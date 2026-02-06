“Libertad para mí es el anonimato, a veces solo quiero sentirme normal por un día”, confesó Rosé de Blackpink

Rosé encuentra en la música una herramienta para aceptar emociones dolorosas y superar relaciones tóxicas durante su carrera en Blackpink (YG Entertainment)

Durante una edición especial que se emitió antes de los premios Grammy, que incluyó un extenso recorrido por Seúl (Corea del Sur) y charlas frente al micrófono del pódcast Call Her Daddy, Rosé, la integrante de Blackpink y artista nominada a los galardones musicales, describió el proceso personal que vivió para reencontrar su identidad personal tras años de presión y relaciones difíciles.

“Sentí que, fuera de casa, tenía que aprender a confiar solo en mí misma”, confesó, haciendo referencia a la experiencia de dejar Australia a los 15 años para mudarse a Corea y comenzar su formación como aprendiz de K-pop.

En la entrevista con Alexandra Cooper, la cantante contó cómo su llegada al país asiático representó un cambio radical. “A veces me siento como una extraña entre culturas, pero aprendí a pertenecerme a mí misma”, aseguró.

Asimismo, los primeros años lejos de su familia y sumergida en nuevas formas de vida le generaron momentos de soledad. Con respecto a esto, explicó: “Es como si mi vida hubiera estado un poco entre dos mundos, siempre intentando entender si era lo suficientemente coreana o demasiado australiana”.

En un encuentro especial con la podcaster estadounidense Alexandra Cooper, Rosé explicó cómo encontró su identidad en proyectos solitarios, que valieron nominaciones a los Grammy (Call Her Daddy)

Disciplina con las exigencias en Blackpink

Ingresar a Blackpink supuso someterse a una disciplina poco común en una adolescente. “De los 16 a los 20 años, no recuerdo lo que era descansar; entrenábamos de 11:00 a 2:00 casi todos los días”, relató.

Compartía un pequeño apartamento y rara vez encontraba privacidad. Ante esto, repasó: “La única vez que estaba sola era en la ducha, y ahí aprovechaba para llorar”. El sistema exigía no solo perfección escénica, sino también un crecimiento acelerado en lo emocional.

El debut internacional trajo consigo el reto de equilibrar la identidad artística —la figura “Rosé” de Blackpink— con su faceta más íntima. “Libertad para mí es el anonimato”, reveló. Además añadió que la fama le privó de experiencias cotidianas, como pasear sin ser reconocida.

El proceso de autodescubrimiento de la cantante inició tras dejar Australia a los 15 años para comenzar su formación como aprendiz de K-pop en Corea (Call Her Daddy)

“Siempre soñé con hacer cosas sencillas, como ir a un parque de diversiones con un novio y no pensar si alguien toma fotos; a veces solo quiero sentirme normal por un día”, confesó en el episodio.

Relaciones tóxicas, aprendizajes personales y proceso creativo

Las relaciones personales fueron un terreno de aprendizaje doloroso. “Dejé que me hagan sentir mal solo por buscar validación; a veces protejo a quienes me lastiman porque quiero sentirme aceptada”, admitió, al tratar el tema de las relaciones tóxicas y la necesidad de establecer límites.

Asimismo, identificó una determinación clave que adquirió como uno de sus aprendizajes recientes, tras vínculos fallidos: “Decidí no soportar más actitudes que dañen a mis amigos o familia; merecen atención y respeto”.

El álbum solista de Rosé refleja su crecimiento personal, abordando temas como la vulnerabilidad y la importancia de establecer límites en relaciones personales (Call Her Daddy)

El lanzamiento de su álbum solista —tema recurrente en Call Her Daddy— representó para la intérprete surcoreana tanto una voluntad creativa como un proceso terapéutico. “La música me sirvió para aceptar mis emociones más dolorosas y hablar de relaciones tóxicas”, reconoció.

Destacó también que escribir letras vulnerables le permitió afrontar y liberar sentimientos, especialmente en canciones como “#1 Girl”. A propósito de ello, agregó: “Al escucharlas después, me impresiona recordar cómo me sentía y ver cuánto ha cambiado todo”.

Autodescubrimiento con dinámica de Blackpink

Con el receso de Blackpink en 2023, la artista vivió una etapa de autodescubrimiento antes de regresar al grupo. “Fue una decisión muy saludable darnos un año para crecer como personas. Ver lo que hemos logrado cada una es emocionante”, contó en la entrevista.

La disciplina exigente en Blackpink llevó a Rosé a enfrentarse a la soledad y la falta de privacidad en sus primeros años como idol (Invision/AP)

Actualmente, percibe la relación entre las integrantes como una combinación de amistad genuina, hermandad y asociación profesional: “Es una conexión única; solo quienes hemos compartido tanto pueden comprender lo que sentimos”.

Reconocimiento internacional y nuevos proyectos

La nominación a los Grammy resultó para Rosé una sorpresa comparable con la emoción de su primer viaje a Corea para la audición que marcó su carrera. “Ambas cosas me parecían imposibles; nunca imaginé que esto ocurriría”, confesó, recordando la reacción de su entorno y la incredulidad al ver su nombre entre los nominados. Sin embargo, pese a “hacer historia”, no logró llevarse ningún galardón.

El impacto internacional y los elogios por su álbum y nuevos proyectos con Blackpink reforzaron su convicción de “crear desde lo real”, incluso con una exposición pública mayor.

La artista surcoreana resalta la evolución de sus sueños y la importancia de mantenerse abierta a nuevas posibilidades dentro y fuera de la música (Call Her Daddy)

Sobre el futuro, Rosé afirmó en Call Her Daddy que sus sueños y aspiraciones evolucionan con el tiempo y ya no busca una única meta fija. Debido a esto, expresó: “Lo que me hace feliz cambia y no me cierro a ninguna posibilidad”.

A su vez, le motiva explorar nuevas facetas, más allá de la música, y espera que dentro de una década pueda sentirse inspirada y en paz. “Aspiro a estar en un lugar donde la felicidad y la tranquilidad sean mi propia definición de éxito”, concluyó.

Al mirar hacia delante, Rosé considera que su mayor aprendizaje ha sido escuchar su voz interior y aceptar la imperfección como parte del crecimiento. Mientras continúa con Blackpink y proyectos en solitario, prioriza construir una vida donde la autenticidad pese más que los estándares externos o el juicio ajeno.