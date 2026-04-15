La exnovia de Brooklyn reveló la ansiedad que vivió junto a los Beckham y el trasfondo del quiebre familiar

Hana Cross describió la ansiedad vivida durante su relación con la familia Beckham

Un distanciamiento cada vez más evidente caracteriza la relación entre Brooklyn Peltz Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham, según lo documentó recientemente E! Online. El conflicto familiar ha escalado por desacuerdos de larga data, ausencia en eventos y declaraciones públicas que muestran una ruptura que parece difícil de reparar.

La principal razón por la que Brooklyn Peltz Beckham permanece alejado de su familia es una combinación de diferencias personales y tensiones surgidas durante eventos clave, como su boda con Nicola Peltz.

El control percibido sobre su vida por parte de los Beckham, sumado a conflictos en celebraciones y polémicas divulgadas en redes sociales, ha profundizado la distancia entre ambas partes.

Origen y antecedentes del conflicto familiar Beckham

Hana Cross relató cómo la convivencia con la familia Beckham le generó ansiedad durante su relación con Brooklyn

El distanciamiento entre Brooklyn y sus padres comenzó a gestarse en su juventud, cuando inició una relación con la modelo británica Hana Cross en 2019.

Según testimonios recogidos por el medio citado, Cross describió etapas de ansiedad vividas junto a la familia. “Mi tiempo con la familia me causó mucha ansiedad, honestamente”, relató. Reconoció que había señales tempranas de tensión y que fue complicado adaptarse a la notoriedad pública que rodeaba a los Beckham.

En esa época, Brooklyn tenía poco más de 20 años, había comenzado su carrera en el modelaje y se trasladó desde el campo a Londres. Hana Cross explicó que el ambiente era difícil y que, tras la ruptura, su principal deseo fue construir su propia vida y alejarse del capítulo vivido con la familia Beckham.

La modelo aclaró que nunca recibió presiones por parte de David ni de Victoria Beckham para guardar silencio sobre su relación con Brooklyn. No obstante, reconoció la dificultad de desvincularse mediáticamente del caso, especialmente cuando los episodios de conflicto familiar son tema frecuente en la prensa internacional.

La distancia entre Brooklyn Peltz Beckham y sus padres ha generado múltiples reacciones en el mundo del espectáculo

El papel de la boda y los desacuerdos durante la organización

El punto de quiebre más público llegó durante la organización de la boda de Brooklyn y Nicola Peltz Beckham en abril de 2022. Existía gran expectativa sobre si Nicola vestiría un diseño de Victoria Beckham, pero finalmente eligió un vestido de Valentino Couture.

Según declaraciones recogidas por el medio, Nicola explicó: “Iba a hacerlo y realmente quería, pero el taller de diseño de Victoria no pudo hacerlo a tiempo, así que tuve que escoger otro vestido. No hubo ninguna negativa ni de su parte ni de la mía”.

Durante la ceremonia, un incidente marcó la jornada: fuentes consultadas por E! Online contaron que Brooklyn y Nicola esperaban que el cantante Marc Anthony iniciara su primer baile como pareja.

La gestión de la imagen pública se convirtió en un nuevo frente de disputa entre Brooklyn y sus padres

Sin embargo, el artista llamó inesperadamente a Victoria Beckham al escenario, lo que motivó que Nicola abandonara la sala entre lágrimas. Fuentes presentes describieron la situación como incómoda y señalaron que el episodio intensificó las fisuras familiares.

Ausencias, reacciones y el papel de la opinión pública

Tras la boda, la distancia se tradujo en ausencias visibles en eventos importantes. En el cumpleaños número 50 de Victoria Beckham, celebrado en abril de 2024, Nicola Peltz explicó en redes sociales que no pudo asistir debido a estar acompañando a su abuela, quien falleció poco después. No obstante, envió felicitaciones públicas y mostró afecto hacia la familia.

Brooklyn y Nicola tampoco acudieron al cumpleaños número 50 de David Beckham en mayo de 2025. Según fuentes citadas por el medio, la pareja viajó a Inglaterra en espera de poder celebrar el evento, pero no fue parte de la reunión familiar.

Declaraciones en redes sociales reflejaron el dolor y la postura firme de Brooklyn Peltz Beckham

Ese mismo año, seguidores en redes sociales detectaron que David y Victoria no seguían a Brooklyn en Instagram. Cruz Beckham fue claro: “Ellos despertaron bloqueados... igual que yo”.

Otro aspecto relevante fue la contratación de la abogada Jenny Afi, del bufete británico Schillings, por parte de Brooklyn y Nicola. Según información de E! Online, el objetivo principal era combatir la divulgación de información falsa en medios, diferenciándose de la gestión de reputación pública.

Declaraciones recientes y posibilidades de reconciliación

En enero de 2026, Brooklyn compartió un mensaje en Instagram con el que hizo pública la ruptura: “No quiero reconciliarme con mi familia. No me controlan, me defiendo por primera vez en mi vida”.

El caso destaca la complejidad de los lazos familiares en el entorno de la fama mundial

Acusó a sus padres de “controlar el relato mediático” y de priorizar “la imagen de la familia Beckham”, así como de obstaculizar su vínculo con Nicola. Añadió que, tras años de ansiedad, la separación le ha brindado “paz y alivio”.

La situación suscitó reacciones de figuras cercanas. El chef británico Gordon Ramsay, amigo de los Beckham, aconsejó a Brooklyn recordar el papel de sus padres y valoró todo lo que ellos han hecho por él. Por su parte, Cruz Beckham expresó su esperanza de que la familia logre reconciliarse.

Pese al dolor y las diferencias, Brooklyn sostiene su decisión de mantenerse alejado. El caso sigue despertando debate público, según el medio, y pone de relieve la complejidad de los lazos familiares en el contexto de la fama internacional.

Quienes conocen a la familia confían en que, con el tiempo, las heridas puedan sanar y el valor de los vínculos familiares prevalezca sobre cualquier conflicto.