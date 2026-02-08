La anécdota entre Daniel Craig y Mads Mikkelsen durante la partida de póker en Casino Royale que trascendió la ficción

El estreno de Daniel Craig en "Casino Royale" en 2006 representó un giro decisivo para la saga James Bond

Hace dos décadas, el debut de Daniel Craig como James Bond en Casino Royale marcó un cambio de rumbo dentro de la franquicia. La película de 2006 supuso el inicio de una etapa renovada para el agente 007, un momento que dejaría anécdotas insólitas entre sus protagonistas, según relató Sensacine.

La llegada de Craig al rol de James Bond en Casino Royale representó un reto para el actor y para los seguidores de la saga. Dirigido por Martin Campbell, el filme apostó por una narrativa moderna centrando parte de su trama en la icónica partida de póker entre Bond y su principal rival.

Junto a Craig se encontraba Mads Mikkelsen, quien interpretó al villano Le Chiffre. Ambos actores dieron vida a un duelo que trascendió la ficción, generando momentos memorables tanto en pantalla como fuera de ella, detalló Sensacine.

La narrativa explora los orígenes de Bond como agente secreto, situándolo en el momento inmediato tras haber obtenido su licencia para matar. Este contexto le permitió al personaje mostrar una faceta más vulnerable y humana, que contrastó con las interpretaciones anteriores.

El eje de la historia se centra en el vínculo entre Bond y Vesper Lynd, una funcionaria del Tesoro británico. Ella es encargada de gestionar los fondos necesarios para que el agente pueda enfrentarse a Le Chiffre en un torneo de póker de alto riesgo.

Este encuentro no solo redefine la vida de Bond, sino que también introduce elementos esenciales para las siguientes entregas.

La partida de póquer: rivalidad detrás de cámaras

La famosa secuencia de póker en Casino Royale fue el escenario donde surgió una inesperada competencia entre los actores. Mientras que Mikkelsen contaba con experiencia previa en el juego, Craig era novato.

Según contó el actor danés, en declaraciones recogidas por Sensacine, “llevo jugando mucho al póker desde que era un niño, así que el juego no era algo nuevo para mí”.

Mikkelsen explicó que intentaron diseñar manos de cartas comprensibles para todos los públicos. Sin embargo, para los espectadores expertos, las jugadas parecían poco realistas. La mayor sorpresa llegó cuando, pese a la diferencia de niveles, fue Craig quien ganó. “Todos los que estaban sentados a la mesa sabían cómo jugar al póker excepto uno: Daniel. No tenía ni idea. Era malo”, afirmó el actor.

La victoria de Craig provocó incredulidad y desagrado en Mikkelsen, quien reconoció: “Fue lo peor que él, de entre todos, me venciera y ganara todo mi dinero”. Este curioso resultado desencadenó un divertido desencuentro entre los protagonistas durante la filmación, recogido por Sensacine.

El desenlace: la escena de la cuerda y la “venganza” de Le Chiffre

La tensión de la mesa se trasladó a otra de las escenas más recordadas de la película: la escena de la cuerda, donde Le Chiffre somete brutalmente a Bond. Tras la frustración por perder en la partida de póker, Mikkelsen insinuó en la entrevista que esa escena se convirtió en una forma simbólica de ajustar cuentas con su compañero de reparto.

En esta icónica secuencia, el villano captura al agente, lo ata y lo castiga con una cuerda. No obstante, pese a este dominio momentáneo del personaje de Mikkelsen, el desenlace fílmico volvió a favorecer a Bond: el villano fue eliminado poco después, consolidando la victoria final del espía británico.

La complicidad y la rivalidad lúdica entre Craig y Mikkelsen fueron parte esencial del rodaje. Estos episodios dieron lugar a anécdotas tan entretenidas como la propia trama, y, como destacó Sensacine, el resultado final es un clásico en la historia del cine de acción, donde cada duelo en pantalla tenía un eco directo detrás de las cámaras.