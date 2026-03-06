Entretenimiento

Del dolor extremo al Oscar: el secreto que Hillary Swank ocultó a Clint Eastwood durante “Million Dollar Baby”

La actriz atravesó una situación límite durante la filmación y enfrentó una grave complicación médica. Cómo logró sobreponerse a los desafíos físicos y emocionales del rodaje

La actriz ocultó una grave
La actriz ocultó una grave infección durante la filmación para seguir en el proyecto. (Imagen de Archivo)

La película “Million Dollar Baby”, dirigida por Clint Eastwood y estrenada en 2004, se filmó en Los Ángeles y se convirtió en un clásico contemporáneo del cine de boxeo. Hillary Swank protagonizó la historia junto a Eastwood y Morgan Freeman, en una trama que explora la lucha, el sacrificio y la transformación personal. El rodaje incluyó entrenamientos intensos y desafíos físicos que marcaron el proceso de producción.

Fue tan grande el éxito que un artículo publicado por el sitio Rolling Stone, la destacó como una de las mejores películas ganadoras del Óscar del siglo XXI.

De acuerdo con declaraciones de la propia Hillary Swank al medio especializados Fotogramas, la actriz ocultó a Clint Eastwood y a los productores una infección grave en su pie. Durante la preparación para el papel de Maggie Fitzgerald, la artista entrenó de forma intensiva y aumentó nueve kilos de masa muscular. El esfuerzo físico provocó una ampolla que derivó en una infección bacteriana, lo que puso en riesgo su participación en la película. Según Swank, decidió callar la situación para mantener la imagen de fortaleza de su personaje y no interrumpir el rodaje.

La preparación física incluyó rutinas
La preparación física incluyó rutinas intensas y llevó a la actriz a ganar nueve kilos de músculo. (Imagen de Archivo)

La infección obligó a Swank a guardar reposo durante una semana y a recibir tratamiento médico. Los médicos consideraron hospitalizarla por el riesgo de complicaciones, pero la actriz logró recuperarse a tiempo y retomó las filmaciones. El episodio pasó desapercibido para Eastwood y el equipo principal, lo que permitió que la producción avanzara sin contratiempos visibles. Swank ganó su segundo Oscar por este papel y la película se consagró con cuatro premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección.

El éxito de “Million Dollar Baby” y sus curiosidades

“Million Dollar Baby” se estrenó en diciembre de 2004 y permaneció en cartelera durante más de seis meses. La película, basada en relatos de F.X. O’Toole, narra la historia de Frankie Dunn (Eastwood), un entrenador de boxeo que dirige un gimnasio en Los Ángeles.

Maggie Fitzgerald, interpretada por Swank, busca abrirse camino en el boxeo profesional y encuentra en Dunn un mentor reticente pero fundamental. Morgan Freeman completa el trío protagónico como Scrap, exboxeador y confidente de Dunn.

Su esfuerzo y su interpretación
Su esfuerzo y su interpretación le valieron el mayor reconocimiento de la industria. (Foto AP/Reed Saxon, archivo)

La cinta marcó un hito en el cine deportivo al convertirse en la segunda película de boxeo en ganar el Oscar a Mejor Película, después de “Rocky” (1976). Swank obtuvo su segundo Oscar, mientras que Eastwood y Freeman recibieron premios por dirección y actuación de reparto, respectivamente. De acuerdo con reportes de Filmax y medios especializados, el papel de Maggie Fitzgerald se pensó originalmente para Sandra Bullock, quien debió rechazarlo por compromisos previos.

El guion y la dirección de Eastwood, junto al trabajo actoral de Swank y Freeman, consolidaron a “Million Dollar Baby” como un referente del cine dramático de la década. El rodaje incluyó desafíos físicos, secretos y un compromiso profesional que se reflejó en la pantalla.

La historia detrás de la película y su impacto en el género

“Million Dollar Baby” narra el viaje de superación de una joven boxeadora y la transformación de quienes la rodeaban. El film explora temas como el sacrificio, la esperanza y la dignidad humana frente a la adversidad. El rodaje, marcado por el esfuerzo y la entrega de los actores, contribuyó a la autenticidad de la historia.

El secreto que Hillary Swank mantuvo durante la filmación añade una dimensión extra a la narrativa de la película. La dedicación y la resiliencia de la actriz, reflejadas en la pantalla y fuera de ella, consolidaron el éxito y el prestigio de la obra. “Million Dollar Baby” sigue siendo una referencia para quienes valoran el compromiso artístico y la fuerza de voluntad en el cine.

