Kelly Osbourne respondió a los ataques por su aspecto físico: “Estoy viviendo el momento más difícil de mi vida”

Kelly Osbourne enfrentó críticas por su aspecto físico tras reaparecer en los BRIT Awards 2026 (REUTERS)

La reciente aparición de Kelly Osbourne en los BRIT Awards 2026 generó comentarios en las redes sociales debido a su aspecto físico.

La hija de Sharon y del fallecido Ozzy Osbourne fue blanco de comentarios ofensivos y especulaciones sobre su salud y peso.

Ante dicha situación, la ex presentadora de televisión decidió pronunciarse de manera directa, utilizando su propia voz para denunciar la crueldad que enfrentan quienes atraviesan momentos difíciles.

El 1 de marzo, Kelly utilizó sus historias de Instagram para exponer el impacto de los ataques digitales posteriores a los BRIT Awards.

“Existe una crueldad especial en dañar a alguien que claramente está atravesando algo”, escribió, dejando en claro el dolor que generan los juicios y la falta de empatía.

La cantante denunció en Instagram el impacto negativo del acoso digital sobre la salud emocional de las figuras públicas (Instagram/@kellyosbourne)

No solo respondió a los comentarios despectivos, sino que también denunció la tendencia a convertir la vulnerabilidad ajena en objeto de chisme y especulación.

Señaló que “patearme cuando estoy en el suelo, dudar de mi dolor, difundir mis luchas como chismes y darme la espalda cuando más necesito apoyo y amor… nada de eso demuestra fortaleza; solo revela una ausencia de compasión y carácter”, y así asignó responsabilidad colectiva al uso de las redes sociales.

La presión que enfrentó Kelly aumentó tras la muerte de su padre en julio de 2025, un golpe personal que, según ella misma reconoció, afectó su salud física y emocional. “Estoy viviendo el momento más difícil de mi vida”, confesó en su mensaje.

“Ni siquiera debería tener que defenderme. ¡Pero no voy a quedarme sentada permitiendo que me deshumanicen de esta manera!”, agregó, en una declaración de resistencia ante quienes la cuestionan en uno de los periodos más delicados de su vida.

Sharon Osbourne respaldó públicamente a su hija y destaca las graves consecuencias del odio en línea después de la pérdida familiar (REUTERS/Isabel Infantes)

Días antes, Kelly Osbourne respondió de forma directa a mensajes especialmente crueles, entre ellos uno que la comparaba con un cadáver y otro que sugería que “parece que va a ver a su padre pronto”.

Indignada, compartió estos comentarios con sus seguidores y expresó: “¡Literalmente no puedo creer lo repugnante que pueden ser algunos seres humanos!”.

Insistió en que nadie debería ser objeto de ese tipo de abuso, y subrayó que “nadie merece este tipo de abuso”.

El respaldo de su entorno familiar resultó determinante. Su madre, Sharon Osbourne, la defendió públicamente durante una entrevista en Piers Morgan Uncensored, donde afirmó: “Tiene razón. Perdió a su padre. Ahora mismo no puede comer”.

Para Sharon, los ataques en redes sociales suelen evidenciar el malestar personal de quienes los emiten.

Kelly señaló que la falta de empatía y la difusión de rumores intensifican el sufrimiento tras la muerte de su padre, Ozzy Osbourne (REUTERS/Mario Anzuoni)

En sus palabras, “publicar comentarios negativos es un escudo para quienes no están bien con sus vidas. No son felices”.

En diciembre, Kelly también compartió con sus seguidores la dificultad de afrontar la vida cotidiana tras la pérdida de un ser querido.

“Estoy enferma en este momento. Mi vida está completamente patas arriba. No entiendo por qué la gente espera que me recupere y parezca que todo está bien cuando no lo está”, confesó.

Añadió que el simple hecho de levantarse y enfrentar el día “debería ser más que suficiente” y que ese esfuerzo “debería ser reconocido”.

En la alfombra roja de los BRIT Awards, donde acudió junto a su madre con estilismos coordinados, Kelly Osbourne lució un vestido negro con accesorios dorados, aunque gran parte de la conversación digital se centró en su figura.

Kelly y Sharon Osbourne posaron juntas en la alfombra roja de los BRIT Awards 2026, ceremonia a la que asistieron para recibir un reconocimiento póstumo para el fallecido líder de Black Sabbath (REUTERS/Temilade Adelaja)

Algunos usuarios interpretaron su delgadez como indicio de enfermedad o supuesta falta de autocuidado, repitiendo un patrón de escrutinio que Kelly enfrentó durante años.

En 2018, la artista se sometió a una cirugía de manga gástrica.

En entrevistas posteriores, abordó los mitos que rodean la pérdida de peso acelerada y reconoció ante Us Weekly:

“Creí que iba a ser una solución mágica, que estaría delgada y ya. No podría haber estado más equivocada. Tienes que hacer todo lo que te indican tras la cirugía, o no funciona”.