Quién es la mexicana con la que se habría casado con Charles Leclerc, piloto de F1

Con raíces mexicanas y francesas, deslumbra con su perfil cultural y su contenido en tres idiomas

Leclerc habría contraído matrimonio con
Leclerc habría contraído matrimonio con la mexicana Alexandra Saint Mleux. REUTERS/Raquel Cunha

El piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux habrían celebraron este sábado 28 de febrero su boda en Mónaco, a pocos días del inicio del Campeonato Mundial de F1 en Melbourne.

El evento, según reportes, se destacó por un gesto poco habitual: los recién casados descendieron por las colinas de la ciudad a bordo de un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, vehículo valorado en 30 millones de euros, según informaron Paris Match y Formula Passion.

La ceremonia no solo marcó un momento clave para el piloto monegasco, sino que también atrajo la atención mediática por producirse en la antesala de una temporada que podría definir su carrera deportiva.

De raíces mexicanas

Alexandra Saint Mleux, nacida en Beaulieu-sur-Mer, Francia, en 2003, tiene 23 años y proviene de una familia con raíces en varios países.

Su padre es de ascendencia suiza y le inculcó el interés por el arte europeo, mientras que su madre, originaria de Cancún, México, le transmitió el orgullo y la calidez de la cultura mexicana.

La pareja se habría casado
La pareja se habría casado en Monaco. REUTERS/Jeenah Moon

Según Paris Match, el propio Leclerc reconoció en varias ocasiones el significado especial que tiene competir en México debido a los lazos familiares de su esposa.

“Obviamente, mi novia es mitad mexicana. Su madre es de Cancún, y he pasado bastantes de mis vacaciones, especialmente durante Navidad, aquí en México”, declaró el piloto.

La relación entre Leclerc y Saint Mleux surgió en 2023 en París, durante la Semana de la Moda, tras la ruptura del piloto con Charlotte Siné.

Desde entonces, la pareja ha ganado visibilidad tanto en el mundo de la Fórmula 1 como en el entorno digital vinculado a la influencer.

Saint Mleux estudia Historia del Arte en París y ha consolidado un perfil distintivo en redes sociales, donde supera los dos millones de seguidores en TikTok y alcanza cerca de un millón y medio en Instagram.

Su madre es originaria de
Su madre es originaria de Cancún. REUTERS/Daniel Cole

Alexandra ha decidido mantener su vida privada al margen de sus publicaciones, limitando las menciones a su relación con Leclerc y reservando las expresiones emocionales para momentos puntuales, como referencias a su mascota.

Las primeras especulaciones sobre el vínculo entre Leclerc y Saint Mleux surgieron en mayo de 2023, cuando la influencer fue fotografiada en el entorno del piloto durante el Gran Premio de Mónaco.

En septiembre de ese año, la pareja posó junta en una nueva edición de la Semana de la Moda de París y oficializó su relación ante la prensa internacional, aunque ha optado por mantener una postura reservada en sus apariciones públicas.

El enlace matrimonial en Mónaco añade un nuevo capítulo a la historia personal y profesional de Charles Leclerc, quien inicia la temporada de Fórmula 1 con el impulso de este acontecimiento, acompañado por una figura que ha sabido construir una identidad propia tanto en Europa como en México.

Temas Relacionados

Charles LeclercMónacoFórmula 1Alexandra Saint Mleuxmexico-entretenimiento

