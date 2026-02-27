México Deportes

Cadillac rinde tributo a una leyenda del automovilismo con el monoplaza que manejará Checo Pérez

El equipo estadounidense busca consolidarse en la parrilla de Fórmula 1

(AP Foto/Altaf Qadri)
(AP Foto/Altaf Qadri)

Cadillac Formula 1 Team reveló oficialmente el nombre de su primer monoplaza en la Fórmula 1: el MAC-26, que será pilotado por el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez junto a Valtteri Bottas.

La denominación rinde homenaje al legendario Mario Andretti, campeón mundial en 1978 y figura emblemática del automovilismo estadounidense. El acrónimo MAC significa Mario Andretti Cadillac, mientras que el 26 hace referencia al año de debut del equipo en la máxima categoría.

La presentación del nombre se realizó este viernes, días antes del arranque de la temporada con el Gran Premio de Australia el 8 de marzo.

Tributo a Mario Andretti y apoyo del equipo

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Mario Andretti, miembro no ejecutivo y embajador del equipo, recibió el homenaje con emoción: “El automovilismo ha sido mi pasión eterna. Que el Cadillac Formula 1 Team recuerde esos años con este nombre es el mayor honor de mi vida”, expresó el piloto italoestadounidense, ganador también de las 500 Millas de Indianápolis.

Dan Towriss, CEO del equipo, destacó que el nombre MAC-26 refleja “el espíritu competitivo que Mario trajo a la Fórmula 1 y nuestra convicción de que un equipo estadounidense debe estar presente en la élite”. Andretti ha influido en la filosofía del proyecto, según Graeme Lowdon, director del equipo: “Su mentalidad ganadora está impregnada en cada decisión que tomamos”.

El MAC-26 está listo para competir

(REUTERS/Hamad I Mohammed)
(REUTERS/Hamad I Mohammed)

El proyecto enfrentó múltiples desafíos antes de consolidarse. Inicialmente impulsado por Michael Andretti, el equipo tuvo que superar obstáculos financieros y de aceptación por parte de la Fórmula 1 y de los equipos existentes. Finalmente, con el respaldo de General Motors bajo la marca Cadillac, logró incorporarse como la undécima escudería para 2026, rompiendo una década sin nuevos participantes.

Checo Pérez se convierte en la cara latinoamericana del proyecto, aportando experiencia y consistencia en circuitos exigentes. Junto a Valtteri Bottas, proporcionan veteranía y estabilidad a un equipo que estrenará motor Ferrari y apunta a competir al más alto nivel desde la primera carrera.

El MAC-26 ya completó pruebas de pretemporada, acumulando información clave para su desarrollo, mientras la escudería busca consolidar la presencia estadounidense en la máxima categoría del automovilismo, sumándose a Haas como segundo equipo del país en la parrilla.

