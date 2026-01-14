España Cultura

Matt Damon revela la discusión con Clint Eastwood en el rodaje de ‘Invictus’: “¿Quieres hacernos perder el tiempo?"

El actor quedó sorprendido por la pocas tomas que realizaba el legendario director de Hollywood

Guardar
Imagen de 'Invictus'
Imagen de 'Invictus'

El actor Matt Damon puede decir haber trabajado con algunos de los mejores directores de los últimos años, y ahora tiene pendiente de estreno La Odisea, en la que se ha puesto a las órdenes de Christopher Nolan para dar vida al mítico Odiseo. Pero mucho antes de eso, Damon trabajó para todo un grande del cine como Clint Eastwood, del que ha compartido una curiosa anécdota de su primer día de rodaje con el director conocido por su estilo eficiente y su aversión a las tomas repetidas. Damon recordó cómo, durante la filmación de Invictus en 2009, la expectativa y el respeto por Eastwood marcaron una experiencia que, lejos de ser tensa, le dejó una valiosa lección profesional.

Damon relató que llegó al set completamente preparado para encarnar a Francois Pienaar, el famoso capitán de la selección sudafricana de rugby. El reto no era menor: el papel exigía un dominio absoluto del acento sudafricano, una de las variantes más complejas del inglés para actores estadounidenses. Para ello, dedicó seis meses de entrenamiento intensivo junto a un coach de dialecto, quien trabajó con él de lunes a viernes, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Damon enfatizó el nivel de exigencia detrás de esa preparación: “El entrenador venía desde las nueve hasta las cinco, de lunes a viernes. Fue mucho trabajo”.

El día de su debut con Eastwood, Damon admitió sentir la presión de estar ante uno de sus héroes del cine. Su entusiasmo era palpable: “Llegué listo, era mi oportunidad de trabajar con uno de mis ídolos”. Sin embargo, la metodología de Eastwood sorprendió al actor desde la primera toma. Apenas terminó la primera interpretación, el director, entonces de ochenta años, ordenó: “Corten, impriman, sigan adelante”. Damon, incrédulo por no tener la posibilidad de otra toma, intervino: “Espere, jefe. Quiero hacer otra. ¡Esa fue la primera!”. Eastwood contestó, seco y directo: “¿Por qué? ¿Quieres hacer perder el tiempo a todos?”. El actor comprendió de inmediato que el ritmo y la autoridad del director no admitían dilaciones. “Supongo que seguimos adelante”, concluyó Damon.

Clint Eastwood y Matt Damon
Clint Eastwood y Matt Damon en el rodaje de 'Invictus'

Amable a pesar de todo

La anécdota, narrada con humor y respeto, pone de manifiesto el estilo de dirección de Eastwood, célebre en Hollywood por su rechazo a la multiplicación de tomas y su confianza en la primera actuación de sus intérpretes. Damon subrayó que la actitud de Eastwood, lejos de ser despótica, tenía un trasfondo de consideración hacia el equipo técnico y artístico. “Había una amabilidad en su negativa”, explicó Damon, quien añadió que el cineasta defendía la idea de que un director debe cuidar a su equipo, evitando exigirles tiempo innecesario en cada escena. Según el actor, esta filosofía genera una lealtad inquebrantable: “Su mentalidad es que el equipo irá hasta el fin del mundo por ti, siempre que no los agotes en cada toma”.

Eastwood, cuyo nombre se asocia a una de las trayectorias más extensas y respetadas del cine estadounidense, ha mantenido este método durante décadas, consolidando una reputación de eficiencia y respeto por el tiempo ajeno. A sus 95 años, el director filmó en 2024 su más reciente proyecto, Jurado Nº2, presentado como el último largometraje de su carrera. Su influencia sigue siendo palpable no solo por su obra, sino por su manera de dirigir, que ha marcado a generaciones de actores y técnicos.

