Kurt Russell reveló cuál es su película favorita de todos los tiempos: “Las palabras que se pronunciaron no han sido igualadas por ninguna otra”

Kurt Russell elige a "Casablanca" como la mejor película de la historia del cine estadounidense

Kurt Russell, figura destacada del cine estadounidense, ha expresado sin titubeos que Casablanca es, para él, la mejor película de la historia. El actor afirmó que la cinta dirigida por Michael Curtiz alcanza una perfección artística inigualable, subrayando su impacto emocional, la calidad de sus diálogos y la profundidad de su narrativa, según publicó Far Out.

Russell sostuvo que, en su opinión, “Casablanca es mi película favorita. Es la película más emocionalmente satisfactoria jamás realizada y tiene los mejores diálogos”. Además, puntualizó que su aprecio por la obra no se limita al género romántico, ya que la considera un relato universal sobre personas que se enfrentan a momentos de decisión crucial. “La amo porque trata sobre algo importante. En mi mente, el mensaje es el de personas que enfrentan su momento de verdad. Todos hemos pasado o pasaremos por eso alguna vez en nuestras vidas”, expresó, resaltando el lazo personal e intemporal que genera la historia.

Perfección artística y emociones insuperables

Para Russell, la fuerza de Casablanca reside en el equilibrio entre emoción y guion. El actor considera que es imposible mejorar los diálogos pensados para Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, protagonistas cuya actuación, en su opinión, figura entre las más destacadas de la historia. “Las palabras que pronunciaron no han sido igualadas por ninguna otra película. No puedes mejorarla”, expresó, citado por Far Out.

Russell destaca el equilibrio perfecto entre emoción y guion en la película "Casablanca" como su mayor fortaleza (REUTERS/Daniel Cole)

El intérprete, conocido por películas como Escape from New York o The Thing, admitió que sus propios filmes son reconocidos por el público, pero indicó que su admiración hacia Casablanca responde a la búsqueda de una perfección sumamente difícil de replicar. Russell eleva la película a una categoría inalcanzable, tanto por la solidez de su guion como por la autenticidad de sus interpretaciones.

Más allá de su trama o su atmósfera, el largometraje encierra, para el actor, una verdad humana y una emoción que permanecen intactas a lo largo de las décadas. Según Russell, la capacidad del filme para emocionar y transmitir mensajes universales lo convierte en insuperable.

Un legado que atraviesa generaciones

La influencia de Casablanca trasciende la preferencia individual del actor. La película, que obtuvo el Premio Oscar a Mejor Película, ha sido constantemente reconocida tanto por la crítica como por la industria del cine. De acuerdo con Far Out, figuras como Michael Caine también coinciden en considerar al filme una cima del arte cinematográfico, aunque el reconocimiento final queda en manos del público.

Experto afirma que la influencia de "Casablanca" trasciende gustos individuales en la historia del cine clásico

El trabajo de Michael Curtiz imprimió a la cinta una atmósfera singular, apoyándose en la química entre Bogart y Bergman y en un guion que serviría de referencia para las siguientes generaciones. Las palabras de Russell se suman así a la visión de quienes sitúan a Casablanca como una obra maestra inalterable por el paso del tiempo y la evolución del cine.

Dentro de la comunidad cinéfila, el filme es citado continuamente para analizar conceptos como la perfección narrativa, la dirección de actores y la construcción de diálogos. El acuerdo que expresan referentes como Russell y otros profesionales evidencia el lugar que Casablanca ocupa en el imaginario cultural contemporáneo.

“Casablanca”: la película de culto que marcó una época

El guion de Casablanca toma como base la obra teatral inédita Everybody Comes to Rick’s, escrita por Murray Burnett y Joan Alison. La película, estrenada en 1942, cuenta con las actuaciones principales de Humphrey Bogart, Ingrid Bergman y Paul Henreid.

La película "Casablanca", estrenada en 1942, está protagonizada por Humphrey Bogart, Ingrid Bergman y Paul Henreid

Ambientada y rodada en plena Segunda Guerra Mundial, narra la historia de un estadounidense expatriado, interpretado por Bogart, que enfrenta la difícil decisión entre permanecer con la mujer que ama, encarnada por Bergman, o ayudar al esposo de ella, un líder de la resistencia checoslovaca, interpretado por Henreid, a huir de la ciudad de Casablanca bajo control de Vichy para continuar su lucha contra el régimen nazi.

Sea cual sea la ocasión o cuántas veces se vuelva a proyectar, Casablanca conserva la capacidad de atrapar al espectador desde el primer momento. Así lo experimenta Russell cada vez que la película aparece en pantalla, lo que pone de manifiesto el alcance perdurable de este clásico cinematográfico.