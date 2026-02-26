De Star Trek al heavy metal: William Shatner dejó atrás al capitán Kirk y se armó un dream team musical

William Shatner presenta su primer disco de heavy metal con la participación de figuras legendarias del género musical

El universo de la ciencia ficción se sacudió tras el anuncio de que William Shatner, reconocido mundialmente por su papel como capitán Kirk en Star Trek, lanzará un álbum de heavy metal junto a figuras destacadas del género, según detalló el portal estadounidense Complex.

Este trabajo incluye versiones de clásicos, composiciones inéditas y el característico recitado del actor canadiense.

Un salto del espacio al metal: la visión de Shatner

“El metal siempre ha sido un espacio donde la imaginación se expresa con fuerza. Este álbum es un encuentro de energías; cada artista aporta su fuego, su precisión, su caos”, resumió el actor.

El álbum de heavy metal de William Shatner fusiona recitados dramáticos, versiones de clásicos de Black Sabbath e Iron Maiden y composiciones inéditas (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

El intérprete, además, puntualizó que su objetivo es reunir músicos con “algo que decir” dentro del panorama actual, evitando la superficialidad y priorizando la autenticidad artística.

El disco explora diferentes vertientes del heavy metal. Se combinan guitarras intensas, arreglos cinematográficos y el sello personal del recitado de Shatner.

El repertorio incluye versiones de temas emblemáticos de bandas como Black Sabbath, Judas Priest e Iron Maiden, junto a material completamente nuevo desarrollado en colaboración con su equipo de producción. Todos los colaboradores fueron seleccionados personalmente por Shatner, quien supervisó cada etapa del proceso creativo.

Invitados internacionales y diversidad estilística

El reconocido actor canadiense seleccionó personalmente a músicos internacionales como Zakk Wylde, Ritchie Blackmore, Henry Rollins y Chris Poland para su innovador proyecto musical (Créditos: Facebook/Zakk Wylde)

La lista de músicos invitados anticipa un lanzamiento de alto impacto. Zakk Wylde, célebre por su trabajo junto a Ozzy Osbourne; Ritchie Blackmore, referente de Deep Purple; el vocalista Henry Rollins y Chris Poland, exintegrante de Megadeth y fundador de Nuclear Messiah.

Según detalló Complex, cada artista fue elegido por su capacidad de aportar una perspectiva única y ampliar los matices sonoros del proyecto.

El álbum adquiere así una dimensión internacional. Los músicos provienen de distintas tradiciones del metal, lo que imprime un carácter global al resultado final. Las grabaciones se llevaron a cabo en varios estudios dispersos geográficamente, y el proceso creativo incorporó estilos diversos, desde el metal clásico hasta expresiones contemporáneas, reflejando la amplitud del género.

De colaborador puntual a protagonista del género

La diversidad estilística del disco de William Shatner se refleja en la mezcla de metal clásico y sonidos contemporáneos grabados en estudios internacionales (REUTERS/Bing Guan/File Photo)

El acercamiento de Shatner al heavy metal se consolidó tras su intervención en “Black Flame”, una canción de Nuclear Messiah editada por el sello independiente Cleopatra Records. En esa grabación, Shatner aportó el recitado inicial junto a Chris Poland, lo que resultó clave para su posterior incursión en el género.

De acuerdo con Complex, Shatner percibió en esa experiencia la oportunidad de explorar a fondo los límites expresivos del heavy metal, estableciendo las bases para su propio álbum y consolidando su compromiso con la música.

La tradición musical de Star Trek y la experimentación de Shatner

La tradición musical de Star Trek se expande con el disco heavy metal de William Shatner, sumándose al legado de Leonard Nimoy y Nichelle Nichols

La trayectoria musical de Shatner se remonta a la década de los sesenta, cuando debutó con el álbum The Transformed Man, que alternaba dramatizaciones y versiones de éxitos populares. Posteriormente, lanzó títulos como Has Been y Seeking Major Tom, en los que incursionó en géneros variados, reafirmando su inclinación por la experimentación y la fusión de estilos.

Esta afinidad por la música no es exclusiva de Shatner dentro del universo de Star Trek. Leonard Nimoy, recordado por interpretar a Spock, publicó discos en los años sesenta, entre ellos The Ballad of Bilbo Baggins. Nichelle Nichols, pionera como Uhura, editó álbumes como Down to Earth y Out of This World, aportando su formación clásica y su versatilidad vocal.

Otros actores de la saga, como Brent Spiner, Tim Russ y Avery Brooks, también incursionaron en distintos géneros musicales.

Una apuesta personal que trasciende la ciencia ficción

Shatner redefine su legado artístico con un álbum que une la teatralidad de la ciencia ficción y la energía del rock duro, marcando un hito para los fans de Star Trek y el metal (Créditos: YouTube / Tinnitus Quest).

Shatner amplía ahora ese legado artístico, fusionando la teatralidad propia de la ciencia ficción con la energía del heavy metal.

Su nuevo álbum, según Complex, representa la culminación de décadas de curiosidad creativa y marca un capítulo inédito tanto para él como para los seguidores de Star Trek y del rock duro.

La colaboración con Nuclear Messiah fue el impulso definitivo para que el actor se sumergiera de lleno en este desafío, abandonando la curiosidad pasajera y apostando por una inmersión plena en el universo del metal.