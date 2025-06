¿Ellen Pompeo regresará en la temporada 2 de “Good American Family”? La actriz aclaró su futuro en la serie

Ellen Pompeo reveló que Hulu y Disney+ iniciaron negociaciones para una segunda temporada días después del exitoso final de la serie limitada (Disney)

La actriz Ellen Pompeo confirmó que las conversaciones sobre una posible segunda temporada de Good American Family comenzaron inmediatamente después del éxito de la serie limitada de Disney+, que se convirtió en un fenómeno de audiencia y un contendiente para los premios Emmy.

“Esas conversaciones comenzaron hace semanas. Un par de días después de que se emitiera el episodio ocho. En realidad, no podía creer lo rápido que sucedió”, declaró Pompeo en una entrevista con The Hollywood Reporter.

La serie, inspirada en la historia viral de Natalia Grace, superó las expectativas de audiencia, convirtiéndose en el final más visto de 2025 en Hulu y Disney+.

Según Pompeo, existen actualmente dos propuestas sobre la mesa para continuar con el proyecto.

“Hay dos ideas ahora mismo. Sí, la historia de Kristine Barnett ha terminado, o mi versión de la historia de Kristine Barnett ha terminado, y lo que estamos tratando de descifrar es: ¿hay una razón suficientemente buena para continuar con esta historia, o giramos y hacemos una antología y hacemos otra historia la próxima temporada?”, explicó la actriz.

El drama basado en hechos reales dramatizó la controvertida adopción de Natalia Grace por parte de los esposos Kristine y Michael Barnett (Disney)

La protagonista de Grey’s Anatomy mostró particular entusiasmo por la opción antológica, aunque se reservó los detalles específicos.

“No voy a contarte la historia en la que estamos pensando, pero es increíble. Eso es lo que realmente quiero hacer. Quiero hacer una antología porque creo que la historia que tenemos preparada es muy buena para la forma específica en que hacemos este programa y cambiamos perspectivas”, señaló.

En caso de materializarse esta nueva propuesta, Pompeo no interpretaría el papel principal.

“No creo que sea adecuada para ese personaje”, admitió, aunque permanecería como productora del proyecto a través de su compañía Calamity Jane, con sede en ABC Signature.

La estrella prefiere transformar "Good American Family" en una antología con nuevas historias en lugar de continuar con Kristine Barnett (REUTERS/Mario Anzuoni)

La decisión final sobre el futuro de la serie depende de Hulu. “Tenemos algunas reuniones más para decidir el futuro del programa, y en última instancia depende de Hulu, que paga las cuentas”, indicó Pompeo.

Además, la estrella televisiva reveló que ella y la creadora Katie Robbins han vendido y están desarrollando una segunda idea para la plataforma de streaming.

Good American Family dramatizó la controvertida historia de Natalia Grace, una niña ucraniana con enanismo severo adoptada por Kristine y Michael Barnett en 2010, quienes posteriormente la acusaron de falsificar su edad.

El drama, protagonizado por Ellen Pompeo, Mark Duplass como Michael Barnett e Imogen Faith Reed como Natalia, también contó con Christina Hendricks, Sarayu Blue y Dulé Hill en el reparto.

El éxito inesperado de "Good American Family" sorprendió incluso a Hulu, convirtiéndose en el final más visto de 2025 en ambas plataformas (Disney+)

El éxito de audiencia sorprendió incluso a la plataforma. “Creo que esperaban que fuera bien, no creo que esperaran que fuera tan bien”, comentó entre risas.

“Solo porque la gente me ama como Meredith Grey y me ama en Grey’s, eso no garantiza nada en el futuro. Eso no garantiza que me sigan, no garantiza que les guste o me crean en cualquier otro personaje", reflexionó sobre la transición de su icónico papel médico.

Para Pompeo, este proyecto representó una oportunidad de demostrar su versatilidad actoral después de casi dos décadas interpretando a Meredith Grey.

“No le he dado a nadie una razón para creer que podría hacer cualquier otra cosa”, admitió candidamente.

La artista también consideró el impacto que podría tener un reconocimiento de la industria en esta nueva etapa de su carrera.

“En Grey’s, realmente solo tienes la oportunidad de ser nominada a cosas en tus primeras temporadas, y ese tiempo claramente había pasado", explicó sobre las posibilidades de reconocimiento Emmy.

Pompeo admite que demostrar versatilidad actoral después de dos décadas como Meredith Grey representó un desafío profesional significativo para su carrera (ABC/Disney)

Ellen Pompeo explicó el final de “Good American Family”

Ellen Pompeo analizó en profundidad el desenlace de su personaje Kristine Barnett en el episodio final de Good American Family, donde la versión sostenida por su personaje sobre Natalia Grace se desmorona ante evidencias que exponen las inconsistencias de su relato.

“Para mí, ella está en negación. Es simplemente: ¿cómo salió todo tan mal? Nunca la veo derrumbándose con un ‘todos descubrieron mi mentira’, sino con un ‘¿por qué todos me abandonaron? ¿Por qué esta chica obtuvo la compasión que a mí me negaron? He ayudado a tanta gente, a tantos niños. Solo he querido ayudar’”, explicó en declaraciones a Deadline.

Según la actriz, este episodio representa “el punto más bajo del victimismo”, donde el personaje cae en autocompasión tras verse desplazada y desacreditada.

Pompeo destacó que Kristine comenzó la serie con ventaja, ya que nadie más tenía acceso a la información completa, facilitando su papel de víctima.

La actriz explicó que Kristine Barnett termina la serie en negación total, sin reconocer sus mentiras sobre la verdadera edad de Natalia (Disney/Tippecanoe County Jail)

“Al final del programa, vemos que todo lo que dijo sobre Natalia eran mentiras, exageraciones o interpretaciones distorsionadas. Aunque continúa adoptando el rol de víctima, ya no tiene herramientas”, afirmó la actriz.

Y concluyó: “Todos vieron a Natalia en la corte, vieron sus documentos, escucharon a médicos y profesionales negar la versión de Kristine”.