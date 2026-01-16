Ben Affleck espera que sus hijos “no desperdicien su vida” en la actuación

Affleck explicó que crecer sin fama fue “una bendición” en su propia vida y que intenta transmitir ese valor a sus hijos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Violet, Fin (Seraphina) y Samuel, los tres hijos que comparte con su exesposa, Ben Affleck no quiere que la fama sea una herencia inevitable para sus hijos. Aunque es una notable celebridad en Hollywood y cuenta con una carrera marcada por premios y éxitos de taquilla, el actor y director explicó su opinión acerca del futuro profesional de, los tres hijos que comparte con su exesposa, Jennifer Garner.

Lejos de empujarlos hacia la actuación, Affleck le dijo a E! News que su prioridad es darles libertad para que encuentren su propio camino, incluso si eso significa mantenerse alejados del cine.

“Pones algo sobre tus hijos cuando tienes una vida pública, y eso es complicado”, explicó el ganador del Oscar en la premiere mundial de El botín, celebrada el 13 de enero. “Realmente queremos darles espacio para que descubran qué es lo que quieren hacer”.

El actor, de 53 años, vio lejana la posibilidad de que sus hijos sigan los pasos de sus padres en Hollywood. “No los empujaría a eso. Son brillantes, encantadores y maravillosos, los amamos y estamos orgullosos de ellos”, afirmó.

“Y esperamos que no desperdicien su vida actuando”, remató en tono burlón.

Affleck dijo que no quiere imponer sobre sus hijos el peso de su carrera ni de la exposición mediática (Grosby)

Affleck y Garner son padres de Violet, de 20 años; Fin de 17; y Samuel, de 13. Aunque los tres han crecido bajo la mirada constante de los medios, sus padres han intentado protegerlos del foco público y fomentar una vida lo más normal posible.

Violet, la mayor, es quizá la más mediática, pero no debido a incursiones artísticas. Actualmente es estudiante de la Universidad de Yale y ha destacado por su activismo social y político desde una edad temprana. “Violet se parece a su madre. Es espectacular”, dijo con orgullo Ben Affleck en una entrevista previa con Access Hollywood.

En septiembre de 2025, la joven dio un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el que defendió el acceso al aire limpio como un derecho humano, en el contexto de las secuelas de la pandemia de COVID-19.

Según Us Weekly, Violet ya había mostrado su vocación activista desde la infancia. Cuando estaba en el jardín de infancia, participó indirectamente en el impulso de una ley de 2013 que restringió la labor de los paparazzi hacia hijos de celebridades. Jennifer Garner recordó ese episodio en 2021, con The Hollywood Reporter, al evocar cómo su hija reclamó su derecho a la privacidad: “No pedimos esto. No queremos estas cámaras, dan miedo”.

Violet Affleck, de 20 años, es estudiante de Yale y se ha destacado por su activismo en temas de salud pública y medio ambiente (x17/The Grosby Group)

El año pasado, Affleck también compartió algunas anécdotas sobre su enfoque de crianza. Lejos de una educación basada en privilegios ilimitados, el actor insiste en la importancia de los límites y del valor del trabajo.

Durante una aparición en TODAY, Affleck relató cómo su hijo Samuel mostró interés por comprar unas zapatillas Dior Air Jordan 1 valoradas en 6.000 dólares en una convención de zapatillas.

“Eso son muchos jardines que tendrás que cortar”, le dijo entonces. El niño contraargumentó diciendo que “tenían dinero” para pagar el calzado de lujo.

“Yo le respondí: ‘Yo tengo el dinero. Tú estás en quiebra’”, relató Affleck en el programa.

Affleck explicó que, aunque como padre uno quiere “darles todo” a sus hijos, no poner límites es “hacerles un flaco favor”. Según contó, sus dos hijos mayores ya trabajan: Violet compagina sus estudios en Yale con empleos mientras busca prácticas de verano, y Fin tiene “un trabajo clásico de adolescente en una tienda”.