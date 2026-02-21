Entretenimiento

“Había momentos en los que hacía todo lo posible para que yo me riera”, recuerda Daniel Radcliffe sobre Michael Gambon

El protagonista de Harry Potter destaca el humor de su colega, quien interpretó a Dumbledore y dejó un legado imborrable en la saga

Daniel Radcliffe destaca el humor
Daniel Radcliffe destaca el humor de Michael Gambon en las grabaciones finales de Harry Potter, resaltando su legado en el cine (Créditos: HBO Max)

Daniel Radcliffe evocó el humor distintivo de Michael Gambon durante la grabación de la última película de Harry Potter. La confirmación de que John Lithgow asumirá el papel de Dumbledore en la próxima serie de HBO Max, prevista para 2027, representa una nueva etapa para la franquicia, ahora marcada por intensos debates sociales en torno a las posturas de J.K. Rowling.

El legado de Michael Gambon y el recuerdo de Daniel Radcliffe

Radcliffe, protagonista de la saga, rememoró en una entrevista citada por Entertainment Weekly escenas memorables junto a Gambon. El intérprete falleció en 2023 a los 82 años tras una neumonía.

“Michael Gambon, que descanse en paz. Un hombre increíble. Siempre buscaba la ocasión para bromear; no se detenía hasta que el director decía ‘acción’. Había momentos en los que hacía todo lo posible para que yo me riera”, relató Radcliffe.

Según el actor, Gambon prefería el trato natural y el buen humor frente a quienes intentan envolver su trabajo con misterio.

Radcliffe elogió el carácter jovial
Radcliffe elogió el carácter jovial de Gambon, destacando cómo el actor buscaba bromear hasta el inicio de cada toma

Radcliffe detalló episodios específicos, como las jornadas de rodaje en las que Gambon jugaba con las indicaciones técnicas del set. El intérprete contó que, durante una secuencia emblemática en una pequeña barca junto a Dumbledore, el experimentado actor rebautizó la escena con un apodo humorístico para provocar risas en sus compañeros, renombrándola “dos idiotas en un bote”.

Gambon se incorporó como Dumbledore en la tercera entrega de la saga, Harry Potter y el prisionero de Azkaban en 2004, después de la muerte de Richard Harris, quien había interpretado al personaje en las dos primeras películas. Este cambio marcó un relevo actoral significativo y acompañó el crecimiento artístico de toda una generación de actores.

Richard Harris interpretó a Dumbledore
Richard Harris interpretó a Dumbledore en las dos primeras películas antes de su fallecimiento en 2002 (Warner Bros, REUTERS)

La evolución de Dumbledore y los nuevos intérpretes

La renovación del personaje de Dumbledore ha sido una constante en el universo de Harry Potter. Jude Law interpretó al joven director en las dos películas precuela Animales fantásticos.

El relevo más reciente será para John Lithgow, quien confirmó su participación en la nueva adaptación televisiva de HBO Max. El proyecto, que tiene como guionista principal a Francesca Gardiner y como director a Mark Mylod, se ha planteado como una adaptación fiel, destinando una temporada completa a cada uno de los siete libros originales de Rowling.

Lithgow compartió que la propuesta fue totalmente inesperada. “No fue una decisión fácil, porque esto va a definirme en el último tramo de mi vida, pero estoy muy entusiasmado”, expresó el actor, conocido por su trabajo en 3rd Rock from the Sun. Asimismo, calcula que tendrá cerca de 87 años cuando finalicen las grabaciones, un compromiso que describe como desafiante y honorífico a la vez.

El intérprete añadió que decidió aceptar por la implicación de un equipo excepcional y destacó la complejidad del personaje: “Dumbledore es un papel hermoso y hay mucho más en él de lo que imaginaba, especialmente gracias a quienes están creando la serie”.

Controversia, debate social y perspectivas actuales

El estreno de la serie de HBO Max ha originado un debate relevante sobre la aceptación de los actores vinculados a nuevas producciones y la figura de J.K. Rowling. La autora ha sido objeto de críticas por sus opiniones sobre cuestiones de género, lo que ha provocado reacciones encontradas en redes sociales y entre parte de los seguidores de la saga.

John Lithgow asume el papel
John Lithgow asume el papel de Dumbledore en la nueva serie de Harry Potter de HBO Max (REUTERS/Warner Bros.)

Lithgow ha defendido públicamente su elección de interpretar a Dumbledore, a pesar de la presión social para que renunciara al papel. Durante una intervención en el International Film Festival Rotterdam, explicó: “Por supuesto que me afecta cuando la gente se opone con tanta intensidad a mi participación. Pero si alguien repasa el canon de Harry Potter, no encontrará rastro de sensibilidad tránsfoba. Rowling ha escrito una profunda reflexión sobre la amabilidad, la empatía y la aceptación, y eso hace que esta controversia me resulte extraña”.

El actor reconoció que la presión fue considerable, aunque finalmente decidió mantenerse en el proyecto: “Me pidieron activamente que abandonara, pero opté por seguir”.

Con la llegada de una nueva versión, el debate en torno al legado de Harry Potter se traslada tanto a la pantalla como al entorno social. Para Lithgow, en medio de la polarización contemporánea, su compromiso principal sigue siendo con los valores de empatía y comprensión que caracterizan al universo de la saga y a sus lectores.

