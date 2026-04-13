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'La familia Ingalls': Netflix lanza el primer adelanto de la nueva adaptación y confirma su fecha de estreno

La famosa historia regresa renovada a la plataforma de streaming con Alice Halsey como Laura y Rebecca Sonnenshine a cargo de la producción

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Dejaron atrás todo lo que conocían para empezar una nueva vida en la pradera. Acompaña a la familia Ingalls en su camino por descubrir el verdadero significado de la palabra «hogar». «La casa de la pradera», basada en los entrañables libros, se estrena el 9 de julio, solo en Netflix.

El esperado regreso a las llanuras de Estados Unidos ya tiene fecha: Netflix confirmó el estreno de su adaptación de La familia Ingalls para el 9 de julio. La producción, que retoma la historia de la familia Ingalls en busca de una nueva vida, llega tras varios años de desarrollo y altas expectativas entre los seguidores de las novelas originales.

El avance difundido muestra imágenes de la familia en su travesía, mientras una narración recuerda: “Ma y Pa y Mary y Laura dejaron los grandes bosques de Wisconsin y se mudaron a la pradera, donde una nueva vida los esperaba”. La serie promete ofrecer una mirada renovada sobre las aventuras cotidianas y los desafíos que enfrentaron los pioneros en el oeste estadounidense.

La familia Ingalls
Con un elenco completamente renovado, esta nueva serie llegará a la plataforma de Netflix el próximo julio

Elenco y equipo detrás de la adaptación

La ficción cuenta con Alice Halsey en el papel de Laura Ingalls, Luke Bracey como el patriarca Charles y Crosby Fitzgerald como Caroline, la madre de familia. Skywalker Hughes interpretará a Mary, la hermana de Laura.

Rebecca Sonnenshine, reconocida por su trabajo en “The Boys”, asume la responsabilidad de showrunner y productora ejecutiva. El equipo de dirección está integrado por Sarah Adina Smith, Julie Anne Robinson, Kat Candler, Erica Tremblay y Sydney Freeland, quienes dirigirán distintos episodios, aportando estilos diversos a la narrativa.

Así anunció Netflix al reparto de "La familia Ingalls"
El nuevo elenco cuenta con Alice Halsey en el papel de Laura Ingalls, Luke Bracey como el patriarca Charles y Crosby Fitzgerald como Caroline, la madre de familia. Skywalker Hughes interpretará a Mary, la hermana de Laura.' (vía TUDUM/Netflix)

Una historia de familia y supervivencia

La nueva versión de La familia Ingalls retoma los relatos semi-autobiográficos de Laura Ingalls Wilder, publicados originalmente en la década de 1930. Según la sinopsis difundida, la serie será “parte drama familiar esperanzador, parte relato épico de supervivencia y parte historia de los orígenes del Oeste estadounidense”.

El proyecto es una coproducción de CBS Studios y Anonymous Content, y fue aprobado por Netflix tras varios años de trabajo conjunto con lo que anteriormente era Paramount TV Studios. Además, la obra original ya había inspirado una célebre serie de televisión emitida entre 1974 y 1983.

La familia Ingalls - Michael Landon
Más allá de ser una reinterpretación de la aclamada de serie de los 70's/80's, esta nueva producción busca brindar un vistazo mucho más profundo a la vida de los pioneros (Captura: NBC Productions)

Qué esperar del estreno en Netflix

La adaptación, que busca captar tanto a nuevos espectadores como a nostálgicos de la versión anterior, propone explorar “las luchas y los triunfos de quienes forjaron la frontera”, en palabras de la producción. El objetivo es ofrecer una visión caleidoscópica de la experiencia pionera y la vida familiar en medio de paisajes imponentes y desafíos constantes.

La serie se suma al catálogo de Netflix como uno de los lanzamientos destacados del año, con la promesa de actualizar un clásico literario y televisivo para las audiencias actuales.

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