La relación profesional entre Damon y Eastwood no se limitó a “Invictus”. Un año después, ambos coincidieron en Más allá de la vida (2010), reafirmando la confianza del director en el talento del actor. Por su interpretación de Pienaar en Invictus, Damon recibió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto, reconocimiento que consolidó su perfil internacional y su versatilidad interpretativa. La experiencia relatada por Damon en el pódcast no solo revela la dinámica entre actor y director, sino que ilustra el modo en que figuras de la talla de Clint Eastwood imponen su sello en cada producción. El testimonio de Damon resalta la importancia de la confianza y la economía de recursos en el cine, así como el valor de las primeras impresiones, incluso cuando se trata de estrellas de Hollywood.

Temas Relacionados

Clint EastwoodMatt DamonActoresCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El chiste sobre Brad Pitt que fue eliminado de los Globos de Oro: “Cuando un hombre cumple 60 puede interpretar a un piloto mientras que una mujer...”

La presentadora Nikki Glaser ha revelado algunas de las bromas que se quedaron fuera de la gala

El chiste sobre Brad Pitt

“La virgen de la tosquera”: deseo joven, estallido social y los poderes terroríficos de una chica del conurbano

El guión de la premiada película dirigida por Laura Casabé se basa en dos cuentos de Mariana Enriquez y conserva la atmósfera inquietante del gótico latinoamericano. En Argentina se estrena en los cines este jueves

“La virgen de la tosquera”:

Susana Abaitua logra su primera nominación a los Goya con ‘Un fantasma en la batalla’, basada en la misma historia que ‘La infiltrada’: “Cada película tiene su camino”

‘Infobae España’ habla con la actriz tras conocer su nominación a mejor actriz protagonista en la cinta de Agustín Díaz Yanes

Susana Abaitua logra su primera

Ni ‘Homeland’ ni ‘Slow Horses’: esta serie de suspense de Prime Video inspirada en una famosa novela regresa diez años después con una nueva temporada

Tom Hiddleston protagoniza este ‘thriller’ de espías que ya conquistó a la crítica y el público con su primera entrega

Ni ‘Homeland’ ni ‘Slow Horses’:

Oliver Laxe celebra las 11 nominaciones de ‘Sirat’ en los Goya tras su paso por los Globos de Oro: “Tener el respeto de toda la cinematografía mundial es increíble”

El director gallego responde a ‘Infobae España’ tras conocer que su cuarto largometraje ha sido el segundo más nominado en la nueva edición de los premios Goya, que tendrán lugar el próximo 28 de febrero

Oliver Laxe celebra las 11
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno facilita la vía

El Gobierno facilita la vía para corregir a influencers y agitadores a partir de 100.000 seguidores: “Los profesionales del bulo estarán afectados”

La fragata ‘Victoria’ de la Armada realiza un encuentro con un buque de Corea del Sur durante la ‘Operación Atalanta’

Multa de 2.451 euros a Carrefour por no haber mantenido las condiciones adecuadas en la zona de pescadería donde se accidentó un trabajador

La universidad Complutense cambia de proveedor para que los títulos que obtienen los alumnos cuesten la mitad y provoca una guerra judicial entre dos empresas

Plan de alquiler de Sánchez: sus socios aceptan el “mal menor” de las ayudas a caseros si se salvan medidas contra alquileres de temporada y habitaciones

ECONOMÍA

Susanna Capdevila, abogada, explica cómo

Susanna Capdevila, abogada, explica cómo se calcula la pensión alimenticia de los hijos: “Depende de dos factores”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 14 de enero

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 14 de enero

Pedro Sánchez presenta nuevas medidas para frenar la crisis de vivienda pese a no haber conseguido aprobar la mayoría de las que anunció en 2025

DEPORTES

El Albacete será la primera

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle como entrenador

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey

El Atlético de Madrid consigue desarmar al Deportivo y se alza con la victoria en Copa del Rey

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”