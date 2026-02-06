Entretenimiento

“Libertad para mí es el anonimato, a veces solo quiero sentirme normal por un día”, confesó Rosé de Blackpink

Durante una entrevista en el pódcast Call Her Daddy, la cantante surcoreana relató el costo personal de la fama, la dificultad de mantener su privacidad y su anhelo de experimentar la vida cotidiana lejos de la exposición constante

Guardar
Rosé encuentra en la música una herramienta para aceptar emociones dolorosas y superar relaciones tóxicas durante su carrera en Blackpink (YG Entertainment)

Durante una edición especial que se emitió antes de los premios Grammy, que incluyó un extenso recorrido por Seúl (Corea del Sur) y charlas frente al micrófono del pódcast Call Her Daddy, Rosé, la integrante de Blackpink y artista nominada a los galardones musicales, describió el proceso personal que vivió para reencontrar su identidad personal tras años de presión y relaciones difíciles.

“Sentí que, fuera de casa, tenía que aprender a confiar solo en mí misma”, confesó, haciendo referencia a la experiencia de dejar Australia a los 15 años para mudarse a Corea y comenzar su formación como aprendiz de K-pop.

En la entrevista con Alexandra Cooper, la cantante contó cómo su llegada al país asiático representó un cambio radical. “A veces me siento como una extraña entre culturas, pero aprendí a pertenecerme a mí misma”, aseguró.

Asimismo, los primeros años lejos de su familia y sumergida en nuevas formas de vida le generaron momentos de soledad. Con respecto a esto, explicó: “Es como si mi vida hubiera estado un poco entre dos mundos, siempre intentando entender si era lo suficientemente coreana o demasiado australiana”.

En un encuentro especial con
En un encuentro especial con la podcaster estadounidense Alexandra Cooper, Rosé explicó cómo encontró su identidad en proyectos solitarios, que valieron nominaciones a los Grammy (Call Her Daddy)

Disciplina con las exigencias en Blackpink

Ingresar a Blackpink supuso someterse a una disciplina poco común en una adolescente. “De los 16 a los 20 años, no recuerdo lo que era descansar; entrenábamos de 11:00 a 2:00 casi todos los días”, relató.

Compartía un pequeño apartamento y rara vez encontraba privacidad. Ante esto, repasó: “La única vez que estaba sola era en la ducha, y ahí aprovechaba para llorar”. El sistema exigía no solo perfección escénica, sino también un crecimiento acelerado en lo emocional.

El debut internacional trajo consigo el reto de equilibrar la identidad artística —la figura “Rosé” de Blackpink— con su faceta más íntima. “Libertad para mí es el anonimato”, reveló. Además añadió que la fama le privó de experiencias cotidianas, como pasear sin ser reconocida.

El proceso de autodescubrimiento de
El proceso de autodescubrimiento de la cantante inició tras dejar Australia a los 15 años para comenzar su formación como aprendiz de K-pop en Corea (Call Her Daddy)

“Siempre soñé con hacer cosas sencillas, como ir a un parque de diversiones con un novio y no pensar si alguien toma fotos; a veces solo quiero sentirme normal por un día”, confesó en el episodio.

Relaciones tóxicas, aprendizajes personales y proceso creativo

Las relaciones personales fueron un terreno de aprendizaje doloroso. “Dejé que me hagan sentir mal solo por buscar validación; a veces protejo a quienes me lastiman porque quiero sentirme aceptada”, admitió, al tratar el tema de las relaciones tóxicas y la necesidad de establecer límites.

Asimismo, identificó una determinación clave que adquirió como uno de sus aprendizajes recientes, tras vínculos fallidos: “Decidí no soportar más actitudes que dañen a mis amigos o familia; merecen atención y respeto”.

El álbum solista de Rosé
El álbum solista de Rosé refleja su crecimiento personal, abordando temas como la vulnerabilidad y la importancia de establecer límites en relaciones personales (Call Her Daddy)

El lanzamiento de su álbum solista —tema recurrente en Call Her Daddy— representó para la intérprete surcoreana tanto una voluntad creativa como un proceso terapéutico. “La música me sirvió para aceptar mis emociones más dolorosas y hablar de relaciones tóxicas”, reconoció.

Destacó también que escribir letras vulnerables le permitió afrontar y liberar sentimientos, especialmente en canciones como “#1 Girl”. A propósito de ello, agregó: “Al escucharlas después, me impresiona recordar cómo me sentía y ver cuánto ha cambiado todo”.

Autodescubrimiento con dinámica de Blackpink

Con el receso de Blackpink en 2023, la artista vivió una etapa de autodescubrimiento antes de regresar al grupo. “Fue una decisión muy saludable darnos un año para crecer como personas. Ver lo que hemos logrado cada una es emocionante”, contó en la entrevista.

La disciplina exigente en Blackpink
La disciplina exigente en Blackpink llevó a Rosé a enfrentarse a la soledad y la falta de privacidad en sus primeros años como idol (Invision/AP)

Actualmente, percibe la relación entre las integrantes como una combinación de amistad genuina, hermandad y asociación profesional: “Es una conexión única; solo quienes hemos compartido tanto pueden comprender lo que sentimos”.

