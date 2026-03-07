Entretenimiento

Los detalles del reencuentro artístico de Jessie Buckley y Chloé Zhao en un histórico teatro de Los Ángeles

La actriz y la directora se reencontraron en el icónico Million Dollar Theater para celebrar su complicidad artística, compartir confesiones y recrear el espíritu de la película ganadora del Globo de Oro

La complicidad y creatividad de Jessie Buckley y Chloé Zhao reflejaron la profundidad de su colaboración tras el éxito de Hamnet, ganadora del Globo de Oro a mejor película dramática

La sesión de fotos en el antiguo cine de Los Ángeles recreó una atmósfera de juego, música y comunidad entre Jessie Buckley y Chloé Zhao.

En la penumbra del Million Dollar Theater, el eco de pasos y risas compartidas convirtió la jornada fotográfica en una manifestación artística colectiva, donde la complicidad y la creatividad definieron el reencuentro de actriz y directora tras el éxito de Hamnet, reciente ganadora del Globo de Oro a mejor película dramática.

Según la revista cultural W Magazine, este homenaje visual reflejó la fusión creativa distintiva que caracteriza su colaboración.

Chloé Zhao y la esencia de Hamnet

Chloé Zhao explicó que Hamnet
Chloé Zhao explicó que Hamnet narra la historia de Agnes y el complejo vínculo entre dos personas unidas por lo que no comprenden del otro

Chloé Zhao compartió con W Magazine su visión sobre la película: “Hamnet es la historia de Agnes. También trata sobre dos personas que se complementan y son muy diferentes. Lo que aman el uno del otro es, precisamente, lo que no pueden entender cuando la tragedia los golpea”, afirmó la directora.

Con un juguete antiestrés rosa entre las manos —obsequio de su publicista para afrontar la tensión de los Globos de Oro 2026, próxima edición—, Zhao destacó que la obra explora los límites de la condición humana y el impacto de la pérdida.

El relato sobre quienes permanecen tomó fuerza en los rincones del Million Dollar Theater, donde la memoria histórica y el arte escénico aún se cruzan.

El proceso creativo y la energía en el set de Hamnet

La selección musical de Max
La selección musical de Max Richter y Sinéad O'Connor en la sesión fotográfica ilustró la importancia de la música en la preparación artística y emocional del elenco de Hamnet

Una selección musical —incluyendo piezas del compositor Max Richter y la cantante Sinéad O’Connor— envolvió el teatro, y Zhao detalló su método: “Cuando conocí a Max, me dijo que estamos hechos de partículas vibrantes desde el big bang. La música realmente sintoniza esas partículas y nos armoniza rápido”, sostuvo.

El equipo alternaba movimientos guiados por las melodías y experimentaba cada pose como parte del trabajo cinematográfico. Gillingham conducía meditaciones para conectar emociones profundas; Buckley practicaba respiraciones antes de actuar, alzando los brazos hacia la cúpula barroca y agachándose en el escenario, como si rememorara las vivencias de su personaje.

Zhao describió el método así: “Cuando el reparto y el equipo alcanzan esa frecuencia común, todo fluye; se comparten ideas y el ambiente realmente se mueve”.

Jessie Buckley: transformación y vulnerabilidad en escena

Buckley relató que la valentía
Buckley relató que la valentía de su personaje Agnes Hathaway le permitió crecer personal y profesionalmente durante el rodaje

El trabajo dirigido por Zhao significó una experiencia distinta para la protagonista de Hamnet. Buckley relató a W Magazine: “Chloé es tan artista que busca la respuesta somática de cada uno al material. Siempre intenta reducirlo a la vibración más primitiva entre todos nosotros. Lo que hizo Agnes, el lugar al que tuvo que llegar y la valentía de permanecer en algo inimaginable y dejar que la atravesara... creo que eso me volvió más valiente en mi vida”.

Buckley profundizó en su conexión emocional con Agnes Hathaway y describió la preparación como un proceso de autodescubrimiento. La energía del grupo y la libertad expresiva permitieron que cada movimiento y decisión en el set transmitieran verdad, desafiando tanto a su personaje como a sí misma.

Jessie Buckley reconoció que interpretar
Jessie Buckley reconoció que interpretar a Agnes Hathaway bajo la dirección de Zhao le permitió alcanzar una valentía personal y artística inédita

Premios, diversidad y emociones en primera persona

La temporada de premios representó un reto singular para Zhao y su equipo. Con ocho nominaciones al Oscar y el reciente Globo de Oro, la directora detalló cómo su neurodivergencia marcó su experiencia en actos públicos.

“Cuando miro la sala, sé quién está viviendo lo mismo que yo. Cada persona tiene su manera de manejar los estímulos”, relató a W Magazine.

Recordó que sus anteriores participaciones en ceremonias se dieron en pandemia y reflexionó sobre la presión de competencia: “Siempre sentí que ese malestar era una falla propia. Pero alguien me explicó: ‘No hace tanto, si eras rechazado por la tribu, era cuestión de vida o muerte’. Ese rechazo es una reacción física al abandono, no mera vanidad”.

La temporada de premios y
La temporada de premios y la neurodivergencia de Chloé Zhao añadieron complejidad a la experiencia del equipo de Hamnet, resaltando el desafío emocional de las ceremonias públicas

En la galería centenaria del teatro, rodeados de retratos de figuras latinas y mientras sonaba música de Max Richter —la misma que acompañó la secuencia final de la película—, Zhao señaló: “Tuvimos esa canción en bucle todo el día. Era como un canto constante”.

En ese ambiente, la actriz, vestida de blanco, dejó ver una sonrisa contenida. Así se dispuso para la escena final, aceptando el desenlace que su personaje requería.

