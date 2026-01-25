Entretenimiento

Eric Dane generó preocupación por su estado de salud tras ausentarse de un evento en su honor

El actor de “Grey’s Anatomy” envió un mensaje emotivo agradeciendo el apoyo incondicional de su familia y amigos ante su diagnóstico de ELA

Eric Dane suspendió su aparición
Eric Dane suspendió su aparición en la gala de ALS Network debido a las complicaciones físicas derivadas de la ELA (REUTERS/Mario Anzuoni)

Horas antes de recibir el reconocimiento del Champions for Cures and Care Gala de la organización ALS Network, Eric Dane suspendió su participación debido a las “realidades físicas de la ELA”.

El actor, quien iba a ser homenajeado como “Defensor del Año”, no se sintió con fuerzas para acudir al evento.

La organización confirmó que su ausencia obedeció al estado de salud derivado de la esclerosis lateral amiotrófica, una condición que modificó de manera profunda su rutina y la de su entorno.

Aunque la expectativa era ver a Dane sobre el escenario, la sala escuchó un mensaje grabado donde el actor de Grey’s Anatomy agradeció el reconocimiento y dedicó unas palabras a quienes le acompañan en este proceso.

“Este premio no es solo para mí, es para mi hermosa familia y seres queridos que luchan, y para cada persona que enfrentó la ELA con coraje, cada cuidador que entrega su corazón día tras día y cada defensor que es una voz para el avance”, declaró.

El actor Aaron Lazar, quien también vive con la enfermedad, recibió el galardón en su nombre.

La organización ALS Network reconoce
La organización ALS Network reconoce al actor de "Grey’s Anatomy" como Defensor del Año por su lucha pública contra la esclerosis lateral amiotrófica (ABC/Disney+)

En una entrevista para Good Morning America, Dane expresó: “Despierto cada día y me doy cuenta inmediatamente de que esto está pasando. No es un sueño”.

Al conocerse el diagnóstico, pidió privacidad para él y su familia, según transmitió en un comunicado exclusivo a People.

La vida familiar del artista está marcada por el apoyo constante de Rebecca Gayheart, su exesposa. La actriz asumió la organización de los cuidados médicos desde el inicio de la enfermedad.

En un ensayo personal, relató que la atención de Eric se divide en 21 turnos distintos y que, cuando algún turno queda sin cubrir, ella misma se ocupa.

“Recientemente hubo uno de 12 horas que no pude cubrir completo; solo logré hacerlo durante cuatro horas por todas las actividades de las chicas”, explicó, en referencia a sus hijas, Billie y Georgia.

Asimismo, conseguir enfermería domiciliaria resultó un desafío. Gayheart detalló que, tras dos apelaciones, recién obtuvieron la aprobación para la cobertura del seguro.

Un mensaje grabado de Dane
Un mensaje grabado de Dane expresó gratitud a su familia, cuidadores y comunidad de pacientes con ELA en el evento de homenaje (Instagram/Rebecca Gayheart)

El proceso la dejó exhausta, pero persistió hasta lograr el objetivo.

En ese sentido, destacó la importancia de la red de apoyo ante los momentos en que no puede estar presente.

Relató que en una ocasión recurrió a dos amigos de Eric Dane para cubrir un turno, y ambos respondieron con disposición inmediata: “Cuando les pedí ayuda, respondieron: ‘Claro, ¿qué necesitas?’”.

El diagnóstico de ELA llegó después de meses de dudas. Rebecca Gayheart recordó que los primeros síntomas aparecieron un año antes de la confirmación médica.

Dane comenzó a notar dificultades para usar los palillos y la comida se le caía de la mano en la mesa familiar.

Ante la preocupación, decidió consultar a varios especialistas, pero los diagnósticos iniciales no fueron concluyentes.

Rebecca Gayheart, exesposa de Eric
Rebecca Gayheart, exesposa de Eric Dane, lidera la organización y cobertura de los cuidados médicos desde el inicio del diagnóstico de ELA (Backgrid/The Grosby Group)

Finalmente, la verdad se impuso durante una llamada desde el consultorio del neurólogo en San Francisco.

Ambos lloraron por la noticia, según recordó ella, porque “no parecía real, él todavía estaba bien”.

La relación entre ambos se mantuvo cercana a pesar de la separación y del proceso de divorcio iniciado en 2018.

Gayheart relató que actualmente vive a 12 minutos de la casa de Dane y que comparten comidas y visitas rápidas junto a sus hijas.

El propio actor expresó que mantiene contacto diario con su exesposa y la describió como “mi mayor defensora, mi apoyo más constante, y me apoyo mucho en ella”.

No todos los amigos y familiares permanecieron cerca durante estos meses difíciles.

El día a día de
El día a día de Eric Dane se restructura en 21 turnos de atención médica, con retos para conseguir enfermería domiciliaria y apoyo del seguro (ABC/Disney+)

“Hay mucha gente que solía estar más presente y me pregunto: ‘¿Dónde están ahora?’”, admitió Gayheart.

Tras conversar con su terapeuta, entendió que muchas personas evitan estas situaciones por lo pesado que resulta afrontarlas, pero aclaró que no guarda resentimiento.

Ambos insisten en que su vínculo, aunque ya no es romántico, se sostiene como un “amor familiar”.

Rebecca Gayheart manifestó que está comprometida a facilitar el tiempo que Eric Dane desea pasar con sus hijas y con ella.

La convivencia diaria se adapta a los nuevos desafíos, siempre con la intención de mantener la unidad y el apoyo.

Durante el evento, la organización ALS Network elogió la valentía y el compromiso de Dane con la causa.

Uno de los más recientes
Uno de los más recientes proyectos del artista fue la serie juvenil "Euphoria" (HBO Max)

En su mensaje grabado, el actor remarcó que la entidad une cuidado e investigación para mejorar la vida de quienes viven con ELA.

Y cerró con optimismo: “Con la ayuda de la ALS Network, finalmente venceremos la ELA”.

La ceremonia incluyó un video con momentos destacados de la carrera de Dane, así como saludos de colegas como Ellen Pompeo y Jacob Elordi, conocidos por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria.

