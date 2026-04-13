Katy Perry y Justin Trudeau disfrutan de una romántica cita en Coachella al ritmo de Justin Bieber

Al ritmo de "Speed Demon" de Justin Bieber, Katy Perry y Justin Trudeau se mostraron muy enamorados durante su paso por Coachella

El debut público de Justin Trudeau y Katy Perry como pareja en el festival Coachella ha captado la atención de seguidores y curiosos. La cantante de 41 años compartió en Instagram imágenes y videos de su paso por el evento, donde se pudo ver a ambos disfrutando de la música y el ambiente del festival.

Entre los momentos destacados, una fotografía muestra a Trudeau y Perry caminando tomados de la mano por los terrenos del festival. Otra imagen los retrata sentados, compartiendo un momento distendido en el que el ex primer ministro canadiense aparece comiendo fideos fritos, mientras ambos sostienen vasos rojos característicos del evento.

Un video tipo selfie grabado por la propia Perry revela a la pareja bailando al ritmo de “Speed Demon”, tema interpretado por Justin Bieber durante su presentación. Tanto la artista como Trudeau aparecen sonrientes, disfrutando de la música entre la multitud.

Katy Perry y Justin Trudeau se convirtieron en la pareja favorita de los fans en Coachella 2026

La publicación en redes sociales representa una nueva muestra pública de la relación, que fue confirmada cuando ambos oficializaron su vínculo en Instagram en diciembre del año pasado. Desde entonces, la pareja ha mantenido una exposición limitada, optando por la discreción en sus apariciones públicas.

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su romance el pasado diciembre (Instagram)

Antecedentes de un romance mediático

La vinculación sentimental entre Katy Perry y Justin Trudeau se remonta al verano de 2025, cuando fueron vistos juntos en Montreal. Posteriormente, la presencia de Trudeau en un concierto de Perry en esa ciudad, donde fue captado coreando sus canciones, alimentó los rumores de un romance.

Desde entonces, la pareja ha sido vista en algunas salidas y compartido varias fotografías juntos. Sin embargo, ninguno de los dos ha dejado en claro qué tan seria es esta relación.

Katy Perry presumió su edad biológica junto a Justin Trudeau, tras realizar un test. (Instagram)

Katy Perry, acostumbrada a la atención pública, no ha tenido problema en ser más abierta respecto a este romance. Recientemente hizo una publicación junto al exmandatario mostrando cuál es su verdadera edad biológica.

De acuerdo con las imágenes compartidas, el resultado de Katy Perry indica una edad de 33.1 años, mientras que el de Justin Trudeau señala 43 años. Ambas cifras son menores a sus edades cronológicas actuales de 41 y 54 años respectivamente.

Las antiguas relación de Katy Perry y Justin Trudeau

Trudeau dejó su cargo como primer ministro en enero de 2025, tras anunciar su renuncia en medio de presiones políticas. En agosto de 2023, él y su entonces esposa, Sophie Grégoire, comunicaron su separación tras 18 años de matrimonio y tres hijos en común.

Justin Trudeau fue esposo de Sophie Grégoire por casi dos décadas y tuvieron tres hijos

En el caso de Katy Perry, la cantante y su ex prometido, Orlando Bloom, pusieron fin a su relación en julio pasado, luego de nueve años juntos. Ambos comparten la custodia de su hija Daisy Dove.

Katy Perry fue pareja de Orlando Bloom a lo largo de 9 años (REUTERS/Mario Anzuoni)

Un mensaje para Justin Bieber

Otro momento que se volvió viral durante el paso de Katy por Coachella fue uno de los videos que subió durante la presentación de Justin Bieber. Y es que, además de demostrar públicamente su amor por Trudeau, también elogió al cantante de “Sorry” por “tener Youtube Premium”.

“Menos mal tiene YouTube Premium, no quiero ver anuncios”, dijo Katy Perry sobre la presentación de Justin Bieber en un video que se volvió viral

El show de Bieber ha dividido al público y a los medios especializados debido a la naturaleza minimalista del concierto. El cantante apareció sólo con una laptop de la marca Mac reprodujo en la plataforma de YouTube sus más grandes éxitos mientras él cantaba sobre la pista.