Blackpink cerró su gira “Deadline” entre lágrimas: ¿qué se sabe de su próximo álbum?

Lisa se mostró visiblemente conmovida sobre el escenario, en una noche que reunió a miles de fanáticos y selló el final de una etapa para BLACKPINK Crédito: X/@lalisalovemme

El ciclo de BLACKPINK en los escenarios con su gira “Deadline” llegó a su fin este 26 de enero en Hong Kong, tras medio año de presentaciones en distintos continentes.

Las tres fechas finales en la ciudad asiática reunieron a miles de personas y dejaron imágenes de las integrantes profundamente conmovidas entre lágrimas.

En uno de los momentos más recordados, Rose se dirigió al público y confesó: “Debemos atesorar cada instante, porque vamos a extrañar esta atmósfera por un tiempo. Debo decir que ha sido un absoluto honor y privilegio actuar frente a tantos de ustedes, tantas noches en esta gira".

“Creo que esta noche es, sobre todo, una celebración de este viaje que hemos vivido los últimos seis meses y, si acaso, durante casi diez años”, aseguró la cantante de “APT.”

Y concluyó: “Es tiempo de celebrar todo el amor que hemos recibido y los recuerdos que hemos creado juntos, así que estamos realmente agradecidas por cada uno de ustedes”.

BLACKPINK concluyó su gira "Deadline" en Hong Kong tras medio año de presentaciones en los principales continentes (X)

La gira “Deadline” se inició el 5 de julio en Corea del Sur y llevó a Jennie, Jisoo, Rose y Lisa a recorrer escenarios de Asia, Europa y América del Norte.

El itinerario incluyó grandes estadios y ciudades emblemáticas: el Tokyo Dome alcanzó los 165 mil asistentes, el Stade de France superó los 110 mil y el Wembley Stadium de Londres también recibió a miles de personas.

En cada parada, el público respondió con entusiasmo, reafirmando la popularidad global del grupo femenino de K-Pop.

El concierto final en Hong Kong cerró una etapa, y además estuvo marcado por la nostalgia y el agradecimiento.

Las artistas compartieron sonrisas y lágrimas, mientras el público coreaba sus canciones y les brindaba muestras de apoyo.

Jennie de BLACKPINK no pudo contener las lágrimas al despedirse del público, en un concierto que cerró un ciclo de grandes escenarios y multitudinarias presentaciones Crédito: X/@bIackpinkloops

La gira coincidió con un período de transformaciones personales para las integrantes. Desde 2024, cada una ha desarrollado proyectos fuera del grupo.

Jennie se sumó como actriz a la serie The Idol, Lisa formó parte del elenco de la tercera temporada de The White Lotus. Además, ambas lanzaron sus álbumes en solitario, al igual que Rose y Jisoo, esta última también se desempeña como actriz de k-dramas desde hace varios años.

Dicha diversificación permitió a cada una explorar nuevas facetas, aunque también provocó que surgieran comentarios sobre el futuro de BLACKPINK como unidad artística.

El grupo, sin embargo, ha respondido con mensajes claros sobre su permanencia.

En agosto de 2024, Lisa explicó en una entrevista con Elle que para ellas seguir juntas era una certeza, y que el vínculo con la agrupación era fundamental en sus vidas.

Jennie, Jisoo, Rose y Lisa pasaron por estadios icónicos como el Tokyo Dome, Stade de France y Wembley Stadium en su recorrido internacional (REUTERS/Brendan McDermid)

Durante los meses previos al cierre de la gira, las cuatro mantuvieron el contacto, compartiendo avances de sus proyectos personales y acompañándose en los lanzamientos musicales y actividades públicas.

Jennie expresó en una entrevista con Billboard que extrañaba los momentos compartidos con sus compañeras y que sentía entusiasmo por la oportunidad de reencontrarse en los escenarios.

“Serán las [versiones] más poderosas de nosotras mismas que nadie haya visto jamás”, dijo en enero de 2025.

Por su parte, Rose relató que suele compartir adelantos de su música con las demás y que recibió palabras de aliento de Lisa, quien la animó a componer más canciones para el grupo.

Durante 2025, la agenda de BLACKPINK incluyó presentaciones en festivales internacionales.

La agrupación de K-Pop lanzó "Jump" en 2025 y ocupó los primeros lugares de las listas musicales (Captura de video)

En abril de ese año, Lisa y Jennie participaron con sets individuales en Coachella, y Rose y Lisa asistieron para apoyar a Jennie en su debut en solitario.

En el aspecto empresarial, cada integrante fundó su propio sello o compañía para gestionar sus carreras, aunque BLACKPINK mantiene la relación profesional con YG Entertainment.

El fundador de la firma, Yang Hyunsuk, anticipó que habría un regreso muy esperado del grupo y que ese año arrancaría una nueva gira mundial.

La declaración impulsó la idea de que la banda se mantiene activa y comprometida con su trabajo conjunto.

El próximo gran paso para BLACKPINK es el lanzamiento de su mini álbum Deadline, previsto para el 27 de febrero de 2026.

BLACKPINK reafirmó su unidad y anunció el lanzamiento de su mini álbum "Deadline" para el 27 de febrero (YG Entertainment)

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del grupo, aunque los detalles sobre el contenido permanecen en reserva.

Hasta el momento solo se ha confirmado la inclusión del tema “Jump”, que se mantuvo durante diez semanas en las listas de Billboard y fue interpretada durante la gira.

La preventa del disco está disponible en la web oficial de BLACKPINK, ofreciendo múltiples versiones en físico del EP y artículos coleccionables como una lámpara en forma de reloj de arena.