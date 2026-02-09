Entretenimiento

Ben Affleck y Jennifer Aniston protagonizaron el anuncio más nostálgico para el Super Bowl 2026

El comercial integró a destacados actores rejuvenecidos digitalmente y guiños a series y películas emblemáticas

El comercial Good Will Dunkin’
El comercial Good Will Dunkin’ para el Super Bowl 2026 reúne a íconos de la televisión de los años 90 como Jennifer Aniston y Ben Affleck (Dunkin)

La última campaña de Dunkin’ para el Super Bowl 2026 sorprendió al público al reunir en un solo escenario a algunas de las figuras más reconocidas de la televisión estadounidense de los años 90.

Lejos de limitarse a un guiño nostálgico, la compañía diseñó una pieza que fusionó la comedia de situación con referencias directas a En busca del destino (Good Will Hunting), la película que impulsó la carrera de Ben Affleck.

El resultado fue un comercial de alto impacto, cargado de humor y detalles dirigidos a los seguidores de la cultura pop.

El anuncio, titulado Good Will Dunkin’, inicia con una pantalla que simula una grabación de VHS fechada en 1995, aludiendo a la existencia de una versión anterior en formato sitcom.

De inmediato, la escena se instala en una cafetería Dunkin’ ambientada con la estética y la paleta de colores propias de la década, donde Affleck aparece con una melena rubia, evocando el estilo de Matt Damon en el film original.

La última campaña de Dunkin’ sorprendió al unir a figuras icónicas de la televisión de los años 90, junto a Ben Affleck y Tom Brady, en un comercial con tecnología de rejuvenecimiento digital y guiños a series famosas (Dunkin)

El anuncio reunió a un elenco coral: Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Jason Alexander, Ted Danson, Jasmine Guy, Alfonso Ribeiro y Jaleel White.

Junto a ellos, volvió a destacar Tom Brady, habitual compañero de Affleck en los anuncios de la marca.

Todos los actores fueron rejuvenecidos mediante tecnología digital, lo que permitió recrear fielmente los estilos y gestos que los hicieron famosos en sus respectivas series, como Friends, Seinfeld, Cheers, A Different World, El príncipe del rap en Bel-Air y Todo queda en familia.

Las referencias televisivas aparecen de forma constante.

En uno de los momentos más recordados, Alexander aparece con las gafas de su personaje de Seinfeld y afirma, divertido, que “arreglaste los Munchkins en una secuencia de Fibonacci; tengo a un genio trabajando para mí”, lo que provoca la risa de la audiencia simulada.

La campaña fusiona referencias a
La campaña fusiona referencias a la película "Good Will Hunting" y populares comedias como "Friends", "Seinfeld" y "Cheers" (Dunkin)

LeBlanc, con un peinado que remite a Joey Tribbiani, pregunta, entre risas: “Si es tan genio, ¿por qué le puso hielo al café?”.

La relación entre los personajes y las bromas internas se refuerzan con detalles de vestuario, como la chaqueta de LeBlanc, que imita la de Chuckie en la película, pero con el logo de los Bruins cubierto.

La comedia se intensifica cuando Jasmine Guy ofrece, en tono de broma, casarse con quien la ayude a resolver la secuencia matemática, lo que genera una estampida de pretendientes, entre ellos Alfonso Ribeiro (con bigote al estilo Carlton) y Jaleel White (luciendo el peinado clásico de Steve Urkel).

El desfile de referencias culmina en el momento en que Ben Affleck se adelanta y parafrasea el icónico “¿Cómo estás?” de Joey, creando un cruce de universos televisivos.

La aparición de Jennifer Aniston marca otro de los puntos altos del comercial.

El elenco del anuncio incluye
El elenco del anuncio incluye a Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Jason Alexander, Ted Danson, Jasmine Guy, Alfonso Ribeiro y Jaleel White (Dunkin)

Con el corte “Rachel” y vestimenta característica de sus años en Friends, irrumpe en la escena para preguntarle a Affleck si le gustan las donas.

La situación se complica cuando presenta a su “nuevo novio”, un Tom Brady de pelo largo, y remata con una frase que parodia el célebre “¿Qué te parecen estas manzanas?” de la película: “¿Qué te parecen estas nueces?”, provocando la ovación de la audiencia ficticia y reforzando el tono irreverente del anuncio.

Las sorpresas continuaron tras la emisión principal. Al día siguiente, Dunkin’ difundió material inédito con las audiciones de John Stamos y Tiffani Thiessen, íconos de Full House y Salvado por la Campana.

Aunque no participaron en el corte final, sus pruebas aportaron más nostalgia y humor al universo de la campaña, con referencias a sus populares personajes y a la vida en las escuelas secundarias de Beverly Hills.

La estrategia de Dunkin’ incluyó un fuerte componente promocional: la compañía anunció la entrega de 1,995 millones de cafés helados gratuitos, una cifra que remite al año 1995, cuando esta bebida se incluyó por primera vez en el menú.

Todos los actores fueron rejuvenecidos
Todos los actores fueron rejuvenecidos digitalmente para recrear fielmente sus estilos y gestos de los años 90 (Dunkin)

Además, la marca presentó una edición limitada de ropa vintage auténtica de los años 90, disponible a través de su tienda digital, con prendas seleccionadas de tiendas de segunda mano en Boston.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz planean adoptar a un hijo en medio de las tensiones familiares