Reconocimiento internacional y nuevos proyectos

La nominación a los Grammy resultó para Rosé una sorpresa comparable con la emoción de su primer viaje a Corea para la audición que marcó su carrera. “Ambas cosas me parecían imposibles; nunca imaginé que esto ocurriría”, confesó, recordando la reacción de su entorno y la incredulidad al ver su nombre entre los nominados. Sin embargo, pese a “hacer historia”, no logró llevarse ningún galardón.

El impacto internacional y los elogios por su álbum y nuevos proyectos con Blackpink reforzaron su convicción de “crear desde lo real”, incluso con una exposición pública mayor.

La artista surcoreana resalta la
La artista surcoreana resalta la evolución de sus sueños y la importancia de mantenerse abierta a nuevas posibilidades dentro y fuera de la música (Call Her Daddy)

Sobre el futuro, Rosé afirmó en Call Her Daddy que sus sueños y aspiraciones evolucionan con el tiempo y ya no busca una única meta fija. Debido a esto, expresó: “Lo que me hace feliz cambia y no me cierro a ninguna posibilidad”.

A su vez, le motiva explorar nuevas facetas, más allá de la música, y espera que dentro de una década pueda sentirse inspirada y en paz. “Aspiro a estar en un lugar donde la felicidad y la tranquilidad sean mi propia definición de éxito”, concluyó.

Al mirar hacia delante, Rosé considera que su mayor aprendizaje ha sido escuchar su voz interior y aceptar la imperfección como parte del crecimiento. Mientras continúa con Blackpink y proyectos en solitario, prioriza construir una vida donde la autenticidad pese más que los estándares externos o el juicio ajeno.

Temas Relacionados

RoséBlackpinkK-popIdentidad personalRelaciones tóxicasGrammyÁlbum solistaCall Her DaddyNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

“Ser hawaiano es un orgullo y también una gran responsabilidad”, afirmó Jason Momoa

El actor, protagonista de grandes éxitos de Hollywood, subraya la transmisión de valores familiares, la recuperación de idiomas ancestrales y el impulso de iniciativas sostenibles en la pantalla grande. Familia, nuevos desafíos y más, en una entrevista con Theo Von en el podcast This Past Weekend

“Ser hawaiano es un orgullo

Timothy Busfield, esposo de Melissa Gilbert, ha sido formalmente imputado con cuatro cargos de abuso sexual infantil

El actor enfrenta cuatro cargos graves tras la decisión de un gran jurado en Nuevo México.

Timothy Busfield, esposo de Melissa

Laura Pausini interpreta el himno nacional italiano en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La cantante deslumbró en el Estadio de San Siro interpretando el himno nacional italiano con un imponente vestido de Giorgio Armani Privé, fusionando moda, música y tradición en una noche histórica para Italia

Laura Pausini interpreta el himno

Mariah Carey sorprende con una emotiva interpretación en italiano durante la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno

La diva estadounidense deslumbró en el San Siro Stadium al interpretar por primera vez en italiano el clásico “Volare”, demostrando su aprecio por la cultura local en un show para la historia

Mariah Carey sorprende con una

Todos los cameos de “Opalite”: quiénes son los famosos que aparecen en el nuevo video de Taylor Swift

El clip cuenta con múltiples apariciones especiales de figuras del cine, la televisión y la música

Todos los cameos de “Opalite”:
DEPORTES
El director deportivo de Newell’s

El director deportivo de Newell’s habló sobre la versión del posible regreso de Lionel Messi al club en 2027

De héroe en el Celtic a confidente de Cristiano y Messi: las historias detrás del éxito de Henrik Larsson

Una estrella de la Fórmula 1 habló sobre el grupo de WhatsApp que comparten todos los pilotos: “Hay algunas bromas”

La atleta que dejó tres trabajos para ser “la chica de OnlyFans” y sueña con los Juegos Olímpicos: “Mi vida cambió”

Pronóstico del Super Bowl 2026: este será el clima y cómo podría influir en el gran día

TELESHOW
Cami Homs compartió el álbum

Cami Homs compartió el álbum de fotos de la primera semana de su hija Aitana: “Nos tiene muertos de amor”

Franco Yan celebró su cumpleaños con los saludos de Cris Morena y Gustavo Yankelevich: “Sos un luchador”

La revelación más descarnada de Ernestina Pais sobre su adicción: “Internarme fue mi salvación”

El desconsolado llanto de Fabián Cubero al leer un consejo de su padre: “Lo recuerdo siempre”

Dolores Barreiro y su novio deslumbrados por las Salinas Grandes de Jujuy: “Cielo arriba, cielo abajo”

INFOBAE AMÉRICA

El récord histórico de Miguel

El récord histórico de Miguel Ángel: un boceto de la Capilla Sixtina se vende por más de 27 millones de dólares en Nueva York

Con el nuevo acuerdo comercial, exportaciones no petroleras ecuatorianas podrían crecer 30% en Emiratos Árabes Unidos

Carnaval de Barranquilla 2026: más de 200 artistas reciben respaldo empresarial y fortalecen la cultura del Atlántico

“Pasamos cuatro días con muertos en la celda”: el testimonio que expone la crisis sanitaria en la cárcel más violenta de Ecuador

Robots Unitree G1 EDU llegan a aulas peruanas para revolucionar la experiencia universitaria