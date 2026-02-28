30 años de Pokémon: convulsiones, censura, acusaciones de satanismo y los momentos clave de la serie que marcó a toda una generación

A casi tres décadas de su estreno, el anime se ha vuelto uno de los títulos más consumidos (Créditos: Nintendo)

En 2026, la franquicia Pokémon cumple 30 años desde el lanzamiento de los primeros videojuegos en Japón, punto de partida de un proyecto que pronto se expandió hacia múltiples formatos.

Entre ellos, la televisión ocupó un lugar central. La serie animada, estrenada en 1997, se convirtió en el principal vehículo de difusión internacional del universo de entrenadores y criaturas de bolsillo.

A lo largo de estas tres décadas, Pokémon atravesó cambios de animación, polémicas y procesos de censura. A continuación, repasaremos algunos de los momentos que marcaron la serie.

El estreno en 1997: el inicio de un fenómeno global

La serie de Pokémon se estrenó el 1 de abril de 1997 para causar interés en el videojuego homónimo (Captura de video)

La franquicia Pokémon comenzó con los videojuegos Pokémon Rojo y Verde (1996) para la consola Game Boy en Japón, creados por Satoshi Tajiri. Tajiri se inspiró en su infancia coleccionando insectos y en su deseo de que los niños experimentaran la emoción de capturar, intercambiar y entrenar criaturas.

El éxito inmediato de los juegos hizo evidente que la marca tenía potencial para expandirse a otros medios.

El 1 de abril de 1997 se emitió en Japón el primer episodio del anime. Ese primer episodio, titulado originalmente “¡Te elijo a ti!” (I Choose You!), presentó al joven entrenador Ash Ketchum y su primer compañero Pokémon, Pikachu, iniciando su viaje con el objetivo de convertirse en maestro Pokémon.

La premisa combinaba aventura y amistad, siguiendo a Ash por la región inicial de Kanto mientras capturaba y entrenaba criaturas Pokémon junto a otros personajes y enfrentaba desafíos.

El objetivo de la serie de televisión era promover los videojuegos y las cartas coleccionables, pero también crear una narrativa que pudiera enganchar a una audiencia más amplia.

La idea era transmitir los valores de aventura, amistad y superación personal a través de un protagonista reconocible: Ash Ketchum (Satoshi en Japón) y su compañero Pikachu.

La serie expandió el universo planteado en los videojuegos Rojo y Verde, dotándolo de emociones, rivalidades y un sentido de viaje continuo que conectó con la audiencia.

El capítulo que generó convulsiones

El capítulo nunca volvió a ser emitido luego de que 600 niños se convulsionaran en Japón (Nintendo / Tv Tokyo)

El 16 de diciembre de 1997 ocurrió uno de los episodios más recordados —y polémicos— en la historia de la televisión japonesa.

El capítulo 38, titulado “Dennō Senshi Porygon” (“Soldado eléctrico Porygon”), presentó una secuencia de luces intermitentes rojas y azules que provocaron síntomas de epilepsia fotosensible en cientos de niños.

El incidente fue tan grave que más de 600 menores fueron hospitalizados en Japón. La serie fue retirada temporalmente del aire, y el escándalo dio la vuelta al mundo.

Luego de que la caricatura regresó a la televisión en abril de 1998, el episodio nunca volvió a emitirse oficialmente ni en Japón ni en otros países.

Las autoridades sanitarias revisaron los estándares de animación televisiva, y el suceso se convirtió en un caso de estudio sobre los efectos de estímulos visuales intensos en la audiencia infantil.

Paralelamente, el Pokémon responsable dentro de la ficción de tal efecto, Porygon, no volvió a aparecer de forma relevante en la serie, como si la franquicia hubiera decidido borrar el recuerdo del episodio.

A partir de entonces, los protocolos de animación cambiaron en toda la industria japonesa. Las cadenas comenzaron a aplicar advertencias sobre posibles efectos de luces intermitentes, una práctica que luego se extendió internacionalmente.

La censura en Occidente

Algunos episodios de Pokémon fueron editados para evitar incomodidad en los espectadores (Captura de video)

Con su llegada a Estados Unidos y América Latina a finales de los noventa, Pokémon sufrió diversas adaptaciones culturales. Escenas consideradas inapropiadas fueron modificadas o eliminadas.

En algunos episodios tempranos, personajes secundarios aparecían apuntando con armas de fuego.

En la versión estadounidense distribuida por 4Kids Entertainment, varias de esas escenas fueron recortadas o editadas digitalmente para eliminar o suavizar la presencia de armas, conforme a estándares de programación infantil.

Uno de los casos más citados fue la alteración de alimentos tradicionales japoneses, como los onigiri, que en el doblaje estadounidense eran descritos simplemente como “donas” o “sandwiches” para evitar explicaciones culturales.

También se redujo el contenido visual que pudiera interpretarse como violento o incómodo para la audiencia occidental.

De hecho, en el episodio “Beauty and the Beach”, James, integrante del Team Rocket, aparece utilizando un traje inflable con pechos exageradamente grandes como parte de una broma visual. El diseño formaba parte de un gag cómico típico del anime japonés de la época.

Cuando la serie fue adaptada en Estados Unidos por 4Kids Entertainment, la escena fue considerada inapropiada para el público infantil. Como consecuencia, el episodio no se emitió inicialmente en Estados Unidos durante la primera transmisión de la temporada.

