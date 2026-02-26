“Bottas tiene más posibilidades de vencer a Pérez”: expiloto de Fórmula 1 arremete contra Checo Pérez

El ex piloto de F1 criticó que Pérez se haya tomado un descanso. (Infobae México)

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El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 tras una ausencia de una temporada ha generado expectativas y dudas entre analistas y exintegrantes del deporte motor.

En esta ocasión, el expiloto británico y comentarista de Fórmula 1, David Coulthard puso en tela de juicio si Pérez podrá recuperar su mejor forma tras este periodo fuera de la competencia.

“Bottas ha trabajado con Mercedes todo el año pasado, utilizando el simulador y participando en otros roles dentro del equipo”, apuntó Coulthard en el podcast especializado en automovilismo Up To Speed.

Considerando que este contacto continuo con la tecnología y los procesos de la Fórmula 1 sitúa al finlandés (compañero de equipo actual de Pérez) en una posición favorable respecto al mexicano.

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Aun así, insiste con una pregunta clave: “¿Puede alguien regresar al máximo nivel después de una pausa así?”, subrayó el ex piloto, cuestionando la rapidez con la que Pérez logre adaptarse nuevamente al ritmo frenético de la Fórmula 1.

El mexicano optó por un año de descanso tras su salida de Red Bull, mientras que el finlandés Valtteri Bottas continuó activo como piloto de reserva de Mercedes durante 2025.

Ambos pilotos tienen experiencia previa a Cadillac.

Bottas y la supuesta ventaja sobre Pérez, según Coulthard

El análisis de Coulthard destaca que tanto Bottas como Pérez fueron elegidos por la escudería Cadillac por su experiencia y capacidad de adaptación, lo que reduce el riesgo de errores propios de los debutantes en una escudería novel.

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“No necesitan novatos que destrocen los coches”, expresó. Haciendo enfasis en la ventaja de tener pilotos que comprendan de inmediato las nuevas normativas y el funcionamiento interno del equipo.

La edad de ambos pilotos de Cadillac es de 36 años, lo cual es considerado de mucha experiencia acumulada en la categoría.

El piloto finlandés será el nuevo coequipero de Checo Pérez. (X/Formula 1)

Más allá de la experiencia compartida, David Coulthard advierte que la verdadera prueba estará en la competencia interna. “El éxito de tu compañero de equipo es tu fracaso”, afirma el expiloto británico y comentarista, anticipando que la rivalidad será inevitable.

Durante sus trayectorias, tanto Pérez como Bottas han demostrado potencial pero también han vivido a la sombra de figuras como Max Verstappen y Lewis Hamilton.

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Ahora, en el estreno de la escudería Cadillac, ambos pilotos tendrán la oportunidad de liderar y definir el rumbo del equipo sin la presencia de un jefe indiscutido en la pista.

Este nuevo escenario convierte el duelo directo entre ambos en uno de los principales atractivos de la temporada 2026.

El debate sobre si el mexicano podrá igualar o superar el ritmo de Bottas, tras un año fuera del circuito, promete mantener la atención de aficionados y expertos desde la primera vuelta en Australia.

El piloto mexicano se prepara para el debut de Cadillac junto a Valtteri Bottas, en el Gran Premio de Australia del próximo 7 de marzo de 2026.

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(X / @Cadillac_F1)