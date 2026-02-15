Harper Beckham envió mensaje de amor a sus hermanos en plena controversia familiar: “Los quiero tanto”

La joven Harper destacó la unión fraternal en Instagram al compartir una foto junto a Brooklyn, Romeo y Cruz Beckham (Instagram/@victoriabeckham)

La más reciente expresión pública de afecto de Harper Beckham hacia sus hermanos atrajo la atención en medio del conflicto familiar que involucra a Brooklyn Beckham y sus padres.

La adolescente de 14 años compartió en su cuenta privada de Instagram una imagen en blanco y negro junto a Brooklyn, Romeo y Cruz, acompañada de un mensaje con el que buscó cerrar filas en torno a la hermandad: “Los quiero tanto que las palabras no pueden describirlo”, escribió Harper, etiquetando a sus tres hermanos.

En la foto, Harper sonríe abrazada a Brooklyn en una piscina, mientras Romeo y Cruz posan detrás de ellos.

El gesto fue replicado por Romeo, quien compartió la imagen en sus propias historias de Instagram y añadió un emoji de infinito sobre la postal como muestra de complicidad fraterna.

Harper Beckham expresó públicamente su cariño por sus hermanos en medio de la controversia familiar con Brooklyn Beckham (Instagram/@harperbeckham)

La madre del grupo, Victoria Beckham, también intervino en la cadena digital al compartir otra fotografía de sus hijos, originalmente publicada en el perfil de Harper, junto a un emoji de corazón.

Esta vez, la dedicatoria estaba dirigida especialmente a los hermanos mayores: “Feliz Día de San Valentín para los mejores hermanos mayores del mundo entero”, escribió Harper, refiriéndose a Brooklyn, Romeo y Cruz.

El intercambio de mensajes y recuerdos familiares ocurrió bajo una fuerte exposición mediática tras las acusaciones de Brooklyn hacia sus padres.

El joven de 26 años utilizó sus redes sociales para afirmar que su madre canceló el vestido de boda de su esposa, Nicola Peltz Beckham, en el último momento y que “se apropió” del primer baile de la pareja durante la boda en 2022.

Victoria Beckham intervino en la conversación digital al compartir imágenes familiares en apoyo a sus hijos durante el conflicto (Instagram/@victoriabeckham)

Brooklyn sostuvo que Victoria “se apropió” de la primera danza y que su padre, David Beckham, se negó a verlos en Londres fuera de su gran fiesta de cumpleaños.

La publicación de Harper, acompañada por la canción “Big Girls Don’t Cry” de Fergie, se interpretó como un intento de reafirmar los lazos familiares en un momento de alta exposición pública.

Para los seguidores de la familia, el mensaje de la menor Beckham sirvió como contrapunto a las declaraciones de Brooklyn y como recordatorio del vínculo que une a los cuatro hermanos.

La controversia alcanzó tal magnitud que el chef británico Gordon Ramsay, amigo cercano de los Beckham y testigo presencial de la boda, intervino para respaldar a Victoria y David.

Los hermanos Harper, Cruz, Romeo y Brooklyn Beckham sonríen juntos en una imagen que muestra su fuerte vínculo familiar (Instagram/@victoriabeckham)

Consultado por el tabloide británico The Sun, Ramsay fue claro: “Estuvimos en la boda. No hubo nada inapropiado. Todo el mundo se estaba divirtiendo y bailando”, afirmó, refutando las acusaciones de Brooklyn sobre un supuesto comportamiento indebido de su madre durante el baile.

Al ser interrogado específicamente sobre si existió algún gesto inapropiado de Victoria con su hijo, Ramsay reiteró: “No, nada de eso. Fue divertido”, defendiendo la integridad de la familia.

Ramsay, cuya amistad con los Beckham se extiende por más de dos décadas, insistió en la calidad humana de sus amigos.

“He visto de primera mano lo buenos padres que son”, aseguró el chef, quien además reconoció la dificultad de los cambios en la dinámica familiar tras el matrimonio de los hijos.

“Es duro que la dinámica entre padres e hijos cambie después del matrimonio”, admitió.

Brooklyn Beckham acusó a sus padres de cancelar el vestido de boda de Nicola Peltz y de apropiarse del primer baile nupcial (AP/Vianney Le Caer)

Para Ramsay, el conflicto no afecta el vínculo entre David y Brooklyn: “La relación entre David y Brooklyn es muy, muy cercana, y sé cuánto ama David a Brooklyn”, expresó.

El cocinero confía en que la reconciliación llegará: “Creo que solo será cuestión de tiempo para que Brooklyn se mire a sí mismo y entienda lo que sus padres significan para él”.

Sin buscar agudizar el distanciamiento, Ramsay se mostró comprensivo con Brooklyn y lo describió como un joven de “corazón increíble”. No obstante, le recordó la importancia de la familia.

“Eres un joven increíble, pero, chico, han hecho más por ti de lo que nadie hará jamás en toda tu vida”, sentenció en un llamado a valorar la historia y el apoyo recibido.