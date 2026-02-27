Del set a la vida fit: Demi Lovato y Vanessa Hudgens buscan conquistar el universo del bienestar

Demi Lovato y Vanessa Hudgens anuncian su primera colaboración empresarial tras su paso por Disney Channel con el lanzamiento de Caliwater Blood Orange

Demi Lovato vive un momento de “círculo completo” al asociarse con Vanessa Hudgens para lanzar el nuevo sabor Blood Orange de Caliwater.

En diálogo con People, la cantante enfatizó que esta colaboración con Hudgens significa la primera ocasión en que ambas, tras alcanzar la fama en la señal juvenil Disney Channel, trabajan juntas fuera del ámbito televisivo. Compartir este proyecto resulta especial para las dos, quienes coinciden en la conexión que existe entre ellas durante todo el proceso.

La alianza con Caliwater, marca cofundada por Hudgens y Oliver Trevena, abre una nueva etapa en la trayectoria de las artistas. Ambas resaltan el disfrute de sumar este emprendimiento a su carrera y afirman que el vínculo personal facilita el trabajo conjunto.

El lanzamiento de Caliwater Blood Orange se inscribe en la tendencia de bebidas saludables y funcionales, un sector donde ambas buscan dejar su impronta. La elección de Lovato como embajadora refuerza la estrategia de la marca para llegar a un público afín al bienestar y a la conexión con ídolos de la cultura pop.

La vida de Demi Lovato y Vanessa Hudgens en Disney Channel

Vanessa Hudgens consolida su perfil emprendedor como cofundadora de Caliwater, ampliando su influencia más allá del cine y la televisión musical (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las carreras de Vanessa Hudgens y Demi Lovato en la señal juvenil Disney Channel marcaron su proyección internacional. Hudgens interpretó a Gabriella Montez en la franquicia High School Musical, una saga que comenzó en 2006 y se consolidó con tres películas de impacto entre el público juvenil.

Por su parte, Lovato alcanzó la popularidad dos años después al interpretar a Mitchie Torres en Camp Rock, estrenada en 2008. Este papel la posicionó como figura central del canal y le permitió repetir personaje en una secuela lanzada en 2010.

Ambas artistas se convirtieron en referentes de una generación y abrieron nuevas posibilidades para musicales en Disney Channel. Mientras Hudgens consolidaba su imagen en el universo de High School Musical, Lovato brillaba en la franquicia Camp Rock, generando un legado para la cultura pop adolescente.

¿Existió una rivalidad?

Demi Lovato, productora ejecutiva de la próxima película Camp Rock 3, negó la existencia de una rivalidad entre los elencos de Camp Rock y High School Musical. Relató: “Nunca percibió una competencia real” entre ambos grupos. En realidad, quienes formaban parte de Camp Rock sentían un “profundo respeto y admiración” por el equipo de High School Musical.

El lanzamiento de Blood Orange marca el primer proyecto empresarial conjunto de las artistas, quienes celebran la amistad y la salud como valores centrales de su nueva etapa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rendimiento de la saga encabezada por Vanessa Hudgens y otros referentes del canal sirvió para abrir camino a los musicales en Disney Channel, facilitando el surgimiento de nuevas producciones como Camp Rock.

La visión de Lovato desmiente los rumores de enfrentamientos entre ambos repartos. La dinámica se basó en la admiración y el reconocimiento mutuo, más que en la competencia.

Demi Lovato, la embajadora de la nueva campaña

Demi Lovato compartió su entusiasmo por colaborar con Caliwater, explicando que su afinidad por la marca existe desde sus primeros días. Durante la entrevista, la cantante de Fast resaltó que el agua de cactus, principal ingrediente de la bebida, le resulta atractiva por su cantidad de antioxidantes, capacidad hidratante y la presencia de numerosos electrolitos.

Destacó que estas propiedades hacen de Caliwater una opción ideal para quienes quieren mantenerse hidratados y cuidar su salud, sobre todo en contextos exigentes como una gira musical. En su rol, Lovato no solo es embajadora de la marca, sino que participa activamente en la promoción del sabor Blood Orange, aportando su imagen y experiencia personal.

Indicó además que esta colaboración representa su primera experiencia oficial trabajando realmente en equipo con Vanessa Hudgens, lo que suma interés a la campaña entre los seguidores de ambas artistas y quienes eligen bebidas funcionales y naturales.

¿Cómo se prepara Demi Lovato para su próxima gira?

Demi Lovato está afinando los detalles del inicio de su próxima gira, titulada It’s Not That Deep, que comenzará en abril. Comentó que ya empieza a definir los elementos que no pueden faltar en su camerino durante los conciertos.

Entre sus imprescindibles, mencionó la presencia de bocadillos energéticos para mantenerse activa y, por supuesto, “varias unidades de Caliwater”, bebida que considera esencial para su “hidratación durante las largas jornadas de trabajo”. También destacó el uso de un humidificador, ya que le ayuda a mantener la voz en condiciones óptimas.

La artista precisó que, a diferencia de otros músicos con solicitudes excéntricas, su lista es sencilla y no exige productos de difícil acceso, “descartando cualquier comparación con solicitudes memorables como la de Van Halen y los M&M marrones”.