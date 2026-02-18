Mckenna Grace interpretará a Daphne en la nueva serie de live-action de ‘Scooby-Doo’ para Netflix

Mckenna Grace encarnará a una joven Dafne en la serie de Netflix. (Reuters. Captura de video)

Netflix ha confirmado que Mckenna Grace se unirá a la próxima serie de acción real de Scooby-Doo, según informaron fuentes a Variety. La actriz interpretará a una joven Daphne Blake en la producción, que explorará cómo el equipo de Mystery Inc. se conoció por primera vez.

El proyecto, adquirido por Netflix en marzo de 2025, contará con ocho episodios y se presenta como una reinterpretación moderna de la clásica serie animada.

Según la sinopsis oficial, “durante su último verano en el campamento, los viejos amigos Shaggy y Daphne se ven envueltos en un misterio que rodea a un solitario cachorro de Gran Danés que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural”.

La nueva serie de Scooby-Doo abordará los años previos a que el grupo se forme. (Captura de video)

“Junto con la pragmática y científica Velma y el extraño, pero atractivo, nuevo chico Freddy, emprenden la resolución del caso que los arrastra a una pesadilla que amenaza con exponer todos sus secretos”.

La participación de Grace representa un regreso al personaje de Daphne, ya que ella prestó su voz a la versión joven del personaje en la película animada Scoob! en 2020.

También estaba programada para retomar el papel en el preestreno Scoob! Holiday Haunt, pero la producción fue cancelada por Warner Bros. Discovery como parte de medidas de reducción de costos.

La actriz ha interpretado versiones jóvenes de personajes principales en series como Chilling Adventures of Sabrina y en películas como Captain Marvel y I, Tonya.

Mckenna Grace es conocida por interpretar la versión joven de Captain Marvel. (Captura de video)

Mckenna Grace ha sido reconocida por su trabajo en televisión y cine. En 2021 recibió una nominación al Emmy como Mejor Actriz Invitada en Drama por su participación en la serie de Hulu The Handmaid’s Tale.

También ha aparecido en producciones como The Young and the Restless, The Haunting of Hill House, Young Sheldon y Designated Survivor. En cine, ha protagonizado películas como Gifted, Ghostbusters: Afterlife, Ghostbusters: Frozen Empire y Five Nights at Freddy’s 2.

El desarrollo de la serie estará a cargo de Josh Appelbaum y Scott Rosenberg, quienes fungirán como guionistas, showrunners y productores ejecutivos, junto con André Nemec y Jeff Pinkner bajo la bandera de Midnight Radio.

Pese a que Scooby-Doo será producido por Netflix, Warner Bross mantiene los derechos originales. (Captura de video)

También participarán como productores ejecutivos Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman a través de Berlanti Productions. La serie será producida por Warner Bros. Television, que mantiene los derechos sobre los personajes de Hanna-Barbera a través de un acuerdo global con Berlanti Productions.

Esta producción no será el primer proyecto de acción real de Scooby-Doo. La película de 2002 contó con Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard y Linda Cardellini, con la voz de Neil Fanning para Scooby, y recaudó más de 250 millones de dólares en todo el mundo.

Su secuela, Scooby-Doo: Monsters Unleashed, estrenada en 2004, generó más de 180 millones de dólares. También se produjeron dos películas de televisión, Scooby-Doo! The Mystery Begins (2009) y su secuela (2010).

La primera película en live-action de "Scooby-Doo" recaudó más de 250 millones de dólares en todo el mundo.(IMDB)

A lo largo de más de cinco décadas, Scooby-Doo ha mantenido una presencia constante en la animación. Desde la serie original en los años 60, se han producido múltiples series animadas y películas, con diferentes reinterpretaciones de los personajes y sus aventuras.

El enfoque de la nueva serie de Netflix se centra en los orígenes de los protagonistas y la construcción de su equipo antes de convertirse en el conocido Mystery Inc., combinando elementos de misterio, comedia y suspenso adaptados al público contemporáneo.