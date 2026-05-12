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‘El diario de la princesa’: la directora de la película revela detalles de la trama para la tercera entrega

Anne Hathaway retomará su papel como Mia Thermopolis en la tercera entrega, que mostrará al personaje en una nueva etapa

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La saga de 'El diario de la princesa' regresa con una historia centrada en la madurez de Mia Thermopolis. (Captura de video)
La saga de 'El diario de la princesa' regresa con una historia centrada en la madurez de Mia Thermopolis. (Captura de video)

Anne Hathaway volverá a interpretar a Mia Thermopolis en El diario de la princesa 3, la nueva entrega de la franquicia cinematográfica iniciada en 2001.

El proyecto será dirigido por Adele Lim, quien recientemente ofreció detalles sobre el desarrollo de la película durante la alfombra roja de la Gold Gala.

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En declaraciones recogidas durante el evento, Lim señaló que el trabajo en la producción “va bien” y explicó que el equipo busca construir una historia que responda a las expectativas de quienes siguieron las primeras películas de la saga.

“Simplemente queremos hacer bien la historia porque es una franquicia muy querida por muchísimas personas”, dijo.

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Adele Lim aseguró que la tercera entrega de El diario de la princesa cumplirá con las expectativas del los fans. (Captura de video)
Adele Lim aseguró que la tercera entrega de El diario de la princesa cumplirá con las expectativas del los fans. (Captura de video)

Según indicó, parte de la audiencia que vio la cinta original hace más de dos décadas hoy pertenece a una generación distinta, incluyendo espectadores que ahora son madres.

La directora comentó que esa experiencia influyó en el enfoque narrativo de la nueva entrega. Mientras las películas anteriores se centraban en el descubrimiento personal de una adolescente que ingresaba a la realeza, esta nueva producción abordará una etapa diferente del personaje principal.

De acuerdo con sus declaraciones, la película buscará mostrar a una mujer en una etapa de mayor madurez y liderazgo.

“Hay muchas películas que son un sueño cumplido para las princesas, pero no tenemos muchas películas que cumplan los sueños de las reinas. Eso es lo que nos proponemos hacer aquí: mostrar a una mujer en todo su esplendor”, señaló.

El diario de la princesa 3 planea mostrar la faceta de Mia como reina de Genovia. (Captura de video)
El diario de la princesa 3 planea mostrar la faceta de Mia como reina de Genovia. (Captura de video)

La primera película de la franquicia, El diario de la princesa, presentó a Mia Thermopolis como una estudiante adolescente que descubre que es heredera al trono del ficticio reino de Genovia.

El filme estuvo protagonizado por Anne Hathaway y contó además con la participación de Julie Andrews en el papel de la reina Clarisse Renaldi. La producción tuvo una secuela en 2004 con El diario de la princesa 2: Compromiso real.

Según Adele Lim, la tercera película retomará la historia de Mia Thermopolis ahora como reina de Genovia. La directora adelantó además que la producción planea rodarse parcialmente en Europa para mostrar el reino ficticio “en toda su dimensión”.

También mencionó que algunos personajes de las entregas anteriores volverán a aparecer, aunque no confirmó detalles específicos del elenco.

La peluca que usó Anne Hathaway fue diseñada específicamente para encajar con el personaje Mia Thermopolis.
Algunos personajes de las primeras cintas de "El diario de la princesa" volverán a la próxima película.

Cabe recordar que Anne Hathaway señaló en una entrevista con Entertainment Weekly que el desarrollo de una tercera entrega de El diario de la princesa continúa en proceso, aunque sin confirmación oficial de producción.

“Al 100%, estamos trabajando constantemente en ello”, dijo en referencia a una nueva película ambientada en el universo de Genovia.

Por si fuera poco, la estrella de Hollywood comentó que el desarrollo de otros compromisos profesionales ha influido en la evolución del proyecto, que aún no cuenta con luz verde definitiva.

Anne Hathaway explicó que el rodaje de El diablo viste a la moda 2 “surgió de forma inesperada y se apoderó del espacio”, por lo que ocupó parte de su agenda durante el último verano, así que “se volvió imposible concentrarse en ambas cosas a la vez”.

Anne Hathaway admitió que su apretada agenda le ha impedido concentrarse totalmente en la tercera entrega de "El diario de la princesa". (REUTERS/Jeenah Moon)
Anne Hathaway admitió que su apretada agenda le ha impedido concentrarse totalmente en la tercera entrega de "El diario de la princesa". (REUTERS/Jeenah Moon)

La actriz añadió que su intención es que el proyecto de Genovia sea el siguiente en su agenda cinematográfica, aunque subrayó que la producción no ha sido confirmada ni aprobada por el estudio.

De acuerdo con sus declaraciones, el desarrollo continúa dependiendo de la evolución del guion y de decisiones de producción.

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