“Soy un sobreviviente de cáncer”: por primera vez David Ramsey reveló su lucha y cómo la enfermedad transformó su vida

David Ramsey reveló en una entrevista su experiencia como superviviente de cáncer testicular, destacando la importancia de visibilizar la enfermedad (YouTube: Inside of You with Michael Rosenbaum)

El testimonio de David Ramsey, reconocido por sus papeles en Arrow y Blue Bloods, adquirió un nuevo significado tras una reciente entrevista en YouTube, en el canal Inside of You with Michael Rosenbaum.

Allí, el actor compartió por primera vez de forma pública su experiencia como superviviente de cáncer testicular y describió cómo el diagnóstico alteró de manera profunda su visión sobre el trabajo, la salud mental y la vida.

Una revelación inesperada: el diagnóstico y la decisión de hablar

“Soy un sobreviviente de cáncer. Sí, bro”, reveló Ramsey durante la charla, haciendo hincapié en que hasta ese momento muy pocas personas conocían esa parte de su historia: “No sé si mucha gente lo sabía. Fue cáncer testicular”.

El actor de Arrow y Blue Bloods compartió cómo el diagnóstico de cáncer testicular cambió su perspectiva sobre la vida y la salud mental

El actor explicó que suele ser reservado, pero la creciente incidencia de la enfermedad y la importancia de visibilizarla influyeron en su decisión de hacer público su caso: “Ahora hablo sobre esto para ayudar a otros y porque también aumenta la incidencia de cáncer testicular”.

El inicio de la batalla: detección y vigilancia activa

Durante el programa, Ramsey relató el inicio de su proceso: “Estaba practicando kickboxing y uno de mis testículos era considerablemente más pequeño que el otro”. Esta señal lo llevó a consultar a un médico y someterse a una ecografía.

“Cuando terminas la prueba y ves que entran más médicos a la sala, sabes que algo pasa”. Los especialistas optaron por la monitoreo activo: “Fue una vigilancia y seguimiento durante casi diez años. Yo tenía 28 años”.

Un giro abrupto: cirugía y quimioterapia

Tras casi una década de vigilancia médica, David Ramsey debió someterse a una cirugía y a quimioterapia por el avance del cáncer testicular (Dean Buscher/The CW)

Después de casi una década sin cambios relevantes, la situación se modificó de manera abrupta. “Ocho años y medio después, un día amanecí y era del tamaño de mi puño”, recordó el actor, quien aclaró que no sentía dolor.

“Me dijeron: ‘Tenemos que quitarlo’”. Fue sometido a una intervención quirúrgica para extirpar el testículo afectado, seguida de quimioterapia.

El impacto emocional y la salud mental

Al describir el tratamiento, Ramsey fue explícito sobre el impacto emocional: “Lo que fue más duro fue ver a otros niños pasando por lo mismo durante la quimioterapia”.

Durante el tratamiento, el impacto emocional de ver a otros pacientes impulsó a Ramsey a reevaluar sus prioridades y a cultivar la gratitud

Añadió: “Te sientas allí, con el suero conectado, y ves a un chico de 12 años sin pelo y a su madre al lado. Y te das cuenta de que, en comparación, estás bien”. Esto marcó un cambio clave en su visión: “El cáncer cambió mi perspectiva“.

El actor remarcó que la experiencia lo obligó a replantearse sus prioridades y a cultivar la gratitud. “Siempre intento elegir la alegría”, afirmó, y explicó que las dificultades tempranas le permitieron enfrentar retos posteriores.

Además, subrayó la importancia de abordar la salud mental: “Ahora reconozco la necesidad de pedir ayuda, de acompañamiento psicológico, incluso cuando antes solo me enfocaba en el trabajo y en seguir adelante sin pausa”.

Ramsey resaltó el valor de buscar apoyo psicológico y de reconocer la salud mental como un aspecto esencial, junto a la salud física

Para Ramsey, el contacto con la terapia y la apertura emocional resultaron pasos esenciales.

“La salud mental es tan importante como la física. Para mí resultó esencial aprender a identificar de dónde vienen mis pensamientos negativos y desarrollar compasión por esa parte de mí mismo que intenta protegerme”.

La influencia familiar y la transmisión de valores

Durante la misma entrevista en Inside of You with Michael Rosenbaum, Ramsey explicó cómo su familia y la educación que recibió fueron determinantes para afrontar la adversidad.

El actor atribuyó a su familia, especialmente a su padre, el aprendizaje de valores clave para afrontar la adversidad y proteger a los suyos (Bettina Strauss/The CW)

“Mi padre fue un gran apoyo. Nació en 1928 en Alabama y nos crió en Detroit durante los 60, 70 y 80. Nos protegió tanto como pudo del entorno de la ciudad. Ahora, pienso en todo lo que hizo porque quería que nosotros estuviéramos a salvo”, afirmó.

Contrastó, además, la crianza de su hijo con la suya propia: “Mi hijo creció en Culver City, con un entorno mucho más cómodo. Muchas veces le digo que lo que viví fue por él, para que pueda estar tranquilo ahora”.

Autoconocimiento, resiliencia y mensaje final

El cáncer testicular impulsó a Ramsey a transformar la relación que mantiene consigo mismo y con los demás, según explicó en la entrevista de YouTube.

David Ramsey recomendó técnicas como la respiración consciente y la autoobservación para sobrellevar la ansiedad tras el cáncer testicular

Actualmente, comparte recomendaciones con quienes atraviesan situaciones similares: “Siempre creí que nací completo. El resto son capas mentales, experiencias, decepciones y deseos que nos añadimos”.

Subrayó que, ante las dificultades, pone en práctica técnicas como la respiración consciente y la autoobservación para sobrellevar la ansiedad y la tristeza.

A su entorno y a la audiencia, Ramsey concluyó con un mensaje directo: “La autenticidad y la gratitud, para mí, son pilares. Mantenerse presente y fiel a uno mismo es lo esencial; lo demás, simplemente, adorna el camino”.