Matt Damon revela la discusión con Clint Eastwood en el rodaje de ‘Invictus’: “¿Quieres hacernos perder el tiempo?"

Imagen de 'Invictus'

El actor Matt Damon puede decir haber trabajado con algunos de los mejores directores de los últimos años, y ahora tiene pendiente de estreno La Odisea, en la que se ha puesto a las órdenes de Christopher Nolan para dar vida al mítico Odiseo. Pero mucho antes de eso, Damon trabajó para todo un grande del cine como Clint Eastwood, del que ha compartido una curiosa anécdota de su primer día de rodaje con el director conocido por su estilo eficiente y su aversión a las tomas repetidas. Damon recordó cómo, durante la filmación de Invictus en 2009, la expectativa y el respeto por Eastwood marcaron una experiencia que, lejos de ser tensa, le dejó una valiosa lección profesional.

Damon relató que llegó al set completamente preparado para encarnar a Francois Pienaar, el famoso capitán de la selección sudafricana de rugby. El reto no era menor: el papel exigía un dominio absoluto del acento sudafricano, una de las variantes más complejas del inglés para actores estadounidenses. Para ello, dedicó seis meses de entrenamiento intensivo junto a un coach de dialecto, quien trabajó con él de lunes a viernes, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Damon enfatizó el nivel de exigencia detrás de esa preparación: “El entrenador venía desde las nueve hasta las cinco, de lunes a viernes. Fue mucho trabajo”.

El día de su debut con Eastwood, Damon admitió sentir la presión de estar ante uno de sus héroes del cine. Su entusiasmo era palpable: “Llegué listo, era mi oportunidad de trabajar con uno de mis ídolos”. Sin embargo, la metodología de Eastwood sorprendió al actor desde la primera toma. Apenas terminó la primera interpretación, el director, entonces de ochenta años, ordenó: “Corten, impriman, sigan adelante”. Damon, incrédulo por no tener la posibilidad de otra toma, intervino: “Espere, jefe. Quiero hacer otra. ¡Esa fue la primera!”. Eastwood contestó, seco y directo: “¿Por qué? ¿Quieres hacer perder el tiempo a todos?”. El actor comprendió de inmediato que el ritmo y la autoridad del director no admitían dilaciones. “Supongo que seguimos adelante”, concluyó Damon.

Clint Eastwood y Matt Damon en el rodaje de 'Invictus'

Amable a pesar de todo

La anécdota, narrada con humor y respeto, pone de manifiesto el estilo de dirección de Eastwood, célebre en Hollywood por su rechazo a la multiplicación de tomas y su confianza en la primera actuación de sus intérpretes. Damon subrayó que la actitud de Eastwood, lejos de ser despótica, tenía un trasfondo de consideración hacia el equipo técnico y artístico. “Había una amabilidad en su negativa”, explicó Damon, quien añadió que el cineasta defendía la idea de que un director debe cuidar a su equipo, evitando exigirles tiempo innecesario en cada escena. Según el actor, esta filosofía genera una lealtad inquebrantable: “Su mentalidad es que el equipo irá hasta el fin del mundo por ti, siempre que no los agotes en cada toma”.

Eastwood, cuyo nombre se asocia a una de las trayectorias más extensas y respetadas del cine estadounidense, ha mantenido este método durante décadas, consolidando una reputación de eficiencia y respeto por el tiempo ajeno. A sus 95 años, el director filmó en 2024 su más reciente proyecto, Jurado Nº2, presentado como el último largometraje de su carrera. Su influencia sigue siendo palpable no solo por su obra, sino por su manera de dirigir, que ha marcado a generaciones de actores y técnicos.

La relación profesional entre Damon y Eastwood no se limitó a “Invictus”. Un año después, ambos coincidieron en Más allá de la vida (2010), reafirmando la confianza del director en el talento del actor. Por su interpretación de Pienaar en Invictus, Damon recibió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto, reconocimiento que consolidó su perfil internacional y su versatilidad interpretativa. La experiencia relatada por Damon en el pódcast no solo revela la dinámica entre actor y director, sino que ilustra el modo en que figuras de la talla de Clint Eastwood imponen su sello en cada producción. El testimonio de Damon resalta la importancia de la confianza y la economía de recursos en el cine, así como el valor de las primeras impresiones, incluso cuando se trata de estrellas de Hollywood.