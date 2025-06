Alexandra Cooper habló sobre el abuso de poder en el deporte femenino y conmueve con su historia

La creadora de "Call Her Daddy" relató su caso de acoso y manipulación por parte de una entrenadora en la universidad (Instagram @alexandracooper)

“Tuve que dejar el fútbol, mi mayor pasión, por culpa de ese abuso”, confesó Alexandra Cooper, comunicadora y creadora del podcast Call Her Daddy, introduciendo el testimonio que encendió un debate sobre el abuso de poder en el deporte universitario.

Según declaró en una entrevista para el podcast Armchair Expert (presentado por el actor Dax Shepard) y en el documental Call Her Alex, fue víctima de acoso y manipulación por parte de su entrenadora en la Universidad de Boston, Nancy Feldman, en un contexto que estuvo marcado por el silencio institucional y consecuencias duraderas en su vida personal y profesional.

En una entrevista con Dax Sherpard para "Armchair Expert", Alexandra Cooper habló sobre el abuso de poder en el deporte femenino (Armchair Expert)

Ampliación de la denuncia: tácticas de control y aislamiento

Reconocida internacionalmente por su trabajo en medios digitales, la podcaster detalló sobre las tácticas de abuso que, según afirma, sufrió durante su participación en el equipo femenino de fútbol de la Universidad de Boston. Indicó que, tras obtener una beca completa para ingresar a la institución, la relación con Feldman pasó de un trato profesional a un comportamiento invasivo y controlador.

De acuerdo con lo expresado en Armchair Expert, la entrenadora comenzó a convocarla con frecuencia a reuniones privadas donde se abordaban aspectos personales sin relación con el deporte. “Me preguntó si había tenido sexo la noche anterior”, reveló Cooper. Con el tiempo, estas preguntas se tornaron habituales y se sumaron comentarios sobre su aspecto físico.

Otro patrón denunciado fue el aislamiento. la entrenadora habría intervenido en sus relaciones personales, incluyendo la asignación de compañeras de habitación y la exclusión de su mejor amiga del equipo.

Además, utilizaba las sesiones de video para criticar públicamente detalles de su apariencia y minimizar su rendimiento. Sobre esto, recordó: “Pasaba minutos hablando de mi pelo, de mi piel, de cómo llevaba los pantalones cortos”.

Su testimonio incluye también amenazas relacionadas con su permanencia en el equipo y la continuidad de su beca. Según Cooper, tras intentar establecer límites, la entrenadora redujo su tiempo en cancha y aumentó el control sobre sus actividades. “Me dijo: ‘¿Ves lo que le hice a tu amiga? Si no haces lo que te digo, te va a pasar lo mismo’”, relató.

El testimonio de la podcaster revela consecuencias duraderas en su salud mental y carrera profesional tras el abuso (Armchair Expert)

Impacto personal y consecuencias duraderas

Las consecuencias trascendieron el ámbito universitario. Señaló que el fútbol era su principal pasión y que había representado a Estados Unidos en competencias internacionales juveniles. Sin embargo, la situación con su entrenadora derivó en episodios de ansiedad, aislamiento y deterioro de su salud mental.

Sobre la relación con el deporte, señaló: “Tuve que dejar el fútbol, mi mayor pasión, por culpa de ese abuso”. También explicó que, al sentirse atrapada, recurrió a su familia. Su madre, terapeuta, recopiló evidencia y la acompañó a presentar una denuncia ante autoridades universitarias.

Después de dejar el equipo, Cooper enfrentó dificultades para reconectarse con actividades que antes disfrutaba. “No puedo subirme a una cinta de correr porque me recuerda a cómo la entrenadora me observaba”, contó. Agregó que esta vivencia influyó en su desarrollo profesional posterior, llevándola a establecer límites estrictos y a canalizar su experiencia en la creación de su programa Call Her Daddy.

El podcast que conduce, llamado "Call Her Daddy", cuenta con un gran alcance en plataformas digitales y recibe a personalidades destacadas, como la ex vicepresidente Kamala Harris (REUTERS)

Respuesta institucional a la denuncia

Según relató Cooper, la Universidad de Boston no tomó acciones ante su denuncia. Indicó que, acompañada por sus padres, se reunió con el director atlético de la institución y presentó un cuaderno con registros detallados. Sin embargo, afirmó que la documentación ni siquiera fue revisada.

“El director atlético ni siquiera abrió el cuaderno con mis pruebas”, sostuvo. La universidad se negó a investigar o sancionar a Nancy Feldman, argumentando que era una entrenadora “decorada”. Recibió la opción de permanecer en la universidad con su beca, pero sin formar parte del equipo bajo otra dirección técnica.

La presentadora también consultó a un abogado, quien le advirtió sobre los riesgos de iniciar un proceso judicial, incluida la posibilidad de represalias que afectaran su futuro profesional. Finalmente, optó por abandonar el equipo y centrarse en su bienestar.

Dificultades para denunciar el abuso de poder

En la entrevista para Armchair Expert, Alexandra Cooper reflexionó sobre los obstáculos que enfrentan las víctimas para denunciar en contextos donde hay relaciones de poder, como el deporte universitario. “Si yo, con todos mis privilegios, tuve miedo de hablar, ¿cómo se sentirá alguien sin recursos?”, expresó.

Sostuvo que el temor a perder becas, oportunidades o ser estigmatizadas impide a muchas víctimas alzar la voz. Remarcó que, aunque algunas de sus compañeras presenciaron situaciones similares, no se sintieron capaces de intervenir por miedo a represalias.

Durante la grabación del documental Call Her Alex, visitó nuevamente el campo de fútbol de la Universidad de Boston. La experiencia, según explicó, le permitió conectar con su pasado desde otra perspectiva. A propósito de ello, comentó: “Me sentí tan pequeña, como si estuviera de nuevo en ese lugar”.

El revelador documental "Call Her Alex" amplifican la denuncia de la comunicadora sobre el abuso de poder y los sistemas de contención (Instagram @alexandracooper)

Reacciones y actualidad: visibilidad y proyectos futuros

La difusión de su testimonio como víctima, generó reacciones en medios y en el ámbito del deporte femenino. Su documental, presentado en el Tribeca Film Festival, busca visibilizar casos de abuso de poder en entornos universitarios y deportivos.

De acuerdo con la charla publicada por Armchair Expert, Cooper se involucró recientemente en actividades de la National Women’s Soccer League, lo que representó para ella una forma de reconectar con el deporte. “Fue un momento muy emotivo volver a conectar con el deporte que amo”, recordó.

La experiencia de Cooper inspira proyectos para visibilizar el abuso de poder y acompañar a otras víctimas (Armchair Expert)

Afirmó que su objetivo no es obtener simpatía, sino contribuir al cambio. “Si esto me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera”, manifestó. A su vez subrayó la necesidad de mejorar los mecanismos institucionales de protección y crear entornos donde las denuncias puedan ser escuchadas sin temor a consecuencias.