Años después fue doblado al inglés, pero con recortes significativos, incluyendo la eliminación o reducción de la escena de James.

Las acusaciones de ser un producto satánico

Algunas personas afirmaron que la caricatura contenía elementos satánicos (Créditos: Nintendo)

En pleno auge de popularidad, Pokémon también fue objeto de críticas por parte de grupos religiosos en distintos países. Algunos líderes afirmaban que la serie promovía el ocultismo, la evolución “contraria a la doctrina religiosa” o prácticas esotéricas.

En Estados Unidos y América Latina circularon panfletos y sermones que alertaban sobre supuestos mensajes subliminales. Se señalaba que las criaturas tenían poderes “místicos” y que el concepto de evolución atentaba contra creencias creacionistas.

Aunque estas acusaciones carecían de sustento científico o teológico sólido, contribuyeron a aumentar la notoriedad del programa.

El doblaje mexicano y la apropiación cultural latinoamericana

Los actores de doblaje de Pokémon para Latinoamérica se dieron muchas libertades creativas, dándole a los seguidores frases icónicas que resuenan hasta el día de hoy

Si algo consolidó el éxito de Pokémon en América Latina fue su doblaje. Realizado en México, el trabajo de actores de voz se convirtió en parte esencial de la experiencia para millones de espectadores.

La adaptación partía del guion en inglés distribuido por 4Kids Entertainment, no directamente del japonés. Esto significó que muchos cambios realizados en la versión estadounidense —nombres, diálogos adaptados y música— también pasaron a la versión latina.

Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando el equipo Rocket, en su tradicional lema, incluyó la frase “y extender nuestro reino hasta Ecatepec”, en referencia al municipio mexicano Ecatepec.

La línea, improvisada por Pepe Toño Macías, se volvió icónica. Reflejaba una práctica común en el doblaje latinoamericano: adaptar chistes o referencias para conectar con la audiencia local.

Incluso, en otros episodios James lanzó frases como: “Ya nos cayó el chahuistle” (usada para indicar que algo o alguien ha arruinado sus planes) y “¡Aguanta vara!” (expresión para pedir paciencia).

Ese tipo de decisiones ayudaron a que la serie no se sintiera como un producto lejano, sino como parte de la cultura popular regional.

El doblaje mexicano de Pokémon es, hasta hoy, considerado uno de los más entrañables y mejor logrados dentro del anime en español.

El cambio de animación en Pokémon the Series: Sun & Moon

El cambio de animación para la temporada de "Sun & Moon" no fue del agrado de todos los fans (Captura de video)

En 2016, con la llegada de la temporada ambientada en Alola, la serie experimentó uno de los cambios estéticos más drásticos de su historia. El diseño de personajes se volvió más caricaturesco, con líneas más suaves y expresiones exageradas.

El nuevo estilo dividió a los fanáticos. Algunos celebraron la frescura y dinamismo de la animación, mientras otros criticaron la aparente simplificación de los rasgos, especialmente en el diseño de Ash. Las redes sociales se llenaron de comparaciones entre el estilo clásico y la nueva propuesta.

Más allá de la controversia, la temporada permitió una animación más fluida en escenas de acción y comedia, mostrando que la franquicia no temía reinventarse tras casi dos décadas al aire.

Ash gana la liga después de más de 20 años

Ash ganó la liga Pokémon tras ser vencido durante más de dos décadas a lo largo de las temporadas (Captura de video)

Durante años, uno de los grandes debates entre los seguidores fue si Ash alguna vez ganaría una Liga Pokémon. Tras múltiples derrotas en distintas regiones, el personaje parecía condenado a quedarse siempre a las puertas del campeonato.

Sin embargo, en 2019, en la Liga de Alola, finalmente se coronó campeón regional. Para quienes habían seguido la serie desde finales de los noventa, el momento tuvo una carga emocional enorme. Era la culminación de más de dos décadas de perseverancia narrativa.

El triunfo fue interpretado como un reconocimiento a la fidelidad de los fans y una señal de que la historia del protagonista estaba entrando en una nueva etapa.

El adiós de Ash como protagonista

En 2023, Ash dejó de ser el protagonista de Pokémon (Captura de video)

En diciembre de 2022, The Pokémon Company confirmó que la serie iniciaría una nueva etapa con protagonistas distintos. Antes de ese cambio, se emitiría un arco especial para despedir a Ash y Pikachu.

La decisión llegó después del cierre de Pokémon Ultimate Journeys, temporada en la que Ash se consagra Campeón Mundial tras ganar el Torneo de los Ocho Maestros, enfrentando a Leon, campeón de Galar.

La despedida se desarrolló en una serie de 11 episodios titulada “Para ser un Maestro Pokémon”. En esta etapa final Ash retoma viajes con Misty y Brock en varios episodios y recupera el tono de aventura clásica de las primeras temporadas.

Pokémon Horizons, la actual saga de la serie, es protagonizada por Liko y Roy

En el episodio final, el personaje reafirma que su objetivo sigue siendo aprender y continuar viajando. La conclusión deja abierto su futuro dentro del universo narrativo

Tras la salida de Ash, la serie continuó con un nuevo ciclo titulado “Pokémon Horizons”, protagonizado por Liko y Roy.