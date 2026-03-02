“No tienen nada”: Khloé Kardashian aseguró que sus hijos no son conscientes de su fama y no tendrán celular hasta los 12 años

Khloe Kardashian implementa una estricta regla familiar que prohíbe el acceso a celulares antes de los 12 años para proteger la infancia de sus hijos

Khloe Kardashian afirmó que sus hijos desconocen su fama y estableció una regla inquebrantable: no tendrán celular antes de los 12 años, una decisión que refleja su experiencia personal en la era pre-digital y la influencia de su infancia sobre la crianza en la actualidad. Según relató en el Khloe Kardashian Podcast, la empresaria evita referencias a la celebridad en casa y limita estrictamente el acceso a la tecnología.

La intención de Kardashian es proteger la privacidad y el bienestar de sus hijos. Por ello, impone fuertes restricciones al uso de dispositivos electrónicos e internet, convencida de que los niños no necesitan saber sobre el mundo digital ni sobre el reconocimiento familiar hasta alcanzar una madurez adecuada, indicó en su podcast.

“Mi generación fue la última que no tuvo redes sociales. Recuerdo que la Ruta de Oregón era como el bip del teléfono: salas de chat de AOL, MySpace, Chatroulette. Es un lugar peligroso”, reflexionó durante una grabación en Los Ángeles.

Kardashian también subrayó que esa vivencia previa a la digitalización le inspira a fomentar la interacción humana y a mantener el valor de la privacidad cotidiana. “Me pone muy triste por mis hijos, solo porque conocí la vida antes de todo eso, y sabía lo que significaba aburrirse, tener que hacerme amiga de los vecinos o llamar a la casa de alguien y hablar con sus padres”, afirmó.

Educación digital y privacidad en el hogar

La empresaria enfatizó que en su hogar los menores no pueden acceder a celulares por decisión expresa: “El acceso está vedado en casa, al menos hasta que cumplan 12 años”. Y agregó: “No tienen redes sociales. No tienen internet. Mis hijos no tienen Google. No tienen nada parecido”.

Sobre la relación de sus hijos con las cámaras, Kardashian explicó: “Literalmente desde que nació True, tenían una cámara en la sala de partos. Así que ver cámaras por toda la casa no les parece raro. Saben que grabamos un programa de televisión. Nunca lo han visto. No creo que sepan realmente qué significa”.

Al tratar el tema de la fama en el ámbito familiar, prefirió evitar cualquier alusión directa. “Simplemente no hablo de ser famosa. Nunca hablamos de eso”, recalcó Kardashian. Al salir en público con toda la familia, para sus hijos es habitual ver paparazzi; sin embargo, “no se lo cuestionan”, explicó.

Kardashian destacó que la curiosidad de sus hijos por su notoriedad es muy limitada. “Saben que grabamos, pero no hacen muchas preguntas. Es lo normal para ellos”, indicó.

Redes sociales y crianza en la era digital

Al abordar las diferencias generacionales, la presentadora de Keeping Up with the Kardashians observó: “No tenían redes sociales específicas, sino internet. Recuerdo tener un juego llamado The Oregon Trail, y jugarlo en una computadora de verdad era increíble. Ahora nadie conocerá nunca la vida sin internet”.

Considera que muchas habilidades sociales fundamentales no se están transmitiendo entre los más jóvenes. “Las herramientas humanas que aprendimos al crecer, los niños ya no tienen que aprenderlas. Es tan extraño”, afirmó.

En cuanto a las normas domésticas respecto a internet, detalló: “No creo que los niños deban tener redes sociales hasta, o sea, me encantaría que tuviera 16 o 17. Pero estamos hablando de un teléfono para su 12º cumpleaños”.

El acceso a plataformas como TikTok o YouTube está bajo una estricta supervisión familiar. “Cuando piensan, como mi hija, ‘Quiero grabar un TikTok’, no saben qué es TikTok, porque nunca hablo de TikTok. Creen que se refiere a un vídeo de baile. Así que simplemente grabamos bailes, y ahí están ellos bailando en mis mesas y divirtiéndose. Pero no saben nada de los sonidos que son tendencia a menos que les enseñe algo”, relató.

En el Khloe Kardashian Podcast, la empresaria atribuyó la escasa influencia de su fama sobre los niños a la manera natural en que se maneja el entorno familiar. “No es que les hable de programas, ni de que hay un reality número uno, ni nada así. Si preguntan, sin duda se lo diré, pero nunca hacen preguntas”, insistió.

Kardashian valoró el rol de la supervisión adulta en las interacciones digitales: “Solo vemos cosas en YouTube, y hay un montón de vídeos de ASMR. Quizás sea eso, pero me parece muy gracioso. ASMR a los siete años. Acababa de aprender qué era ASMR”, comentó.

La rutina digital diaria de la conductora incluye una regla estricta: a las 21:30 o 22:00, apaga su celular y no lo vuelve a usar hasta la mañana siguiente. “Tengo un teléfono fijo por si hay una emergencia. Mi familia sabe que es mi teléfono fijo. Saben que deben llamarme, y es una nota universal”, explicó.

El compromiso de Khloe Kardashian con la privacidad y una crianza alejada del acceso desmedido a la tecnología se mantiene firme, tal como se evidenció a lo largo del episodio del Khloe Kardashian Podcast. De cara al futuro, la empresaria dejará abierta la posibilidad de un celular para su hija True al cumplir 12 años, aunque sin dar acceso inmediato a las redes sociales o a internet.