Entretenimiento

Ben Affleck espera que sus hijos “no desperdicien su vida” en la actuación

El actor y director aseguró que no quiere presionar a los tres hijos que tiene con Jennifer Garner para que sigan una carrera en Hollywood

Guardar
Affleck explicó que crecer sin
Affleck explicó que crecer sin fama fue “una bendición” en su propia vida y que intenta transmitir ese valor a sus hijos (REUTERS/Mario Anzuoni)
Ben Affleck no quiere que la fama sea una herencia inevitable para sus hijos. Aunque es una notable celebridad en Hollywood y cuenta con una carrera marcada por premios y éxitos de taquilla, el actor y director explicó su opinión acerca del futuro profesional de Violet, Fin (Seraphina) y Samuel, los tres hijos que comparte con su exesposa, Jennifer Garner.

Lejos de empujarlos hacia la actuación, Affleck le dijo a E! News que su prioridad es darles libertad para que encuentren su propio camino, incluso si eso significa mantenerse alejados del cine.

“Pones algo sobre tus hijos cuando tienes una vida pública, y eso es complicado”, explicó el ganador del Oscar en la premiere mundial de El botín, celebrada el 13 de enero. “Realmente queremos darles espacio para que descubran qué es lo que quieren hacer”.

El actor, de 53 años, vio lejana la posibilidad de que sus hijos sigan los pasos de sus padres en Hollywood. “No los empujaría a eso. Son brillantes, encantadores y maravillosos, los amamos y estamos orgullosos de ellos”, afirmó.

“Y esperamos que no desperdicien su vida actuando”, remató en tono burlón.

Affleck dijo que no quiere
Affleck dijo que no quiere imponer sobre sus hijos el peso de su carrera ni de la exposición mediática (Grosby)

Affleck y Garner son padres de Violet, de 20 años; Fin de 17; y Samuel, de 13. Aunque los tres han crecido bajo la mirada constante de los medios, sus padres han intentado protegerlos del foco público y fomentar una vida lo más normal posible.

Violet, la mayor, es quizá la más mediática, pero no debido a incursiones artísticas. Actualmente es estudiante de la Universidad de Yale y ha destacado por su activismo social y político desde una edad temprana. “Violet se parece a su madre. Es espectacular”, dijo con orgullo Ben Affleck en una entrevista previa con Access Hollywood.

En septiembre de 2025, la joven dio un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el que defendió el acceso al aire limpio como un derecho humano, en el contexto de las secuelas de la pandemia de COVID-19.

Según Us Weekly, Violet ya había mostrado su vocación activista desde la infancia. Cuando estaba en el jardín de infancia, participó indirectamente en el impulso de una ley de 2013 que restringió la labor de los paparazzi hacia hijos de celebridades. Jennifer Garner recordó ese episodio en 2021, con The Hollywood Reporter, al evocar cómo su hija reclamó su derecho a la privacidad: “No pedimos esto. No queremos estas cámaras, dan miedo”.

Violet Affleck, de 20 años,
Violet Affleck, de 20 años, es estudiante de Yale y se ha destacado por su activismo en temas de salud pública y medio ambiente (x17/The Grosby Group)

El año pasado, Affleck también compartió algunas anécdotas sobre su enfoque de crianza. Lejos de una educación basada en privilegios ilimitados, el actor insiste en la importancia de los límites y del valor del trabajo.

Durante una aparición en TODAY, Affleck relató cómo su hijo Samuel mostró interés por comprar unas zapatillas Dior Air Jordan 1 valoradas en 6.000 dólares en una convención de zapatillas.

“Eso son muchos jardines que tendrás que cortar”, le dijo entonces. El niño contraargumentó diciendo que “tenían dinero” para pagar el calzado de lujo.

“Yo le respondí: ‘Yo tengo el dinero. Tú estás en quiebra’”, relató Affleck en el programa.

Affleck explicó que, aunque como padre uno quiere “darles todo” a sus hijos, no poner límites es “hacerles un flaco favor”. Según contó, sus dos hijos mayores ya trabajan: Violet compagina sus estudios en Yale con empleos mientras busca prácticas de verano, y Fin tiene “un trabajo clásico de adolescente en una tienda”.

Temas Relacionados

Ben AffleckJennifer GarnerEstrellas de HollywoodViolet AffleckEntretenimiento

Últimas Noticias

Drew Barrymore reflexiona sobre las críticas a su físico cuando tenía 10 años: “Decían que era demasiado gorda”

Barrymore se quebró al recordar cómo fue juzgada por su apariencia a pesar de su corta edad

Drew Barrymore reflexiona sobre las

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno

Con un sonido único que mezcla rock alternativo y garaje, Kings of Leon logró un éxito inesperado en pleno siglo XXI, convirtiendo “Sex on Fire” en un himno global

“Sex on Fire”, el hit

Tom Hardy y las máscaras: El secreto detrás de sus actuaciones más inolvidables según Christopher Nolan

Una colaboración en distintas producciones ha impulsado el desarrollo de nuevas técnicas actorales, centradas en la creatividad a partir de restricciones como el uso de máscaras y la comunicación no verbal

Tom Hardy y las máscaras:

Daniel Stern, estrella de “Mi pobre angelito”, pierde un trabajo en TV tras ser acusado formalmente de solicitar prostitución

El actor enfrentó consecuencias profesionales inmediatas luego del incidente en un hotel de Camarillo

Daniel Stern, estrella de “Mi

Reviven videos de los besos ‘más incómodos’ de los conductores de Hoy tras escándalo de Julio Iglesias

El cantautor español enfrenta acusaciones de presunto abuso sexual por parte de dos exempleadas

Reviven videos de los besos
DEPORTES
Contra cuatro rivales y a

Contra cuatro rivales y a pura potencia: la espectacular volcada que fue nominada a la mejor del año en la NBA

Moretti llevó empanadas a un streaming de San Lorenzo, jugó a los videojuegos en vivo e insistió con volver a la presidencia del club

Tras los ásperos cruces por radio, Ferrari removió al ingeniero de pista de Lewis Hamilton de su cargo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pusieron en venta la lujosa mansión que construyeron en Portugal: la impactante cifra

La NBA impulsa la creación de una liga europea

TELESHOW
Susana Giménez llegó a Punta

Susana Giménez llegó a Punta del Este para una breve estadía antes de viajar a Europa para celebrar su cumpleaños

Las paradisíacas vacaciones de Marcela Kloosterboer en Brasil: libros, tragos y mar

Una pistola y una caja con balas: qué encontraron en la casa del ex de Romina Gaetani, acusado de violencia de género

Darío Cvitanch e Ivana Figueiras tuvieron su primera salida pública: “Las cosas siempre estuvieron muy claras”

La llamativa reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron cómo está su relación con Luciano Castro

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump reveló quiénes integrarán

Donald Trump reveló quiénes integrarán el Consejo de la Paz que tendrá a cargo la administración de Gaza

Miles de iraníes exiliados se movilizaron por Europa para repudiar la represión del régimen: “Ya no sé cómo seguir adelante”

Crisis de basura en un distrito clave de Panamá fuerza intervención del gobierno central

Estados Unidos endureció las sanciones contra redes de financiación de los hutíes respaldadas por Irán

Los súper ancianos revelan una clave genética que redefine el riesgo de Alzheimer en la vejez