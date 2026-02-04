‘Grey’s Anatomy’: el lazo irrompible entre Ellen Pompeo y Eric Dane en medio de la enfermedad del actor

Ellen Pompeo destacó la estrecha amistad con Eric Dane desde su trabajo conjunto en "Grey’s Anatomy" (Instagram/ABC)

La reacción inmediata de Eric Dane sorprendió a Ellen Pompeo apenas ella le envió un mensaje para ofrecerle apoyo tras conocer el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) del actor.

Treinta segundos después de recibir el texto, el actor la llamó por teléfono. Ese gesto espontáneo fue resultado de sus días compartidos en Grey’s Anatomy, interpretando los papeles de Meredith Grey y Mark Sloan.

En una intervención grabada para la gala Champions for Cures & Care de la ALS Network, Pompeo recordó el inicio de su relación profesional y personal con Dane, quien se incorporó al drama médico durante la segunda temporada.

La actriz relató que ambos sintieron una conexión especial en las primeras escenas que compartieron.

Tanto Dane como Pompeo resaltaron el valor de la empatía y la respuesta inmediata ante situaciones difíciles (ABC)

“Me enamoré inmediatamente de él”, comentó Pompeo en su mensaje, donde también explicó que no pudo asistir en persona al evento.

El homenaje a Dane se realizó en el Pasadena Convention Center.

El artista tampoco estuvo presente por las limitaciones físicas que implica la ELA, y otro intérprete diagnosticado con la misma enfermedad aceptó el reconocimiento en su lugar.

Sin embargo, Eric Dane agradeció mediante una grabación, donde dedicó el premio a su familia y a otras personas afectadas por la ELA.

En esa misma línea, Ellen Pompeo detalló cómo se enteró de la condición de su ex compañero de reparto.

Desde su anuncio de ELA, el actor ha buscado dar visibilidad a la enfermedad mediante testimonios y paneles (REUTERS/Mario Anzuoni)

Apenas supo el diagnóstico, le escribió para decirle: “Estoy aquí si quieres hablar”. Unos treinta segundos más tarde, recibió la llamada de su colega.

“Lo que necesites, como pueda ayudarte, aquí estoy”, añadió la estrella televisiva en su mensaje.

“Estoy muy orgullosa de ti. Te quiero mucho y es un honor poder hablar de ti hoy”, concluyó durante el homenaje.

Desde que hizo pública su enfermedad en abril del año pasado, Dane brindó su testimonio en diferentes paneles, como el de “I AM ALS” junto a Michael Grassi.

El actor afirmó que sentía la obligación de compartir su experiencia para que otras personas comprendieran la ELA y se sumaran a las acciones para mejorar la atención médica.

La familia de Eric Dane enfrenta su diagnóstico de ELA acompañada por especialistas y mensajes de apoyo (Instagram/Rebecca Gayheart)

“No siento que mi vida sea solo sobre mí”, expresó. Según afirmó, la enfermedad cambió su manera de relacionarse con el entorno y su papel como figura pública.

El propósito de sus intervenciones fue dar visibilidad a la ELA y promover la investigación.

El evento incluyó un video con algunos de los papeles más recordados de Eric Dane, desde el médico Mark Sloan en Grey’s Anatomy hasta personajes actuales en Euphoria.

El material audiovisual se acompañó de mensajes de sus colegas y amigos, quienes destacaron su calidad profesional y la forma en que aborda los desafíos personales.

Recientemente, el intérprete de Mark Sloan en “Grey’s Anatomy” recibió un emotivo homenaje de la ALS Network tras su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ABC)

Patrick Dempsey, otro actor de Grey’s Anatomy, también envió un mensaje elogiando la actitud de Dane y su manera de afrontar la enfermedad.

Dempsey sostuvo que, a pesar de las dificultades, Dane conserva el sentido del humor y mantiene la comunicación con sus amigos.

“Es verdaderamente desgarrador para él y su familia”, manifestó Dempsey, “pero está iluminando este proceso y usando su plataforma de manera positiva”.

La ALS Network otorgó a Eric Dane el reconocimiento de la gala por su actitud y trabajo por la comunidad.

En su discurso grabado, él dedicó el premio a su familia, a quienes viven con ELA y a quienes cuidan a personas afectadas.

Patrick Dempsey reconoció la actitud positiva y el sentido del humor de Eric Dane ante la esclerosis lateral amiotrófica (ABC/BOB D'AMICO)

“Con el apoyo de la ALS Network, finalmente venceremos a la ELA”, concluyó.

La familia de Dane también afrontó la situación junto a él.

Rebecca Gayheart, madre de sus hijas y pareja durante varios años, explicó en una entrevista que ellas se apoyan en especialistas y viven el diagnóstico “día a día”, con la intención de sobrellevarlo con dignidad y esperanza.