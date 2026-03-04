David y Victoria Beckham celebran el cumpleaños de su hijo Brooklyn en medio de la polémica: “Te amamos”

David y Victoria Beckham felicitan a Brooklyn Beckham en su cumpleaños 27 pese al distanciamiento familiar (REUTERS/Instagram)

Las redes sociales de David Beckham y Victoria Beckham se llenaron de mensajes de cariño dirigidos a su hijo mayor, Brooklyn Beckham, quien cumplió 27 años en un contexto de distanciamiento familiar ampliamente comentado.

Los padres compartieron públicamente una serie de fotografías y palabras afectuosas, a pesar de los conflictos que han afectado su relación en los últimos meses.

David Beckham eligió imágenes de la infancia de Brooklyn para felicitarlo y escribió en una de sus publicaciones: “27 hoy”, acompañando la frase con un emoji de carita llorando y la etiqueta a Victoria.

Las redes sociales de los Beckham se llenaron de mensajes para Brooklyn, reflejando la tensión y la distancia actuales entre padres e hijo mayor (Instagram/@davidbeckham)

En otra postal, utilizó el apodo familiar de su hijo y expresó: “Feliz cumpleaños, Bust”, además de un mensaje breve: “Te quiero”.

Victoria Beckham también participó en el homenaje digital.

Compartió una de las mismas fotos de la piscina y sumó: “Feliz cumpleaños Brooklyn, te queremos muchísimo”, junto a un corazón rojo.

En otra historia, publicó una imagen en blanco y negro junto a Brooklyn de bebé y reiteró su cariño con las palabras: “Feliz cumpleaños número 27, Brooklyn, te quiero mucho”, acompañadas de varios corazones.

El ex futbolista y su esposa manifestaron su amor incondicional hacia su hijo mayor (Instagram/@davidbeckham)

A pesar del distanciamiento, las publicaciones de los Beckham fueron interpretadas como un intento público de acercamiento a su hijo, a quien no ven desde hace meses y con quien mantienen una relación distante.

Brooklyn estuvo ausente tanto en la reciente docuserie de su madre como en el cumpleaños número 50 de David y en la ceremonia de investidura de su padre en Windsor.

La relación familiar cambió en enero, cuando Brooklyn compartió en Instagram un extenso mensaje en el que afirmó haber “guardado silencio durante años” y aseguró que hizo “todo lo posible por mantener estos asuntos en privado”.

David y Victoria Beckham utilizaron emotivos recuerdos visuales en redes sociales como intento público de acercamiento a su hijo Brooklyn (Instagram/@victoriabeckham)

Según su relato, se vio forzado a hablar: “Mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin más opción que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado”.

En ese mismo comunicado, Brooklyn fue tajante respecto a la posibilidad de una reconciliación.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, enfatizó.

El conflicto escaló cuando Brooklyn acusó a sus padres de intentar “arruinar sin descanso” su relación con Nicola Peltz Beckham, priorizando la promoción pública y los patrocinios.

Entre sus reclamos, mencionó presiones para que firmara la cesión de los derechos sobre su nombre antes de la boda y situaciones incómodas durante el evento, como el momento en que Victoria habría “secuestrado” su primer baile con Nicola.

El conflicto Beckham surgió a raíz de la boda de Brooklyn y Nicola Peltz, con señalamientos de presiones familiares y búsqueda de privacidad (REUTERS/Aude Guerrucci)

En uno de los fragmentos más críticos de su declaración, Brooklyn sostuvo que “durante toda mi vida, mis padres han controlado lo que se dice en la prensa sobre nuestra familia”.

Además, señaló que “las publicaciones en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones poco genuinas han sido una constante desde que nací”.

Agregó también: “He visto con mis propios ojos hasta dónde pueden llegar para colocar mentiras en los medios, en su mayoría a costa de personas inocentes, para mantener su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”.

Brooklyn y Nicola, instalados en Estados Unidos, han buscado alejarse de la exposición mediática.

Tras meses de rumores y especulaciones, el mensaje de Brooklyn dejó claro que no desean retomar la relación con la familia.

Brooklyn Beckham expresó que no busca reconciliación y reclama autonomía frente al presunto control parental (AP/Vianney Le Caer)

El joven resumió su postura con una petición: “Mi esposa y yo solo queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”.

“Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio”, aseguró.

David y Victoria Beckham felicitaron a Brooklyn públicamente en su cumpleaños número 27, en medio de una ruptura familiar que se hizo pública tras las declaraciones de Brooklyn sobre el control y la manipulación que, según él, ejercieron sus padres a lo largo de su vida, dejando en claro que no busca una reconciliación.

Las muestras de afecto de David y Victoria Beckham no han tenido, hasta el momento, respuesta pública de Brooklyn.

Sus hermanos Romeo y Cruz se mantuvieron en silencio en redes sociales el día del cumpleaños, mientras la familia sigue dividida bajo la mirada de millones de seguidores.