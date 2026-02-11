Entretenimiento

Eva Mendes revela quién es el único coprotagonista de Ryan Gosling del que “ha estado celosa”

La actriz compartió en Instagram un comentario sobre la relación en pantalla de su pareja con otras estrellas

Eva Mendes compartió cual de
Eva Mendes compartió cual de los compañeros de Ryan Gosling le dan celos. (REUTERS/Instagram/@evamendes)

Eva Mendes realizó un comentario público sobre la relación profesional de su pareja, Ryan Gosling, con uno de sus coestrellas en la nueva película del actor, Project Hail Mary.

La actriz, quien mantiene una relación con el famoso desde 2011, intervino en un post de Instagram del portal JustJared, publicado el lunes 9 de febrero, haciendo referencia a la interacción entre Gosling y Rocky, un personaje central en la historia.

En su intervención, Mendes señaló de manera humorística que Rocky, un alienígena con forma de roca que acompaña al personaje de Ryan Gosling durante su misión espacial, es “el único coestrella del que he sentido celos”.

La actriz agregó: “Pasaron mucho tiempo juntos. ¡Incluso se dieron anillos! WTF!!?”, haciendo referencia a la cercanía que se desarrolla entre Ryland Grace, interpretado por Gosling, y el personaje de Rocky en la trama de la película.

Eva Mendes bromeó sobre que
Eva Mendes bromeó sobre que está celosa de que Rocky pase tanto tiempo en pantalla con Ryan Gosling. (Instagram)

Project Hail Mary es la adaptación cinematográfica de la novela homónima publicada en 2021 por Andy Weir. La historia sigue a Ryland Grace, un profesor de ciencias que se convierte en astronauta y es enviado al espacio con la misión de salvar a la Tierra de un evento catastrófico.

Durante su viaje, Grace conoce a Rocky, un alienígena marrón con múltiples patas cuya voz es interpretada por James Ortiz (The Woodsman). Ambos trabajan en conjunto para proteger sus respectivos planetas, estableciendo una relación que resulta central para el desarrollo de la historia.

A lo largo de su carrera, Ryan Gosling ha trabajado con coestrellas reconocidas como Rachel McAdams en The Notebook, Emma Stone en La La Land, Margot Robbie en Barbie y Emily Blunt en The Fall Guy.

Sin embargo, Rocky se presenta en el tráiler como un personaje destinado a generar una conexión especial con el público y a desempeñar un rol significativo en la narrativa de la película.

Ryan Gosling protagoniza "Project Hail
Ryan Gosling protagoniza "Project Hail Mary". (Captura de video)

Eva Mendes y Ryan Gosling mantienen un perfil privado en lo que respecta a su vida personal. La pareja tiene dos hijas en común, Esmeralda, de 11 años, y Amada, de 9 años.

Cabe destacar que durante una entrevista en el programa Good Morning America, Eva aseguró que su última película con Ryan fue tan significativa que decidió cerrar ese capítulo.

Para ella, trabajar con su esposo en la cinta The Place Beyond the Pines (2012) fue la cúspide de su carrera y aunque consideró al padre de sus hijas como “uno de los mejores actores” que existen, no tiene interés en compartir créditos con el nuevamente.

Eva Mendes afirmó que nunca
Eva Mendes afirmó que nunca volverá a actuar con Ryan Gosling (REUTERS/Zohra Bensemra)

“No creo que lo volvamos a hacer. Trabajar con Ryan fue como cerrar con broche de oro. Me hizo sentir que había llegado a la cúspide de mi carrera. No puedo imaginar algo que pueda superar eso”, explicó.

Incluso, dijo que poco tiempo de ese filme, prefirió retirarse de la industria del cine para convertirse en madre de tiempo completo.

A pesar de la discreción, la actriz ha compartido en su cuenta de Instagram materiales relacionados con Project Hail Mary, incluyendo el tráiler y publicaciones que invitan a los seguidores al estreno de la película.

Eva Mendes apoya contantemente los
Eva Mendes apoya contantemente los proyectos de Ryan Gosling. (Instagram)

Entre estas acciones, destacó un video publicado el 7 de febrero, en el que el artista lanza un balón de fútbol con temática de la película a través del letrero circular de Randy’s Donuts en Los Ángeles, en el marco de la promoción del tráiler del Super Bowl.

El reparto de Project Hail Mary incluye también a Sandra Hüller, Ken Leung y Lionel Boyce, además del personaje de Rocky. La película tiene previsto su estreno en cines el 20 de marzo de 2026.

Temas Relacionados

Eva MendesRyan Goslingestrellas de HollywoodentretenimientoProject Hail Mary

