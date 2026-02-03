Kim Kardashian y Lewis Hamilton tendrían una “relación casual”, según su círculo cercano

Personas cercanas afirman que Kim Kardashian decidió “volver a salir” tras un largo período enfocada solo en su familia (REUTERS/REUTERS)

Las imágenes de Kim Kardashian y Lewis Hamilton mientras llegaban juntos a un hotel de París han dado que hablar esta semana. Ambas celebridades se conocían hace años como amigos, pero ahora habrían decidido explorar otros terrenos sentimentales.

Personas del entorno de la fundadora de Skims han confirmado a Us Weekly que la relación entre Kardashian y Hamilton va avanzando con calma.

La fuente señaló: “Han tenido algunas citas recientemente, pero las cosas son solo casuales”, en alusión a que no hay un compromiso formal ni una exclusividad entre ambos.

Según ese mismo testimonio, la celebridad de 45 años decidió “volver a salir” tras un periodo centrada en su vida personal y familiar. “Ella ha sentido que está lista para ponerse de nuevo en el ruedo”, explicó el informante a Us Weekly. “Todos a su alrededor quieren que sea feliz después de todo lo que ha pasado”, agregó la fuente.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian pasaron un momento a solas durante el fin de semana. (Shutterstock)

Los allegados a la empresaria apoyarían este nuevo capítulo en su vida, motivados por su bienestar tras varias situaciones difíciles, como su divorcio y el asalto a mano armada que sufrió en París en 2016.

El rumor sobre una posible relación sentimental cobró fuerza el último fin de semana de enero, cuando Kardashian y Hamilton fueron vistos en el hotel y club campestre Estelle Manor, en Oxfordshire, Inglaterra. Luego, el lunes 2 de febrero, el portal TMZ publicó un video que muestra a ambos llegando juntos en una camioneta SUV a un hotel de París.

Una fuente citada por PEOPLE calificó el encuentro parisino como “una cita romántica” y añadió que ambos viajaron desde el Reino Unido en un vuelo privado. Por su parte, The U.S. Sun reportó que pasaron un fin de semana juntos en la campiña inglesa antes de volar a Francia.

Por ahora, los representantes de ambos famosos han optado por el silencio.

Kim Kardashian explora una nueva etapa amorosa tras superar momentos difíciles en su vida (EFE)

Una amistad de larga data

La cercanía entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton no es nueva: los dos han compartido eventos sociales desde hace más de diez años. En 2014, ambos posaron juntos en la ceremonia de los GQ Men of the Year en compañía de Nicole Scherzinger, entonces pareja de Hamilton, y Kanye West, esposo de Kardashian en esa época.

A lo largo de los años, se los ha visto juntos en distintas ocasiones del mundo del espectáculo: en 2021 coincidieron en los WSJ. Magazine Innovator Awards, y en 2023 participaron en el debut de Pharrell Williams como director creativo de Louis Vuitton, según PEOPLE. En la pasada Nochevieja, los dos asistieron a la fiesta de Kate Hudson en Aspen, aunque no fueron fotografiados juntos.

Ambos asistieron juntos a la fiesta de Nochevieja organizada por Kate Hudson en Aspen (Backgrid/Backgrid)

Un repaso a sus vidas sentimentales

Tras su divorcio de Kanye West en 2022, Kardashian fue vinculada con el comediante Pete Davidson y el jugador de fútbol americano Odell Beckham Jr.

Sobre esta última relación, una fuente explicó a Us Weekly en mayo de 2024 que “nunca fue algo serio”.

"Siempre fue casual, pero Kim ha estado ocupada con otras prioridades y no está poniendo tanto esfuerzo”, dijo el insider. Esta ersona añadió que ambos siguen en buenos términos y acordaron mantener una amistad.

Previo a los rumores con el piloto de la Fórmula 1, Kardashian había hablado con satisfacción sobre la soltería.

“Te vuelves muy cómoda cuanto más tiempo estás soltera. Compartir la cama o tus series con otra persona se vuelve cada vez menos atractivo porque te acostumbras a tus maneras”, dijo en un episodio de su reality The Kardashians.

Asimismo, Kim comentó que en esta etapa de su vida tenía a sus hijos como prioridad.

Por su parte, Hamilton ha protagonizado rumores románticos con figuras internacionales como Shakira, Nicki Minaj, Rihanna, Rita Ora y Sofia Richie. Según PEOPLE, en 2023 fue relacionado con Shakira, aunque voces cercanas aseguraron que solo mantenían una dinámica “divertida y coqueta”.