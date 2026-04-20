Así fue la última publicación de Patrick Muldoon antes de su muerte

Patrick Muldoon, actor de "Days of Our Lives" y "Melrose Place", falleció a los 57 años tras sufrir un infarto en su casa de Beverly Hills (REUTERS/Vincent West)

Patrick Muldoon, conocido por su participación en las series Days of Our Lives y Melrose Place, murió el domingo 19 de abril a los 57 años tras sufrir un infarto, pero antes había dejado en sus redes sociales una emotiva publicación sobre un nuevo proyecto cinematográfico en el que estaba involucrado.

El viernes previo a su deceso, el actor compartió en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de una nota publicada por el medio especializado Deadline, en la que se anunciaba la incorporación del actor Chris Hemsworth al elenco de la película Kockroach.

“Estoy muy emocionado de ser parte de este increíble proyecto, Kockroach, dirigida por Matt Ross y protagonizada por Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz y Alec Baldwin“, escribió en esa publicación.

Asimismo, precisó que el filme se encontraba “filmándose ahora en Australia”. Dos días después, el domingo 19 de abril, fue hallado inconsciente en el baño de su residencia en Beverly Hills, California, y declarado muerto en el lugar, de acuerdo con lo reportado por TMZ.

El actor mostró entusiasmo por su último proyecto cinematográfico, "Kockroach", poco antes de morir (Instagram/@thepatrickmuldoon)

Según ese mismo medio, Muldoon había pasado la mañana del domingo en casa con su pareja, Miriam Rothbart, antes de ir a ducharse.

Cuando ella fue a buscarlo, lo encontró sin conocimiento en el piso del baño.

El fin de semana anterior a su muerte, había aparecido en buen estado, celebrando la Pascua con lo que él mismo llamó una “jam familiar en la mesa”.

Publicó un video en Instagram en el que se lo veía tocando la guitarra y cantando antes de la comida festiva.

Antes de su fallecimiento, Muldoon celebró la Pascua junto a su familia (Instagram/@thepatrickmuldoon)

¿Quién era Patrick Muldoon?

Patrick Muldoon nació en San Pedro, California. Se graduó de la Universidad del Sur de California (USC), donde formó parte del equipo de fútbol americano de los Trojans.

Su carrera artística comenzó mientras aún era estudiante universitario, con una participación de dos episodios en la comedia Who’s the Boss?. Poco después de su graduación en 1991, consiguió un papel recurrente de tres episodios en Saved by the Bell.

Su rol más recordado en la televisión fue el de Austin Reed en la telenovela diurna Days of Our Lives, personaje que interpretó entre 1992 y 1995, y al que volvió entre 2011 y 2012.

Durante ese intervalo, dio vida al villano Richard Hart en las temporadas 3 a 5 de Melrose Place, y protagonizó numerosas películas para televisión en las décadas de 1990 y 2000, según consignó Deadline.

En el cine, su papel más destacado fue el de Zander Barcalow en Starship Troopers (1997), dirigida por Paul Verhoeven, de acuerdo con el mismo medio.

Patrick Muldoon también era músico y vocalista principal de The Sleeping Masses, además de ser recordado por su generosidad y carisma (Instagram/@thepatrickmuldoon)

Muldoon también se desempeñó como productor ejecutivo de varios largometrajes, entre ellos The Tribes of Palos Verdes, Arkansas, Marlowe, The Card Counter, The Dreadful, Riff Raff y, más recientemente, Kockroach, protagonizada por Chris Hemsworth, Taron Egerton y Zazie Beetz, actualmente en rodaje.

Además de su carrera actoral, era músico y vocalista principal de la banda The Sleeping Masses.

Quienes lo conocieron lo describieron, en declaraciones recogidas por Deadline, como alguien “infinitamente generoso, con su poesía, su humor y su presencia inconfundible”, que “amaba a los animales y a las personas por igual, daba abrazos inolvidables y poseía la rara cualidad de hacer que los demás se sintieran seguros y vistos”.

Lo retrataron también como “elegante, carismático y lleno de vida”, alguien que “abrazó cada día con un espíritu a todo o nada, de rock and roll”.

Patrick Muldoon dejó en vida a su pareja, Miriam Rothbart; sus padres, Deanna y Patrick Muldoon Sr.; su hermana y su cuñado, Shana y Ahmet Zappa; y los hijos de estos, su querida sobrina Halo y su sobrino Arrow Zappa.

Al momento de su muerte, tenía tres proyectos pendientes de estreno: Dirty Hands, Stay at Home y Pray for Me: Key to Freedom.