Ian McKellen reveló la verdad detrás de la icónica y emotiva despedida de Gandalf en El señor de los anillos

Ian McKellen sorprendió al revelar detalles inéditos sobre la filmación de la icónica saga en Nueva Zelanda (IMDb)

A 25 años del estreno de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, una revelación de Ian McKellen sorprendió a los fanáticos de la saga. El actor británico, reconocido mundialmente por su interpretación de Gandalf, admitió que filmó una de las escenas más emotivas de la trilogía sin comprender del todo el contexto ni el trasfondo de su personaje en ese momento.

Un rodaje fuera de orden y una despedida improvisada

“El equipo tuvo que juntar todas las escenas de Ian Holm –el mítico Bilbo Baggins– en un solo mes porque tenía otros compromisos, así que no había un orden lógico aparte de la agenda del actor. Eso dio lugar a que tuvieran que rodar una secuencia cargada de sentimiento cuando ni siquiera se conocían”, explicó McKellen en una entrevista con la revista Empire.

La escena en cuestión corresponde al emotivo final de El Retorno del Rey, cuando Gandalf zarpa hacia los Puertos Grises y se despide de los hobbits. Sin embargo, para el elenco, ese fue uno de los primeros momentos que debieron rodar, apenas iniciada la producción y sin haber desarrollado aún los vínculos que la historia requería.

“La primera escena que rodamos fue la entrada de Gandalf en Hobbiton con su carro de caballos, pero la siguiente fue el final de la tercera entrega. Me encontré rodeado de los hobbits, quienes me rodeaban para despedirme”, relató McKellen.

Ante la incertidumbre, decidió consultar con el director Peter Jackson: “Le pregunté: ‘¿Me alegra despedirme o me arrepentiría? ¿Podrías hacerme un breve resumen de mi relación?’ ¡Porque no los conocía de nada! Y él dijo: ‘Bueno, has vivido muchas aventuras y les estás muy agradecido’”, recordó el actor. La falta de contexto se reflejó incluso en su expresión durante el rodaje, según confesó el propio McKellen: “Si miras mi cara en esa escena, está completamente vacía”.

Amistad dentro y fuera de la pantalla

McKellen, Dominic Monaghan y Elijah Wood destacan la importancia de la convivencia durante la producción de la famosa trilogía (IMDb)

Dominic Monaghan, quien interpretó a Merry, destacó el lazo que se forjó entre los cuatro actores que dieron vida a los hobbits: “Los cuatro hobbits tenemos mucha suerte porque vamos juntos a convenciones, así que creo que nos vemos al menos ocho veces al año. Con Ian es un poco más difícil, pero nos esforzamos al máximo”, afirmó a Empire.

Elijah Wood, encargado de encarnar a Frodo, también subrayó la importancia de la convivencia durante el rodaje: “Nos trajeron a Nueva Zelanda por un tiempo muy superior al que estábamos acostumbrados como actores, para vivir lejos de casa y embarcarnos en una aventura similar a las que vivirían nuestros personajes”, señaló.

De acuerdo con Monaghan, el lazo entre los integrantes del reparto fue “una conexión inmediata, algo que nunca me había pasado ni me ha pasado”. Estos testimonios confirman que, aunque la filmación comenzó con cierta distancia emocional, la experiencia compartida en Nueva Zelanda resultó clave para construir la química que el público percibe en pantalla.

El Señor de los Anillos: entre el guion y la realidad

La revelación de Ian McKellen aporta una nueva perspectiva sobre el proceso de creación de una de las trilogías más influyentes del cine contemporáneo. La complejidad del rodaje, marcado por agendas ajustadas y escenas filmadas fuera de secuencia, obligó a los actores a confiar en la dirección de Peter Jackson y en su propia intuición para interpretar situaciones cargadas de emociones.

A pesar de la falta de familiaridad inicial, el elenco logró transmitir una sensación de hermandad que se convirtió en uno de los sellos distintivos de la saga. La anécdota contada por McKellen demuestra que incluso los momentos más icónicos pueden surgir en circunstancias inesperadas y que la verdadera magia del cine reside en la capacidad del equipo para superar los desafíos del rodaje.