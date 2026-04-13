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La actriz Ruby Rose acusa a Katy Perry de agresión sexual, así respondió la cantante de “Firework”

El hecho se habría producido en un club nocturno de Melbourne cuando Rose tenía poco más de veinte años, según lo relatado por la actriz en la red social Threads

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Ruby Rose Katy Perry
Ruby Rose aseguró que fue atacada por Katy Perry cuando tenía alrededor de 20 años EFE/Reuters

La actriz Ruby Rose, recordada por su trabajo en “Orange Is the New Black”, realizó una grave acusación contra Katy Perry a través de la red social Threads. Rose escribió que la cantante la “agredió sexualmente” en un club nocturno de Melbourne, en respuesta a una publicación de Complex sobre la reacción de Perry durante la presentación de Justin Bieber en Coachella.

Según detalló Rose, el hecho habría ocurrido cuando tenía poco más de veinte años. En sus respuestas a otros usuarios, afirmó que Perry se le acercó mientras ella descansaba en el regazo de una amiga, y que la cantante realizó un acto de naturaleza sexual sin consentimiento, provocando una reacción inmediata de rechazo físico por parte de la actriz. Rose añadió que, tras el incidente, modificó la historia para contarla como una “anécdota graciosa de borrachera”, ya que no supo cómo afrontarlo en ese momento.

Ruby Rose
Ruby asegura que Katy le mostró sus genitales mientras ella descansaba en el regazo de una amiga suya (Créditos: Threads/Ruby Rose)

La reacción de la representante de Katy Perry

Ante la difusión de la denuncia en redes sociales, una representante de Katy Perry respondió con una declaración a Variety:

“Las acusaciones que circulan en redes sociales por parte de Ruby Rose sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que constituyen mentiras peligrosas e irresponsables”. La vocera agregó que Rose tiene “un historial documentado de realizar acusaciones públicas graves en redes sociales contra distintas personas, afirmaciones que han sido negadas en reiteradas ocasiones por los aludidos”.

katy perry
Representantes de Katy Perry respondieron a Ruby asegurando que sus declaracionez "constituyen mentiras peligrosas e irresponsables”

El contexto y la postura de Ruby Rose

Rose indicó que no tiene interés en presentar una denuncia formal sobre el hecho. Explicó que el motivo de compartir la experiencia, dos décadas después, responde a la necesidad personal de “sacar” el episodio de su interior para evitar daños emocionales mayores. “No necesitas que la gente te crea, solo necesitas sacarlo de tu cuerpo antes de que te cause cáncer”, escribió en uno de sus mensajes.

La actriz manifestó que durante años mantuvo el silencio, relatando el episodio en tono humorístico y, posteriormente, aceptando la ayuda de Perry para gestionar su visa estadounidense. Ahora, con 40 años, Rose afirma sentirse lista para contar el hecho con su propia voz y subrayó el impacto que el trauma y la agresión sexual dejaron en su vida.

Ruby Rose
Ruby Rose retó a Katy Perry a demandarla, pues asegura tener fotos y varios testigos del incidente

El detonante de la declaración de Rose fue una publicación de Complex que recogía la reacción de Katy Perry a la actuación de Justin Bieber en Coachella, festival al que la cantante asistió junto a su pareja Justin Trudeau. Perry compartió en redes sociales su experiencia en el evento, bromeando sobre las funciones de YouTube Premium durante la actuación de Bieber, lo que originó la polémica publicación y la posterior respuesta de Rose.

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