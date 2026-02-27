Jason Momoa reveló cómo adapta su alimentación según cada papel y cuándo prioriza la disciplina

Las elecciones culinarias de Momoa varían según el lugar y el estado de ánimo.

Jason Momoa, conocido por sus papeles en el cine de acción, compartió con Men’s Health cómo adapta su alimentación y disciplina diaria de acuerdo con los personajes que interpreta.

El actor defiende el valor de los alimentos reales y rechaza los batidos de proteína y prefiere obtener nutrientes de la comida. “No tomo batidos de proteína. Necesito comer proteína. Soy un león”, comentó Momoa a la revista especializada en bienestar y fitness.

Para el actor de 46 años, la comida estructura su rutina diaria. “Organizo todo mi día y mi vida en torno a la comida”, explicó. Anticipar el menú en la cena puede motivarlo durante la jornada, especialmente si sabe que irá a un restaurante japonés, un gusto personal.

La alimentación de Momoa según su personaje

El protagonista de Aquaman ajusta su dieta para ganar o perder peso según las exigencias de cada papel (Captura de video: YouTube/Warner Bros.)

El protagonista de Aquaman ajusta sus hábitos alimenticios para cada papel. “A veces tengo que ganar peso, otras veces perderlo según el personaje. Si tengo que perder peso, me molesta”, contó durante la entrevista.

“Justice League y Aquaman eran una locura de superhéroes. Eso era cosa de jóvenes”, bromeó. Ahora, cerca de los 50 años, Momoa prioriza la salud cardiovascular y atiende advertencias sobre la presión arterial alta. Aunque disfruta de productos como ostras y caviar, reconoció que debe limitar esos caprichos en su dieta habitual.

Durante el rodaje de Aquaman, mantuvo un desayuno saludable cada mañana. “Cuando quiero comer de forma saludable, incluyo proteínas desde temprano: preparo arroz negro con palta, sardinas, huevos fritos y algas, especialmente wakame”, relató.

Preferencias y antojos en la dieta de Momoa

Jason Momoa adapta su alimentación y disciplina diaria según los personajes de cine de acción que interpreta (REUTERS)

Las elecciones culinarias de Momoa varían según el lugar y el estado de ánimo. Cuando está en Iowa, suele inclinarse por un desayuno abundante y tradicional, con platos contundentes acompañados de galletas y salsa. En Hawái, en cambio, opta por preparaciones típicas locales como kalua pig, laulau, poi, salchicha portuguesa, arroz y macarrones (fideos con queso).

Entre sus antojos favoritos para el desayuno destaca la pastas con manteca, sal marina, huevos fritos y caviar. Aunque ha reducido el consumo de carne roja, admitió que antes era su comida cotidiana. Momoa reconoció: “Debo alejarme del caviar, las ostras, la cerveza y el vino tinto. Todo lo que adoro no es bueno para mí”.

El autocontrol es clave en sus hábitos. Ian Streetz, su entrenador, señaló en la entrevista: “Para la mayoría, comer bien es lo más difícil; siempre puedes encontrar una hora para entrenar, pero mantener la dieta es otro asunto”. El actor hawaiano coincidió en que su desafío principal es el consumo de alcohol: “Lo mío es la bebida, ese es el punto complicado. Me gustan los buenos momentos”.

El kalua pig, elaborado mediante cocción prolongada que logra una textura tierna, forma parte de los platos regionales que el intérprete elige cuando está en las islas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación y salud: el enfoque de Momoa con la edad

Con el correr de los años reconoció la importancia de adaptar sus hábitos alimenticios. “Ahora como por mi corazón, no para construir músculo”. En su juventud, entrenaba para el hockey o los rodajes sin mayor preocupación por el cuidado físico, pero hoy entiende la necesidad de regular la presión arterial.

También observó el impacto de sus elecciones en su hijo, quien muestra interés por el cine de acción. “Cuando veo a mi hijo imitando mis escenas, noto todo el desgaste que llevan estos papeles. Ojalá me hubiera cuidado más antes”, reflexionó en la entrevista.

Sabores, tradiciones y anécdotas culinarias

La cocina tradicional tiene un lugar fundamental en los recuerdos del actor. “No puedo hacer nada sin taro, kalo o poi, en cualquier forma: horneados, fritos o hechos puré”, comentó. El macarrón con queso de su infancia, al que añade tomates cherry para impresionar, sigue siendo uno de sus platos preferidos.

Los macarrones con queso son el plato favorito de Jason Momoa, una receta asociada a su infancia que aún mantiene entre sus preferidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía japonesa lo apasiona, con preferencia por el sushi con uni (erizo de mar) y caviar. Momoa compartió anécdotas sobre probar insectos como escorpiones y hormigas, aunque hay límites que no cruza, como los huevos con embrión que probó en México.