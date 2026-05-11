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Hailey Bieber reveló cómo cambió su vida tras ser madre y vender su marca millonaria

La empresaria habló sobre el impacto de la maternidad, los desafíos de liderar Rhode y la presión de vivir bajo una constante exposición pública

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Hailey Bieber, una mujer joven con cabello recogido y una camisa negra, sonríe a la cámara en un primer plano. Lleva pendientes de aro plateados
Hailey Bieber revela cómo la maternidad transformó su vida personal y la gestión de la marca Rhode valorada en USD 1.000 millones

Convertirse en empresaria y madre simultáneamente representó un año de cambios profundos para Hailey Bieber. La fundadora de Rhode reveló en una entrevista con la revista Time que conciliar la maternidad mientras lideraba la venta de su marca de belleza, valorada en hasta USD 1.000 millones, transformó tanto su vida personal como profesional.

Hailey Bieber detalló que asumir la maternidad mientras gestionaba la expansión y posterior venta de Rhode implicó una reconfiguración de su identidad. Según la entrevista con Time, la empresaria enfrentó el reto de equilibrar crecimiento profesional y personal en un contexto de constante exposición mediática, lo que la llevó a reflexionar sobre la necesidad de mantener la autenticidad y avanzar a pesar de la opinión externa.

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La maternidad provocó en Bieber una transformación emocional profunda. “Convertirme en madre es, hasta ahora, el mayor cambio que he vivido en mi vida”, afirmó en la publicación. Explicó que asumir una nueva identidad mientras su empresa prosperaba fue “muy interesante”, ya que ambos procesos ocurrieron de manera paralela.

La empresaria reconoció que vender Rhode durante su primer año como madre supuso enfrentar “muchos cambios a la vez”. En ese sentido, sostuvo: “Este último año fue de gran crecimiento y aprendizaje. Aunque hubo momentos difíciles al afrontar todo simultáneamente, esto me ha fortalecido en muchos aspectos”.

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El impacto del escrutinio público en la identidad y bienestar de Hailey Bieber

El escrutinio mediático sigue siendo uno de los mayores desafíos para Hailey Bieber. “En este puesto, existe mucho juicio sobre todo lo que haces. Intentar descubrir quién eres mientras todos te observan amplifica cada error y cada acierto”, indicó a Time.

Bieber expuso que las entrevistas le resultan incómodas por el temor a que sus palabras sean distorsionadas, lo que la ha llevado, en ocasiones, a “cerrarse y protegerse”, restringiendo la información personal que comparte.

Dos mujeres sentadas en una mesa brillante con dos tazas, conversando. La mujer de la derecha, con moño, gesticula; la de la izquierda, con cabello largo, sonríe
Hailey Bieber destaca el valor de la accesibilidad y la inclusión en Rhode, defendiendo el cuidado de la piel como un derecho universal para todos los usuarios (Captura Time)

Respecto a su imagen profesional, relató: “Mi aspecto está ligado a mi trabajo. Hay días en los que una erupción cutánea surge justo antes de eventos relevantes. Siempre he tratado de ser honesta sobre mis problemas dermatológicos, porque sé lo que puede suponer para quienes enfrentan afecciones de la piel”. Y añadió que evitar compararse con otras mujeres ha sido esencial para su salud mental y autopercepción.

La empresaria subrayó la importancia de la individualidad y la autoconfianza, especialmente tras la maternidad. “Cuanto más me conozco, más segura me siento”, reflexionó en sus declaraciones a Time.

Estrategia y valores de Rhode: inclusión, accesibilidad y expansión internacional

Sobre los valores de Rhode, Bieber enfatizó la accesibilidad como eje central. “Quiero que Rhode sea para todos. Nunca pretendí que la marca fuera exclusiva, porque creo que el cuidado de la piel es un derecho universal”, expresó en la entrevista.

“La inclusión y la accesibilidad han sido prioritarias desde el inicio. Cuando agotamos existencias, lejos de alegrarme, me preocupa que el producto no esté disponible para quien lo necesite”, manifestó.

Asimismo, destacó que la retroalimentación de los usuarios constituye el principal motor de mejora continua en Rhode.

En ese sentido, la fundadora mencionó un caso concreto: “Tuvimos un problema de formulación con nuestro tratamiento labial; algunas personas recurrían a agua caliente para mejorar la textura. Sentí frustración, porque no quiero que nadie gaste su dinero en algo que no le funciona”.

La empresaria afrontó problemas de formulación en productos de Rhode, priorizando la retroalimentación de los consumidores para mejorar la experiencia del cliente (@haileybieber)
La empresaria afrontó problemas de formulación en productos de Rhode, priorizando la retroalimentación de los consumidores para mejorar la experiencia del cliente (@haileybieber)

Sobre la expansión internacional, confirmó el desembarco de Rhode en Sephora Europa en otoño y manifestó entusiasmo por llegar a Sudamérica, especialmente por la conexión brasileña de su familia, considerándolo uno de sus próximos grandes objetivos.

En cuanto a la estrategia de precios, Bieber defendió que “no es necesario gastar USD 200 para acceder a un producto eficaz de cuidado de la piel”. Reiteró que Rhode busca ofrecer calidad y precios accesibles, evitando barreras económicas.

Aprendizajes personales y empresariales: autenticidad, límites y apoyo

Al reflexionar sobre el proceso de construcción y venta de su marca, Hailey Bieber compartió lecciones sobre vulnerabilidad y límites. “Mostrarme vulnerable me ha hecho crecer en todos los roles —empresaria, madre, amiga y pareja—. Antes quería agradar a todos, pero ahora considero que poner límites es fundamental para el bienestar”. señaló.

Reconoció que aún enfrenta el deseo de agradar a quienes la rodean. “Ser honesta respecto a mis sentimientos, especialmente en momentos difíciles, ha fortalecido mis relaciones”, comentó en la entrevista recogida por Time.

Justin Bieber y Hailey Bieber
Las lecciones de vulnerabilidad y establecimiento de límites fortalecieron a Hailey Bieber en los roles de empresaria, madre, amiga y pareja (Instagram/justinbieber)

El apoyo de su esposo, Justin Bieber, resulta fundamental: “Me siento comprendida cuando alguien se conecta sinceramente con mi dolor y lo entiende. La sensación de ser verdaderamente entendida es invaluable para mí”.

Sobre el futuro, Bieber adelantó que, aunque vendió Rhode, continuará vinculada a la marca y planea explorar nuevos proyectos empresariales, sin apresurarse.

Hailey Bieber considera que la autenticidad y la experiencia individual son sus principales motores para avanzar. En su diálogo con Time, remarcó que la clave es progresar sin dejarse influir por la opinión ajena y manteniendo el foco en sus propios objetivos, incluso bajo la constante atención pública.

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