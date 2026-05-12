“Fue muy emocionante y a la vez un poco aterrador”: Jonah Hill habló sobre el precio de la fama y anunció su regreso

El actor de Superbad abrió su corazón en un podcast y recordó el torbellino que vivió junto a Michael Cera tras el éxito de la comedia

Jonah Hill admitió que la fama repentina que siguió al estreno de la película Superbad en 2007 fue “un poco aterradora” y que vivir bajo el foco público de forma tan intensa dificultó mantener los pies en la tierra. El actor de 42 años realizó estas reflexiones durante la grabación en directo de un especial del podcast Smartless, presentado por SiriusXM, según publicó la revista de espectáculos People.

De acuerdo con la publicación estadounidense, Hill recordó durante el episodio del podcast, conducido por los actores Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, la velocidad con la que su carrera despegó una vez que el público adoptó la película. “Fue una locura. Michael Cera y yo no podíamos caminar y fue muy emocionante y a la vez un poco aterrador”, afirmó el actor.

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En Superbad, Hill interpretó a Seth, un estudiante de último año de secundaria ruidoso e impulsivo que vive una noche caótica antes de su graduación junto al torpe y sincero Evan, interpretado por Michael Cera. La película, coescrita por Seth Rogen y Evan Goldberg, narra las desventuras del dúo mientras intentan conseguir alcohol para una fiesta. Rogen también aparece en el filme como el oficial Michaels. La comedia llegó a los cines en agosto de 2007 y se convirtió en un fenómeno cultural que definió una generación.

La vida real imitaba a la ficción

Durante una charla honesta, Hill compartió la presión de no poder caminar por la calle y cómo esa locura cambió su manera de ver la vida y a sí mismo

Según detalló la revista estadounidense, Hill explicó en el podcast que su vida real y la de Cera reflejaban en aquel momento la energía desenfrenada de la película, lo que generaba una conexión inmediata y visceral con el público. “Nuestras vidas eran como esa película, y la gente nos veía y se volvía loca porque era como si hubiéramos salido de la pantalla y nos hubiéramos adentrado en el mundo", señaló el actor.

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Esa identificación entre los actores y sus personajes significó una atención constante y casi ninguna separación entre la vida pública y privada. Hill y Cera pasaban tiempo juntos a diario, caminaban hasta el restaurante Canter’s Deli, cerca de la casa del actor en Los Ángeles, e intentaban aferrarse a una sensación de normalidad mientras su visibilidad se disparaba de forma vertiginosa.

La fama como distorsión

Uno de los momentos más reveladores del episodio fue cuando Hill reconoció abiertamente el efecto que ese nivel de exposición tuvo sobre su percepción personal. De acuerdo con el medio estadounidense, el actor admitió que la fama repentina puede distorsionar la propia identidad y dificultar mantener una perspectiva equilibrada sobre uno mismo.

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“Es imposible no convertirse en una persona rara”, admitió Hill durante la grabación del podcast. La frase resume una experiencia que muchos actores jóvenes atraviesan tras un éxito masivo e inesperado, pero que pocos verbalizan con tanta franqueza.

Una carrera que fue mucho más allá de Superbad

Jonah Hill fue aclamado por su papel de Donnie Azzof en "El lobo de wall street"

Aunque Superbad fue el trampolín que lo lanzó al estrellato, Hill construyó una carrera sólida y diversa en los años siguientes. Según recordó People, el actor protagonizó títulos como 21 Jump Street, El lobo de Wall Street, This Is the End y varias producciones más que consolidaron su lugar en Hollywood más allá del género de la comedia adolescente.

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Con el tiempo, Hill amplió su registro hacia proyectos más dramáticos y complejos, lo que evidenció una evolución como actor que trascendió la imagen del personaje que lo hizo famoso. Su trabajo en El lobo de Wall Street, bajo la dirección de Martin Scorsese, le valió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto y confirmó que su talento no se limitaba a la comedia.

Un regreso anunciado

En los últimos años, Hill se alejó de la comedia y redujo su presencia pública de forma deliberada. Sin embargo, durante su participación en Smartless, el actor dejó una señal clara sobre sus próximos pasos. Según consignó la publicación, Hill admitió estar listo “para volver a ser gracioso”, una declaración que generó expectativa entre sus seguidores.

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El actor tiene dos hijos con su esposa Olivia Millar y mantiene un perfil más reservado que en sus años de mayor exposición. Su aparición en el podcast especial de SiriusXM marcó uno de sus momentos de mayor apertura pública en los últimos tiempos, con reflexiones que combinaron humor, honestidad y una mirada retrospectiva sobre el precio de la fama repentina.