Los argentinos ponen primera en el Masters 1000 de Madrid: rivales, hora y cómo ver los partidos en vivo

Thiago Tirante debutará ante Roberto Bautista Agut (Fuente: REUTERS/Yves Herman)

La acción comienza para los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Madrid, uno de los torneos más importantes de la gira europea de polvo de ladrillo. Este miércoles, Thiago Tirante, Francisco Comesaña y Solana Sierra serán los primeros representantes nacionales en debutar en la capital española.

Tirante, número 75 del mundo, tendrá un estreno exigente frente al experimentado español Roberto Bautista Agut (93°), de 37 años y que tendrá su última participación en la Caja Mágica: la semana pasada anunció que esta temporada será la última de su carrera profesional.

El platense jugará en el tercer turno del court principal, el estadio Manolo Santana, cuya jornada comenzará a las 06:00 (hora argentina). El antecedente más inmediato de Tirante fue el ATP 250 de Houston, donde cayó en semifinales ante su compatriota Román Burruchaga (59°).

Por su parte, Comesaña (105°) afrontará un desafío de alta complejidad ante el checo Tomas Machac (41°), uno de los jugadores en mejor forma del circuito en las últimas semanas. El europeo llega con confianza tras haber derrotado recientemente a dos argentinos: Francisco Cerúndolo en Montecarlo y Sebastián Báez en Barcelona.

El marplatense se presentará en el cuarto turno de la Cancha 3 con una misión exigente: dejar atrás los altibajos que exhibió desde el comienzo de la temporada. Días atrás, Comesaña salió del Top 100 tras una serie de malos resultados: el último fue una derrota en primera ronda del Challenger de Oeiras, en Portugal, donde cayó en tres sets ante el experimentado jugador local Frederico Ferreira Silva (234°).

El cuadro principal del certamen también dejó otros cruces interesantes para la delegación argentina. Entre ellos, el de Marco Trungelliti (77°), quien tendrá una particular revancha ante el español Daniel Mérida (102°), rival que lo eliminó este martes en la última ronda de la clasificación.

Marco Trungelliti atraviesa una gran temporada

El santiagueño volverá a enfrentarlo en la primera ronda, en una oportunidad inmediata de desquite ante un jugador que llega en un buen momento: recientemente alcanzó la final del ATP 250 de Bucarest, donde perdió ante el argentino Mariano Navone.

Además, el Mutua Madrid Open contará con la presencia de otros argentinos que ingresarán directamente en el cuadro principal. El propio Navone (45°), Camilo Ugo Carabelli (57°), Sebastián Báez (64°) y Juan Manuel Cerúndolo (67°) jugarán por la primera ronda, mientras que Francisco Cerúndolo (20°) y Tomás Etcheverry (29°) arrancarán en la segunda por haber ingresado al certamen como cabezas de serie.

El cuadro femenino tendrá a una única representante argentina: Solana Sierra (88° del ranking WTA) que debutará este miércoles ante la ucraniana Dayana Yastremska (49°). Será en el tercer turno del Court 5.

Solana Sierra jugará el Masters de Madrid por primera vez (Fuente: AP Photo/Alastair Grant)

El Masters 1000 de Madrid se disputa en condiciones particulares dentro del circuito: la altitud de la ciudad —más de 600 metros sobre el nivel del mar— acelera la velocidad de la pelota y genera un comportamiento distinto al de otros torneos sobre polvo de ladrillo, lo que suele emparejar los partidos y favorecer a jugadores con buen servicio y agresividad.

Para los argentinos, esta etapa del calendario representa una oportunidad clave. Más allá de los resultados recientes, el polvo de ladrillo sigue siendo históricamente la superficie más favorable para el tenis nacional, y Madrid aparece como una escala importante antes de Roland Garros, segundo Grand Slam del año y el gran objetivo de la gira.

Todos los encuentros del torneo podrán seguirse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium, que transmiten la totalidad del certamen para Argentina.

Uno por uno, los cruces de los tenistas argentinos

Thiago Tirante vs Roberto Bautista Agut (ESP)

Francisco Comesaña vs Tomas Machac (CZE)

Marco Trungelliti vs Daniel Mérida (ESP)

Juan Manuel Cerúndolo vs Daniel Altmaier (ESP)

Sebastián Báez vs Vilus Gaubas (LIT)

Camilo Ugo Carabelli vs Gael Monfils (FRA; WC)

Mariano Navone vs Nuno Borges (POR)

Solana Sierra vs Dayana Yastremska (UCR)

Francisco Cerúndolo vs Yannick Hanfmann (ALE) o Marcos Giron (USA) en 2° ronda

Tomás Etcheverry vs Nikoloz Basilashvili (GEO) o Sebastian Ofner (AUT), 2° ronda

Francisco Cerúndolo defiende semifinales en el Madrid Open (Fuente: REUTERS/Michaela Stache)