oscar en casi un siglo de historia.(Foto AP/Reed Saxon, archivo)

A pocos días de la ceremonia de los Premios Oscar 2026, la carrera por la estatuilla vuelve a estar rodeada de controversias. Aunque la votación para determinar a los ganadores concluyó el 5 de marzo, el debate público sobre algunos nominados ha reavivado una vieja pregunta en Hollywood: ¿puede una polémica afectar el destino de un candidato?

Como sabrán los cinéfilos, varios aspirantes de esta temporada han enfrentado críticas o reacciones negativas. El actor Timothée Chalamet, por ejemplo, fue cuestionado tras afirmar en una conversación transmitida en vivo que no deseaba trabajar en el ballet o la ópera porque “a nadie le interesa eso”. La mezzosoprano Isabel Leonard calificó el comentario como “poco elocuente y de mente estrecha”, mientras el episodio generó debates en redes sociales.

Por otro lado, la actriz Jessie Buckley de Hamnet se vio obligada a aclarar públicamente que es “amante de los gatos”, después de que una anécdota sobre una mascota de su pareja se viralizara.

Este tipo de controversias rara vez tienen consecuencias formales en la carrera al Oscar. Sin embargo, la historia de la Academia muestra que en contadas ocasiones las nominaciones sí han sido anuladas. Según un recuento publicado por Far Out Magazine, solo nueve nominaciones —o premios ya otorgados— han sido revocados en casi un siglo de historia de los galardones.

Charles Chaplin en su aclamada película "The Circus" (Créditos: IMBD)

Charles Chaplin y el caso único de “The Circus” (1928)

Uno de los episodios más curiosos ocurrió en la primera ceremonia de los Oscar. El cineasta y actor Charles Chaplin había sido nominado por su película The Circus en cuatro categorías: mejor actor, mejor director, mejor guion original y mejor película.

Sin embargo, la Academia decidió retirar todas esas nominaciones del listado oficial. El motivo: existía el temor de que Chaplin dominara completamente la premiación inaugural. En lugar de competir en esas categorías, se creó un reconocimiento especial y el artista recibió un Oscar honorífico “por actuar, escribir, dirigir y producir The Circus”.

“Hondo” (1953)

En 1953, el western en 3D Hondo, protagonizado por John Wayne, también generó un problema con las reglas de elegibilidad.

El guionista James Edward Grant había sido nominado a mejor guion original. Poco después se descubrió que la historia estaba basada en un relato titulado The Gift of Cochise. Como la película no mencionaba ese origen en los créditos, la Academia determinó que el guion no era completamente original. La nominación fue retirada y la categoría quedó con menos contendientes ese año.

El western Hondo perdió su nominación a mejor guion original al descubrirse que estaba basado en un relato previo. (Archivo IMBD)

La confusión con “High Society” (1956)

Otra situación singular ocurrió con High Society, un musical protagonizado por Bing Crosby, Grace Kelly y Frank Sinatra. La película recibió nominaciones legítimas en categorías musicales, pero el problema estaba en el guion.

Los escritores Edward Bernds y Elwood Ullman aparecieron nominados a mejor guion original, pese a que el filme era en realidad un remake de The Philadelphia Story. Para complicar aún más el asunto, ellos ni siquiera habían escrito ese guion: habían trabajado en otra película con el mismo título estrenada el año anterior. Tras el error, la Academia eliminó la nominación.

“Young Americans” (1967)

Uno de los casos más extraordinarios ocurrió con el documental Young Americans, dirigido por Alexander Grasshoff. La película incluso llegó a ganar el Oscar a mejor documental.

El dilema llegó cuando se supo que el filme había sido proyectado en un cine en octubre de 1967, lo que lo dejaba fuera del período de elegibilidad correspondiente. Como resultado, la Academia retiró el premio y se lo otorgó al documental que había quedado en segundo lugar en las votaciones, Journey Into Self.

“El padrino” (1972)

El actor Marlon Brando en una escena de "El Padrino".EFE/Archivo

El clásico mafioso El padrino obtuvo varios premios Oscar, entre ellos mejor película, mejor actor para Marlon Brando y mejor guion adaptado. Sin embargo, una de sus nominaciones fue eliminada antes de la ceremonia.

La banda sonora compuesta por Nino Rota había sido nominada a mejor música original, pero se descubrió que el compositor reutilizó parte de un tema que había creado para la comedia italiana Fortunella en 1958. Al no ser completamente original, la candidatura fue retirada.

“A Place in the World” (1992)

En 1992, la película A Place in the World, dirigida por Adolfo Aristarain, fue presentada por Uruguay en la categoría de mejor película internacional y logró ingresar en la lista final de nominados.

Sin embargo, una investigación reveló que el filme había sido registrado como producción argentina en los Globos de Oro y que la participación de artistas uruguayos era mínima. Esto violaba las reglas de la Academia para esa categoría, por lo que la nominación fue anulada.

“Tuba Atlantic” (2010)

Tuba Atlantic (2010) nominada a mejor cortometraje de acción real (Créditos: IMBD)

El cortometraje noruego Tuba Atlantic, de Hallvar Witzø, fue nominado a mejor cortometraje de acción real. Durante el proceso de inscripción, los productores afirmaron que la obra no había sido emitida en televisión.

Más tarde se comprobó que sí se había transmitido previamente en la pequeña pantalla, lo que infringía los requisitos de elegibilidad. La Academia decidió entonces eliminar la nominación.

“Alone Yet Not Alone” (2013)

La canción principal de la película Alone Yet Not Alone también fue retirada de la carrera al Oscar. El compositor Bruce Broughton, quien además era miembro del comité ejecutivo de la rama musical de la Academia, envió correos electrónicos a votantes para promover su candidatura.

Ese tipo de campaña directa estaba prohibida por las normas de la organización, por lo que la nominación a mejor canción original fue anulada.

“13 Hours” (2016)

El caso más reciente ocurrió con 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, de Michael Bay. El equipo de sonido del filme había sido nominado a mejor mezcla de sonido.

Sin embargo, el ingeniero Greg P. Russell fue eliminado de la nominación después de que se descubriera que había llamado a miembros de la rama de sonido de la Academia para recordarles su trabajo en la película, una práctica que viola las reglas de campaña.