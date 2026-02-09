Entretenimiento

Michael B. Jordan y el recuerdo eterno de Chadwick Boseman: el objeto que lo acompaña cada día tras “Pantera Negra”

El actor reveló que conserva un símbolo que rememora el vínculo con su amigo y compañero en la película. Se trata de un gesto íntimo que mantiene vivo su legado en lo personal y profesional

Michael B. Jordan revela en
Michael B. Jordan revela en Playback de BAFTA el objeto personal que lo conecta con Chadwick Boseman

Hay un amuleto silencioso que acompaña a Michael B. Jordan a diario y condensa una historia de amistad, duelo y legado. No es un objeto cualquiera: para el actor, es un puente íntimo hacia Chadwick Boseman, su compañero y amigo en Pantera Negra, y una forma de mantenerlo presente.

La revelación llegó durante BAFTA Playback: Jordan lo mostró ante cámara y recién entonces se supo de qué se trataba. Era un pequeño peluche de pantera negra. “En cuanto lo veo, pienso en mi amigo Chadwick Boseman”, dijo, según Entertainment Weekly.

El peluche de pantera negra
El peluche de pantera negra acompaña a diario a Michael B. Jordan como símbolo de su amistad con Chadwick Boseman

El homenaje de Michael B. Jordan a Chadwick Boseman

Michael B. Jordan no oculta el significado personal del peluche que mantiene cerca. Durante la grabación para BAFTA Playback, afirmó que el objeto le recuerda “el momento en que, por fin, pudimos trabajar juntos”.

La relación entre ambos actores se fortaleció en el rodaje de Pantera Negra en 2018. Allí, Boseman interpretó a T’Challa, mientras que Jordan dio vida a Erik Killmonger.

Michael B. Jordan y Chadwick
Michael B. Jordan y Chadwick Boseman consolidaron una profunda amistad durante el rodaje de "Pantera Negra" en 2018 (Matt Kennedy - Marvel Studios - Walt Disney)

El fallecimiento de Chadwick Boseman en agosto de 2020, a los 43 años, marcó profundamente a Jordan. Según lo recogido por Entertainment Weekly, el actor murió tras 4 años de luchar en privado contra el cáncer de colon.

La relación y el legado compartido entre Jordan y Boseman

Días después del fallecimiento, Jordan compartió un homenaje emocional en sus redes sociales. Tal como rememoró Entertainment Weekly, el mensaje expresaba: “He intentado encontrar las palabras, pero ninguna se acerca a lo que siento”.

Jordan publicó un conmovedor homenaje
Jordan publicó un conmovedor homenaje en redes sociales tras la muerte de Boseman (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jordan recordó cada momento, conversación y risa que compartieron, y lamentó: “Ojalá hubiéramos tenido más tiempo”. Entre sus reflexiones, el actor también evocó una de sus últimas conversaciones con Boseman: le aseguró que estarían “siempre unidos”.

Jordan también rememoró que, desde sus inicios con solo 16 años, Boseman fue un referente para él y le mostró el camino para dejar huella en la vida y en la profesión. “Me mostraste cómo mejorar y crear un legado”, escribió entonces en su homenaje.

Michael B. Jordan enfatizó el
Michael B. Jordan enfatizó el legado de Boseman y cómo su ejemplo lo inspiró a buscar la excelencia en su carrera como actor

La admiración era mutua, aunque Jordan reconoció que no pudo expresar plenamente su gratitud en vida de Boseman. “Eras mi hermano mayor, pero nunca logré decírtelo ni reconocerte como merecías mientras estabas aquí”, señaló.

El intérprete confesó que extraña la honestidad, generosidad y sentido del humor de su amigo. Para Jordan, compartir escenas con Boseman fue un “regalo” difícil de igualar.

Éxitos recientes de Jordan y la trascendencia del legado de Boseman

En paralelo a su homenaje, Michael B. Jordan atraviesa uno de los momentos más relevantes de su carrera profesional. Su última película, Sinners, ha hecho historia en los Premios Oscar al obtener 16 nominaciones, la cifra más alta alcanzada por una sola producción, de acuerdo con Entertainment Weekly.

La última película de Michael
La última película de Michael B. Jordan, "Sinners", rompe récords con 16 nominaciones en los Premios Oscar (Europa Press)

Jordan recibió la nominación a Mejor Actor por su interpretación dual de los gemelos Smoke y Stack. El filme suma reconocimientos en categorías principales, incluidas Mejor Película y Mejor Dirección.

Guiado por el ejemplo de integridad, coraje y entrega que aprendió de su amigo y mentor, Michael B. Jordan afronta cada nuevo reto con el compromiso de perpetuar ese legado en sus propios actos y conquistas.

